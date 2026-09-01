Arsenal taraftarları, sezonun ilk Londra derbisi için 6 Eylül Pazar günü Chelsea karşısında sahasına döndüğünde benzer bir performans görmeyi umacak.

Taraftarlar, son Premier League şampiyonu takımın Frank Lampard'ın Coventry City'sine karşı sezon açılışında 3-0'lık net bir galibiyet almasını izledikten sonra Emirates'ten moralli ayrıldı.

Son sezonlarda güç dengesi Mikel Arteta'nın ekibi lehine belirgin şekilde değişti ve Chelsea'nin Arsenal'e karşı son kez üstün geldiği maç için Ağustos 2021'e, yani 12 maç öncesine, dönmek gerekiyor.

Chelsea, bu kez Premier League şampiyonuna sorun çıkarabilmeyi umacak. Özellikle de Maxence Lacroix, Marco Palestra, Geovany Quenda ve Morgan Rogers'ın da aralarında bulunduğu dikkat çekici yaz transferleri sonrası.

Arsenal - Chelsea Premier League maçı ne zaman?

Arsenal - Chelsea maçının, 6 Eylül Pazar günü Kuzey Londra'daki Emirates Stadyumu'nda TSİ 18.30'da başlaması planlanıyor.

Premier Lig - Hafta 3 6 Eyl 2026 - 11:30 Emirates Stadium

Arsenal - Chelsea Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için tek maç biletlerinden kombine biletlere ve ağırlama paketlerine kadar birçok bilet seçeneği bulunuyor. Bunlar her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetiliyor.

Küresel ölçekteki yoğun talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve yüzde 100 dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreçle dağıtıyor:

Kombine sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut kombine sahipleri koltuklarını koruyor veya kullanmayacakları maçları kulübe geri bırakıyor.

Ücretli resmi kulüp üyeleri (oylama sistemi): Geleneksel ilk gelen alır esaslı çevrim içi kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele kura sistemleri aldı (ör. Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, kura çekilişine katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen bir zaman aralığında kayıt yaptırıyor.

Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maçın biletleri tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler, kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden iade edilen biletleri nominal fiyatıyla satın alabiliyor.

Genel satış: Premier League maçlarında üye olmayan genel kamuya açık satışlar neredeyse hiç yapılmıyor.

İkincil bilet platformları: Son dakika bileti arayan taraftarlar, LiveFootballTickets gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Arsenal - Chelsea Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti, ev sahibi kulübe, oturma yeri konumuna ve maç kategorisine göre büyük ölçüde değişiyor:

Yaş ve indirim kategorileri: Çoğu kulüp, Yetişkin, Genç (genellikle 18 yaş altı veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma sunuyor. Ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma değişiyor.

Maç kategorizasyonu: Kulüpler maçları kademelere ayırıyor (ör. Kategori A, B veya C). İlk altı sıradaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı öne çıkan karşılaşmalar, en yüksek nominal fiyatların uygulandığı Kategori A'ya giriyor.

Koltuk konumu: Orta uzun kenar ve alt kat koltuklar premium fiyatlandırılırken, kalelerin arkasındaki üst kat koltuklar daha uygun bütçeli seçenekler sunuyor.

Resmi üyelik gerekli: Nominal fiyatla ev sahibi takım biletlerini satın alabilmek için Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı, her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış değişimlerine katılabilmesi adına aktif ücretli Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşuyor.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve bulunabilirlik

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 tavan fiyat uygulamasını 2026/27 sezonunun sonuna kadar resmen uzattı ve bunun en az 2027/28 için de geçerli olacağını doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, küresel sporda elde edilmesi en zor biletler arasında yer alıyor. Deplasman kontenjanları son derece sınırlı ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey kombine sahiplerine satılıyor. Genel satışa ya da temel üyelik kuralarına neredeyse hiç düşmüyor.

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