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Arsenal - Chelsea Premier League maç önizlemesi: Bilmeniz gereken her şey

Arsenal - Chelsea
Premier Lig
Arsenal
Chelsea

Arsenal ile Chelsea'nın Premier League'deki maçına kapsamlı ön bakış. Emirates Stadyumu'nda bu pazar öğleden sonra oynanacak Londra derbisi öncesinde 2. hafta sonuçlarını, son form durumunu ve öne çıkan hikâyeleri mercek altına alıyoruz.

Arsenal - Chelsea: Maç detayları

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Premier Lig - Hafta 3
Emirates Stadium

Arsenal ile Chelsea, 6 Eylül 2026'da saat 15.30 GMT'de (11.30 EST / 16.30 BST / 17.30 SAST) karşı karşıya gelecek.

FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-ARSENALGetty Images

Kuzey Londra'da pazar öğleden sonrası derbisi

Arsenal, 2026/27 Premier League sezonunun 3. haftasında rakibi Chelsea'yi Emirates Stadyumu'nda ağırlamak için sahasına dönüyor. Sezona üst üste iki galibiyet ve arka arkaya iki gol yemeden alınan sonuçla başlayan Mikel Arteta'nın Arsenal'i, iç sahada bir galibiyet daha alıp kusursuz serisini korumayı hedefliyor. Yeni teknik direktörü Xabi Alonso yönetiminde sahaya çıkacak Chelsea için ise Londra içindeki kısa deplasman yolculuğu, kendi yüzde 100'lük galibiyet başlangıcını geliştirmek ve sezonun başında güçlü bir mesaj vermek adına önemli bir fırsat sunuyor.

Aston Villa FC v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images

Saka'nın golü Villa Park'ı susturdu

Arsenal, 2. hafta maçında 31 Ağustos'ta Aston Villa deplasmanında aldığı disiplinli 1-0'lık galibiyetin ardından pazara büyük bir özgüvenle giriyor. Dengeli geçen ilk yarının ardından yıldız kanat oyuncusu Bukayo Saka, 59. dakikada maçın tek ve galibiyet getiren golünü attı. Açılış haftasında Coventry City karşısında iç sahada alınan 3-0'lık galibiyetle birlikte Arsenal, attığı dört gole karşılık hiç gol yemeden altı puana ulaştı ve David Raya ile Gabriel Magalhães önderliğinde dikkat çekici bir savunma istikrarı sergiledi.

Chelsea FC v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images

Chelsea, yedi gollü şölenin yıldızı oldu

Chelsea, 2. hafta maçında 30 Ağustos'ta Stamford Bridge'de Brighton & Hove Albion'a karşı aldığı patlayıcı 4-3'lük galibiyetin ardından derbiye moralli geliyor. Xabi Alonso'nun ekibi Roméo Lavia, Pedro Neto ve João Pedro'nun erken gelen golleriyle maça fırtına gibi başladı, Cole Palmer ise 74. dakikada attığı kritik dördüncü golle galibiyeti perçinledi. Açılış haftasında Fulham deplasmanında gelen 3-2'lik galibiyetle birlikte Chelsea altı puana ulaştı ve yedi gol attı, ancak Arsenal'in ölümcül hücumuna karşı çok daha sağlam bir savunma kurgusuna ihtiyaç duyacak.

Dengeleri yakın iki Londra devi

Tarihsel olarak bu iki Londra devi arasındaki maçlar, hata payının sıfır olduğu fiziksel ve yüksek tempolu mücadelelere sahne oluyor. Arsenal'in organize baskısı ve Declan Rice ile Martin Ødegaard üzerinden merkezde kurduğu kontrol, Alonso yönetimindeki Chelsea'nin dinamik hücum hattını test edecek. Her iki kulüp de şampiyonluk yarışının başında tam puanla yoluna devam ederken, pazar günkü derbi ilk düdükten itibaren üst düzey bir taktik yoğunluk vadediyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Arsenal vs Chelsea Muhtemel kadrolar

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Arsenal
ARS
Diziliş
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Chelsea
CHE
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Chelsea
CHE

Teknik direktör

  • M. Arteta

Mikel Arteta, bu maçta savunmadaki iki as oyuncusundan yoksun olacak. Jurrien Timber ile William Saliba sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak ve bu durum savunma hattında değişiklikleri zorunlu kılacak. Arsenal'de listelenen herhangi bir ceza bulunmuyor ve daha fazla güncellemenin maç saatine yakın gelmesi bekleniyor.

Xabi Alonso, Chelsea cephesinde daha kabarık bir sakatlık listesiyle karşı karşıya. Jordan Henderson, Marco Palestra ve Moises Caicedo'nun tamamı sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek, şu anda kayıtlı herhangi bir ceza da bulunmuyor. Enzo Fernandez'in kulüpteki geleceğine ilişkin süren belirsizlik göz önüne alındığında, özellikle merkez orta sahadaki eksikler dikkat çekiyor.

Form durumu

ARS

ARS - Form

BVB
K2-3
COM
K1-1
MCI
K3-0
COV
K3-0
AVL
K0-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5
CHE

CHE - Form

JDT
B3-3
RSO
K3-1
FUL
K2-3
LUT
K2-0
BHA
K4-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
15/9
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Arsenal, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçın dördünü kazandı. Takımın son karşılaşması Coventry City karşısında alınan 3-0'lık Premier League galibiyetiydi ve ayrıca Manchester City'yi 3-0 yenerek Community Shield'ı da kazandı. Hazırlık döneminde Borussia Dortmund deplasmanında alınan 3-2'lik galibiyet de bu seriyi uzattı. Beş maçlık bu örneklemdeki tek yenilgi, hazırlık maçında Real Betis'e karşı geldi. Arsenal bu beş maçta 10 gol atarken 4 gol yedi.

Chelsea, son beş maçının dördünü kazandı ve yeni sezonda henüz yenilgi yüzü görmedi. Son sonuç, Brighton karşısında alınan 4-3'lük Premier League galibiyetiydi ve takım ayrıca Fulham'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti. Luton Town'a karşı alınan 2-0'lık Carabao Cup galibiyeti de bu sonuçlara eklendi. Bu süreçteki tek puan kaybı, hazırlık döneminde Johor Darul Ta'zim ile 3-3 berabere kaldığı maçta yaşandı. Chelsea bu beş maçta 14 gol attı ve 7 gol yedi.

İkili rekabet geçmişi

Kafa Kafaya

ArsenalÇizimChelsea
4
1
0
Premier Lig
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
MS
Lig Kupası
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
MS
Lig Kupası
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
Arsenal badge
Arsenal
ARS
3
MS
Premier Lig
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
MS
Premier Lig
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
MS
8Attığı Gol4
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı3/5

Bu kulüpler arasındaki son karşılaşma, 1 Mart 2026'da Premier League'de Emirates Stadyumu'nda Arsenal'in 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi. Ondan önce Arsenal, 3 Şubat 2026'da Carabao Cup'ta Emirates'te Chelsea'yi 1-0 mağlup etti. Kayıtlara geçen son beş karşılaşmada Arsenal üç kez kazanırken Chelsea hiç galibiyet alamadı; bu seride bir de beraberlik var: Kasım 2025'te Stamford Bridge'de oynanan Premier League maçında 1-1.

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
M.CityM.CityMCI
220062+46
K
K
2
ArsenalArsenalARS
220040+46
K
K
3
Hull CityHull CityHUL
220030+36
K
K
4
ChelseaChelseaCHE
220075+26
K
K
5
BrentfordBrentfordBRE
211041+34
B
K
6
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
211042+24
K
B
7
EvertonEvertonEVE
211031+24
B
K
8
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
211021+14
B
K
9
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
210174+33
K
K
10
M. UnitedM. UnitedMUN
210154+13
K
K
11
SunderlandSunderlandSUN
21012203
K
K
12
Ipswich TownIpswich TownIPS
210146-23
K
K
13
LiverpoolLiverpoolLIV
20204402
B
B
14
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
201123-11
B
K
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
201123-11
B
K
16
FulhamFulhamFUL
200224-20
K
K
17
Coventry CityCoventry CityCOV
200204-40
K
K
18
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
200216-50
K
K
19
Aston VillaAston VillaAVL
200205-50
K
K
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
200205-50
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

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