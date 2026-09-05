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Arsenal - Chelsea Premier League maç ön izleme: Bilmeniz gereken her şey

Arsenal - Chelsea
Premier Lig
Arsenal
Chelsea

Premier League'de Arsenal ile Chelsea arasındaki maçın kapsamlı ön izlemesi. Emirates Stadyumu'nda pazar öğleden sonra oynanacak bu Londra derbisi öncesinde 2. hafta sonuçlarını, son form durumunu ve öne çıkan başlıkları inceliyoruz.

Arsenal - Chelsea: Maç detayları

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Premier Lig - Hafta 3
Emirates Stadium

Arsenal ile Chelsea, 6 Eylül 2026'da saat 15.30 GMT'de (11.30 EST / 16.30 BST / 17.30 SAST) karşı karşıya gelecek.

FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-ARSENALGetty Images

Kuzey Londra'da pazar öğleden sonra derbisi

Arsenal, 2026/27 Premier League sezonunun 3. haftasında Emirates Stadyumu'nda ezeli rakibi Chelsea'yi konuk etmek için sahasına dönüyor. Sezona üst üste iki galibiyet ve arka arkaya iki gol yemeden tamamlanan maçla başlayan Mikel Arteta'nın Arsenal'i, iç sahada bir galibiyet daha alarak kusursuz serisini sürdürmeyi hedefliyor. Yeni teknik direktörü Xabi Alonso yönetiminde sahaya çıkacak Chelsea için ise Londra içindeki kısa deplasman yolculuğu, kendi yüzde 100'lük galibiyet başlangıcını geliştirmek ve sezonun erken döneminde önemli bir mesaj vermek adına büyük bir fırsat sunuyor.

Aston Villa FC v Arsenal FC - Premier League 2026/27Getty Images

Saka'nın golü Villa Park'ı susturdu

Arsenal, 31 Ağustos'ta 2. haftada Aston Villa deplasmanında aldığı disiplinli 1-0'lık galibiyetin ardından pazara büyük bir özgüvenle giriyor. Dengeli geçen ilk yarının ardından yıldız kanat oyuncusu Bukayo Saka, 59. dakikada maçın tek golünü attı. Sezonun açılış gününde Coventry City karşısında iç sahada alınan 3-0'lık galibiyetle birleşince Arsenal, attığı dört gol ve kalesinde gördüğü sıfır golle hanesine maksimum 6 puan yazdırdı; David Raya ve Gabriel Magalhães önderliğinde dikkat çekici bir savunma istikrarı sergiledi.

Chelsea FC v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images

Chelsea yedi gollü şölenin yıldızı oldu

Chelsea, 30 Ağustos'ta 2. haftada Stamford Bridge'de Brighton & Hove Albion'a karşı elde ettiği patlayıcı 4-3'lük galibiyetin ardından derbiye yüksek moralle geliyor. Xabi Alonso'nun ekibi, Roméo Lavia, Pedro Neto ve João Pedro'nun erken golleriyle maça fırtına gibi başladı; Cole Palmer ise 74. dakikada attığı kritik dördüncü golle galibiyeti perçinledi. Sezonun açılış gününde Fulham deplasmanında alınan 3-2'lik galibiyetle birlikte Chelsea altı puana ulaştı ve yedi gol attı, ancak Arsenal'in ölümcül hücumuna karşı çok daha güçlü bir savunma organizasyonuna ihtiyaç duyacak.

Denk güçte iki Londra devi

Tarihsel olarak bu iki Londra devi arasındaki maçlar, hata payının sıfır olduğu fiziksel ve yüksek tempolu mücadelelere sahne oluyor. Arsenal'in organize ön alan baskısı ve Declan Rice ile Martin Ødegaard üzerinden kurduğu merkez kontrolü, Alonso yönetimindeki Chelsea'nin dinamik hücum hattını test edecek. Her iki kulüp de şampiyonluk yarışının başında maksimum puanda yer alırken, pazar günkü derbi ilk düdükten itibaren üst düzey bir taktik yoğunluk vaat ediyor.

Muhtemel ilk 11'ler

Arsenal: Raya; White, Konsa, Gabriel, Calafiori; Lewis-Skelly, Rice; Saka, Odegaard, Tzolis; Havertz

Chelsea: Martinez; Lacroix, Colwill, Fofana; James, Gusto, Lavia, Hato; Rogers, Palmer; Pedro

Takım haberleri & kadrolar

Arsenal vs Chelsea Muhtemel kadrolar

4-2-3-1
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Diziliş
Chelsea crest
Chelsea
CHE
3-4-2-1
1D. Raya6Gabriel33R. Calafiori4B. White15E. Konsa7B. Saka17C. Tzolis49M. Lewis-Skelly41D. Rice8M. Oedegaard29K. Havertz1E. Martinez3W. Fofana6L. Colwill5M. Lacroix45R. Lavia7P. Neto21J. Hato17M. Rogers10C. Palmer24R. James9J. Pedro
Chelsea crest
Chelsea
CHE
4-2-3-1
Arsenal

İlk 11

Chelsea

Teknik direktör

  • M. Arteta
  • X. Alonso

Mikel Arteta, bu maçta savunmadaki iki ilk 11 oyuncusundan yoksun olacak. Jurrien Timber ile William Saliba sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek, bu da savunma hattında değişiklikleri zorunlu kılacak. Arsenal'de listelenen herhangi bir ceza bulunmuyor ve maç saatine yaklaştıkça yeni güncellemeler bekleniyor.

Xabi Alonso, Chelsea cephesinde daha kabarık bir sakatlık listesiyle karşı karşıya. Jordan Henderson, Marco Palestra ve Moises Caicedo'nun tamamı sakatlık nedeniyle kullanılamıyor, şu anda kayıtlı herhangi bir ceza da bulunmuyor. Orta sahadaki eksikler, özellikle Enzo Fernandez'in kulüpteki geleceğine ilişkin belirsizlik sürerken daha da dikkat çekiyor.

Form durumu

ARS

ARS - Form

BVB
K2-3
COM
K1-1
MCI
K3-0
COV
K3-0
AVL
K0-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5
CHE

CHE - Form

JDT
B3-3
RSO
K3-1
FUL
K2-3
LUT
K2-0
BHA
K4-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
15/9
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Arsenal, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçın dördünü kazandı. En son maçında Premier League'de Coventry City'yi 3-0 mağlup etti, ayrıca Manchester City'yi 3-0 yenerek Community Shield'ı da kazandı. Sezon öncesinde Borussia Dortmund deplasmanında alınan 3-2'lik galibiyet de bu seriyi uzattı. Beş maçlık bu süreçteki tek yenilgisi, bir hazırlık maçında Real Betis'e karşı geldi. Arsenal bu beş maçta 10 gol attı ve 4 gol yedi.

Chelsea, son beş maçının dördünü kazandı ve yeni sezonda henüz mağlubiyet yaşamadı. Son sonucu, Premier League'de Brighton'a karşı alınan 4-3'lük galibiyetti; ayrıca Fulham'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti. Bu sonuçların yanında Luton Town'a karşı alınan 2-0'lık Carabao Cup galibiyeti de bulunuyor. Bu süreçte puan kaybettiği tek maç, sezon öncesinde Johor Darul Ta'zim ile 3-3 berabere kaldığı karşılaşma oldu. Chelsea bu beş maçta 14 gol attı ve 7 gol yedi.

İkili rekabet

Kafa Kafaya

ArsenalÇizimChelsea
4
1
0
Premier Lig
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
MS
Lig Kupası
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
MS
Lig Kupası
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
Arsenal badge
Arsenal
ARS
3
MS
Premier Lig
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
MS
Premier Lig
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
MS
8Attığı Gol4
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı3/5

Bu kulüpler arasındaki son karşılaşma, 1 Mart 2026'da Premier League'de Emirates Stadyumu'nda Arsenal'in 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Ondan önce Arsenal, 3 Şubat 2026'da Carabao Cup'ta yine Emirates'te Chelsea'yi 1-0 mağlup etti. Kayıtlardaki son beş karşılaşmada Arsenal üç kez kazanırken Chelsea'nin galibiyeti bulunmuyor; bir maç ise berabere bitti. Bu beraberlik, Kasım 2025'te Stamford Bridge'de Premier League'de oynanan 1-1'lik karşılaşmaydı.

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
M.CityM.CityMCI
330072+59
K
K
K
2
Hull CityHull CityHUL
321030+37
B
K
K
3
ArsenalArsenalARS
220040+46
K
K
4
ChelseaChelseaCHE
220075+26
K
K
5
BrentfordBrentfordBRE
312052+35
B
B
K
6
LiverpoolLiverpoolLIV
312064+25
K
B
B
7
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
312064+25
B
K
B
8
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
312032+15
B
B
K
9
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
311185+34
B
K
K
10
EvertonEvertonEVE
211031+24
B
K
11
SunderlandSunderlandSUN
31113304
B
K
K
12
M. UnitedM. UnitedMUN
210154+13
K
K
13
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
310248-43
K
K
K
14
Ipswich TownIpswich TownIPS
310248-43
K
K
K
15
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
302145-12
B
B
K
16
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
302123-12
B
B
K
17
Aston VillaAston VillaAVL
301205-51
B
K
K
18
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
301205-51
B
K
K
19
FulhamFulhamFUL
300347-30
K
K
K
20
Coventry CityCoventry CityCOV
300305-50
K
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

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