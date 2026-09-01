Arsenal - Chelsea: Maç detayları

Premier Lig - Hafta 3 6 Eyl 2026 - 11:30 Emirates Stadium

Arsenal ile Chelsea, 6 Eylül 2026'da saat 15.30 GMT'de (11.30 EST / 16.30 BST / 17.30 SAST) karşı karşıya gelecek.

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Kuzey Londra'da pazar öğleden sonrası derbisi

Arsenal, 2026/27 Premier League sezonunun 3. haftasında rakibi Chelsea'yi Emirates Stadyumu'nda ağırlamak için sahasına dönüyor. Sezona üst üste iki galibiyet ve arka arkaya iki gol yemeden alınan sonuçla başlayan Mikel Arteta'nın Arsenal'i, iç sahada bir galibiyet daha alıp kusursuz serisini korumayı hedefliyor. Yeni teknik direktörü Xabi Alonso yönetiminde sahaya çıkacak Chelsea için ise Londra içindeki kısa deplasman yolculuğu, kendi yüzde 100'lük galibiyet başlangıcını geliştirmek ve sezonun başında güçlü bir mesaj vermek adına önemli bir fırsat sunuyor.

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Saka'nın golü Villa Park'ı susturdu

Arsenal, 2. hafta maçında 31 Ağustos'ta Aston Villa deplasmanında aldığı disiplinli 1-0'lık galibiyetin ardından pazara büyük bir özgüvenle giriyor. Dengeli geçen ilk yarının ardından yıldız kanat oyuncusu Bukayo Saka, 59. dakikada maçın tek ve galibiyet getiren golünü attı. Açılış haftasında Coventry City karşısında iç sahada alınan 3-0'lık galibiyetle birlikte Arsenal, attığı dört gole karşılık hiç gol yemeden altı puana ulaştı ve David Raya ile Gabriel Magalhães önderliğinde dikkat çekici bir savunma istikrarı sergiledi.

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Chelsea, yedi gollü şölenin yıldızı oldu

Chelsea, 2. hafta maçında 30 Ağustos'ta Stamford Bridge'de Brighton & Hove Albion'a karşı aldığı patlayıcı 4-3'lük galibiyetin ardından derbiye moralli geliyor. Xabi Alonso'nun ekibi Roméo Lavia, Pedro Neto ve João Pedro'nun erken gelen golleriyle maça fırtına gibi başladı, Cole Palmer ise 74. dakikada attığı kritik dördüncü golle galibiyeti perçinledi. Açılış haftasında Fulham deplasmanında gelen 3-2'lik galibiyetle birlikte Chelsea altı puana ulaştı ve yedi gol attı, ancak Arsenal'in ölümcül hücumuna karşı çok daha sağlam bir savunma kurgusuna ihtiyaç duyacak.

Dengeleri yakın iki Londra devi

Tarihsel olarak bu iki Londra devi arasındaki maçlar, hata payının sıfır olduğu fiziksel ve yüksek tempolu mücadelelere sahne oluyor. Arsenal'in organize baskısı ve Declan Rice ile Martin Ødegaard üzerinden merkezde kurduğu kontrol, Alonso yönetimindeki Chelsea'nin dinamik hücum hattını test edecek. Her iki kulüp de şampiyonluk yarışının başında tam puanla yoluna devam ederken, pazar günkü derbi ilk düdükten itibaren üst düzey bir taktik yoğunluk vadediyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Mikel Arteta, bu maçta savunmadaki iki as oyuncusundan yoksun olacak. Jurrien Timber ile William Saliba sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak ve bu durum savunma hattında değişiklikleri zorunlu kılacak. Arsenal'de listelenen herhangi bir ceza bulunmuyor ve daha fazla güncellemenin maç saatine yakın gelmesi bekleniyor.

Xabi Alonso, Chelsea cephesinde daha kabarık bir sakatlık listesiyle karşı karşıya. Jordan Henderson, Marco Palestra ve Moises Caicedo'nun tamamı sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek, şu anda kayıtlı herhangi bir ceza da bulunmuyor. Enzo Fernandez'in kulüpteki geleceğine ilişkin süren belirsizlik göz önüne alındığında, özellikle merkez orta sahadaki eksikler dikkat çekiyor.

Form durumu

Arsenal, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçın dördünü kazandı. Takımın son karşılaşması Coventry City karşısında alınan 3-0'lık Premier League galibiyetiydi ve ayrıca Manchester City'yi 3-0 yenerek Community Shield'ı da kazandı. Hazırlık döneminde Borussia Dortmund deplasmanında alınan 3-2'lik galibiyet de bu seriyi uzattı. Beş maçlık bu örneklemdeki tek yenilgi, hazırlık maçında Real Betis'e karşı geldi. Arsenal bu beş maçta 10 gol atarken 4 gol yedi.

Chelsea, son beş maçının dördünü kazandı ve yeni sezonda henüz yenilgi yüzü görmedi. Son sonuç, Brighton karşısında alınan 4-3'lük Premier League galibiyetiydi ve takım ayrıca Fulham'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti. Luton Town'a karşı alınan 2-0'lık Carabao Cup galibiyeti de bu sonuçlara eklendi. Bu süreçteki tek puan kaybı, hazırlık döneminde Johor Darul Ta'zim ile 3-3 berabere kaldığı maçta yaşandı. Chelsea bu beş maçta 14 gol attı ve 7 gol yedi.

İkili rekabet geçmişi

Bu kulüpler arasındaki son karşılaşma, 1 Mart 2026'da Premier League'de Emirates Stadyumu'nda Arsenal'in 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi. Ondan önce Arsenal, 3 Şubat 2026'da Carabao Cup'ta Emirates'te Chelsea'yi 1-0 mağlup etti. Kayıtlara geçen son beş karşılaşmada Arsenal üç kez kazanırken Chelsea hiç galibiyet alamadı; bu seride bir de beraberlik var: Kasım 2025'te Stamford Bridge'de oynanan Premier League maçında 1-1.