Arsenal - Chelsea: Maç detayları

Premier Lig - Hafta 3 6 Eyl 2026 - 11:30 Emirates Stadium

Arsenal ile Chelsea, 6 Eylül 2026'da saat 15.30 GMT'de (11.30 EST / 16.30 BST / 17.30 SAST) karşı karşıya gelecek.

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Kuzey Londra'da pazar öğleden sonra derbisi

Arsenal, 2026/27 Premier League sezonunun 3. haftasında Emirates Stadyumu'nda ezeli rakibi Chelsea'yi konuk etmek için sahasına dönüyor. Sezona üst üste iki galibiyet ve arka arkaya iki gol yemeden tamamlanan maçla başlayan Mikel Arteta'nın Arsenal'i, iç sahada bir galibiyet daha alarak kusursuz serisini sürdürmeyi hedefliyor. Yeni teknik direktörü Xabi Alonso yönetiminde sahaya çıkacak Chelsea için ise Londra içindeki kısa deplasman yolculuğu, kendi yüzde 100'lük galibiyet başlangıcını geliştirmek ve sezonun erken döneminde önemli bir mesaj vermek adına büyük bir fırsat sunuyor.

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Saka'nın golü Villa Park'ı susturdu

Arsenal, 31 Ağustos'ta 2. haftada Aston Villa deplasmanında aldığı disiplinli 1-0'lık galibiyetin ardından pazara büyük bir özgüvenle giriyor. Dengeli geçen ilk yarının ardından yıldız kanat oyuncusu Bukayo Saka, 59. dakikada maçın tek golünü attı. Sezonun açılış gününde Coventry City karşısında iç sahada alınan 3-0'lık galibiyetle birleşince Arsenal, attığı dört gol ve kalesinde gördüğü sıfır golle hanesine maksimum 6 puan yazdırdı; David Raya ve Gabriel Magalhães önderliğinde dikkat çekici bir savunma istikrarı sergiledi.

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Chelsea yedi gollü şölenin yıldızı oldu

Chelsea, 30 Ağustos'ta 2. haftada Stamford Bridge'de Brighton & Hove Albion'a karşı elde ettiği patlayıcı 4-3'lük galibiyetin ardından derbiye yüksek moralle geliyor. Xabi Alonso'nun ekibi, Roméo Lavia, Pedro Neto ve João Pedro'nun erken golleriyle maça fırtına gibi başladı; Cole Palmer ise 74. dakikada attığı kritik dördüncü golle galibiyeti perçinledi. Sezonun açılış gününde Fulham deplasmanında alınan 3-2'lik galibiyetle birlikte Chelsea altı puana ulaştı ve yedi gol attı, ancak Arsenal'in ölümcül hücumuna karşı çok daha güçlü bir savunma organizasyonuna ihtiyaç duyacak.

Denk güçte iki Londra devi

Tarihsel olarak bu iki Londra devi arasındaki maçlar, hata payının sıfır olduğu fiziksel ve yüksek tempolu mücadelelere sahne oluyor. Arsenal'in organize ön alan baskısı ve Declan Rice ile Martin Ødegaard üzerinden kurduğu merkez kontrolü, Alonso yönetimindeki Chelsea'nin dinamik hücum hattını test edecek. Her iki kulüp de şampiyonluk yarışının başında maksimum puanda yer alırken, pazar günkü derbi ilk düdükten itibaren üst düzey bir taktik yoğunluk vaat ediyor.

Muhtemel ilk 11'ler

Arsenal: Raya; White, Konsa, Gabriel, Calafiori; Lewis-Skelly, Rice; Saka, Odegaard, Tzolis; Havertz

Chelsea: Martinez; Lacroix, Colwill, Fofana; James, Gusto, Lavia, Hato; Rogers, Palmer; Pedro

Takım haberleri & kadrolar

Mikel Arteta, bu maçta savunmadaki iki ilk 11 oyuncusundan yoksun olacak. Jurrien Timber ile William Saliba sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek, bu da savunma hattında değişiklikleri zorunlu kılacak. Arsenal'de listelenen herhangi bir ceza bulunmuyor ve maç saatine yaklaştıkça yeni güncellemeler bekleniyor.

Xabi Alonso, Chelsea cephesinde daha kabarık bir sakatlık listesiyle karşı karşıya. Jordan Henderson, Marco Palestra ve Moises Caicedo'nun tamamı sakatlık nedeniyle kullanılamıyor, şu anda kayıtlı herhangi bir ceza da bulunmuyor. Orta sahadaki eksikler, özellikle Enzo Fernandez'in kulüpteki geleceğine ilişkin belirsizlik sürerken daha da dikkat çekiyor.

Form durumu

Arsenal, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçın dördünü kazandı. En son maçında Premier League'de Coventry City'yi 3-0 mağlup etti, ayrıca Manchester City'yi 3-0 yenerek Community Shield'ı da kazandı. Sezon öncesinde Borussia Dortmund deplasmanında alınan 3-2'lik galibiyet de bu seriyi uzattı. Beş maçlık bu süreçteki tek yenilgisi, bir hazırlık maçında Real Betis'e karşı geldi. Arsenal bu beş maçta 10 gol attı ve 4 gol yedi.

Chelsea, son beş maçının dördünü kazandı ve yeni sezonda henüz mağlubiyet yaşamadı. Son sonucu, Premier League'de Brighton'a karşı alınan 4-3'lük galibiyetti; ayrıca Fulham'ı deplasmanda 3-2 mağlup etti. Bu sonuçların yanında Luton Town'a karşı alınan 2-0'lık Carabao Cup galibiyeti de bulunuyor. Bu süreçte puan kaybettiği tek maç, sezon öncesinde Johor Darul Ta'zim ile 3-3 berabere kaldığı karşılaşma oldu. Chelsea bu beş maçta 14 gol attı ve 7 gol yedi.

İkili rekabet

Bu kulüpler arasındaki son karşılaşma, 1 Mart 2026'da Premier League'de Emirates Stadyumu'nda Arsenal'in 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Ondan önce Arsenal, 3 Şubat 2026'da Carabao Cup'ta yine Emirates'te Chelsea'yi 1-0 mağlup etti. Kayıtlardaki son beş karşılaşmada Arsenal üç kez kazanırken Chelsea'nin galibiyeti bulunmuyor; bir maç ise berabere bitti. Bu beraberlik, Kasım 2025'te Stamford Bridge'de Premier League'de oynanan 1-1'lik karşılaşmaydı.