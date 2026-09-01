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Yardımcı olanlar:

Arsenal - Chelsea maç biletleri nasıl alınır: 2026/27 Premier League fiyatları, maç bilgileri, başlama saati ve daha fazlası

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Premier Lig
Arsenal
Chelsea

Bu Londra derbisi her zaman nefes kesen anlara sahne oluyor ve siz de bunu canlı izlemek için Emirates'te olabilirsiniz

Arsenal taraftarları, sezonun ilk Londra derbisi için 6 Eylül Pazar günü Chelsea karşısında sahasına döndüğünde benzer bir performans görmeyi umacak.

Taraftarlar, son Premier League şampiyonu takımın Frank Lampard'ın Coventry City'sine karşı sezon açılışında 3-0'lık net bir galibiyet almasını izledikten sonra Emirates'ten moralli ayrıldı.

Son sezonlarda güç dengesi Mikel Arteta'nın ekibi lehine belirgin şekilde değişti ve Chelsea'nin Arsenal'e karşı son kez üstün geldiği maç için Ağustos 2021'e, yani 12 maç öncesine, dönmek gerekiyor.

Chelsea, bu kez Premier League şampiyonuna sorun çıkarabilmeyi umacak. Özellikle de Maxence Lacroix, Marco Palestra, Geovany Quenda ve Morgan Rogers'ın da aralarında bulunduğu dikkat çekici yaz transferleri sonrası.

Arsenal - Chelsea Premier League maçı ne zaman?

Arsenal - Chelsea maçının, 6 Eylül Pazar günü Kuzey Londra'daki Emirates Stadyumu'nda TSİ 18.30'da başlaması planlanıyor.

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Premier Lig - Hafta 3
Emirates Stadium

Arsenal - Chelsea Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için tek maç biletlerinden kombine biletlere ve ağırlama paketlerine kadar birçok bilet seçeneği bulunuyor. Bunlar her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetiliyor.

Küresel ölçekteki yoğun talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve yüzde 100 dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreçle dağıtıyor:

  • Kombine sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut kombine sahipleri koltuklarını koruyor veya kullanmayacakları maçları kulübe geri bırakıyor.
  • Ücretli resmi kulüp üyeleri (oylama sistemi): Geleneksel ilk gelen alır esaslı çevrim içi kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele kura sistemleri aldı (ör. Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, kura çekilişine katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen bir zaman aralığında kayıt yaptırıyor.
  • Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maçın biletleri tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler, kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden iade edilen biletleri nominal fiyatıyla satın alabiliyor.
  • Genel satış: Premier League maçlarında üye olmayan genel kamuya açık satışlar neredeyse hiç yapılmıyor.
  • İkincil bilet platformları: Son dakika bileti arayan taraftarlar, LiveFootballTickets gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Arsenal - Chelsea Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti, ev sahibi kulübe, oturma yeri konumuna ve maç kategorisine göre büyük ölçüde değişiyor:

  • Yaş ve indirim kategorileri: Çoğu kulüp, Yetişkin, Genç (genellikle 18 yaş altı veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma sunuyor. Ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma değişiyor.
  • Maç kategorizasyonu: Kulüpler maçları kademelere ayırıyor (ör. Kategori A, B veya C). İlk altı sıradaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı öne çıkan karşılaşmalar, en yüksek nominal fiyatların uygulandığı Kategori A'ya giriyor.
  • Koltuk konumu: Orta uzun kenar ve alt kat koltuklar premium fiyatlandırılırken, kalelerin arkasındaki üst kat koltuklar daha uygun bütçeli seçenekler sunuyor.
  • Resmi üyelik gerekli: Nominal fiyatla ev sahibi takım biletlerini satın alabilmek için Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı, her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış değişimlerine katılabilmesi adına aktif ücretli Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşuyor.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve bulunabilirlik

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 tavan fiyat uygulamasını 2026/27 sezonunun sonuna kadar resmen uzattı ve bunun en az 2027/28 için de geçerli olacağını doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, küresel sporda elde edilmesi en zor biletler arasında yer alıyor. Deplasman kontenjanları son derece sınırlı ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey kombine sahiplerine satılıyor. Genel satışa ya da temel üyelik kuralarına neredeyse hiç düşmüyor.

Form durumu

ARS

ARS - Form

BVB
K2-3
COM
K1-1
MCI
K3-0
COV
K3-0
AVL
K0-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5
CHE

CHE - Form

JDT
B3-3
RSO
K3-1
FUL
K2-3
LUT
K2-0
BHA
K4-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
15/9
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Son karşılaşmalardaki rekabet kaydı

Kafa Kafaya

ArsenalÇizimChelsea
4
1
0
Premier Lig
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
MS
Lig Kupası
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
MS
Lig Kupası
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
Arsenal badge
Arsenal
ARS
3
MS
Premier Lig
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
MS
Premier Lig
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
MS
8Attığı Gol4
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı3/5

Takım haberleri ve kadrolar

Arsenal vs Chelsea Muhtemel kadrolar

Arsenal crest
Arsenal
ARS
Diziliş
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Chelsea crest
Chelsea
CHE

Teknik direktör

  • M. Arteta

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
M.CityM.CityMCI
220062+46
K
K
2
ArsenalArsenalARS
220040+46
K
K
3
Hull CityHull CityHUL
220030+36
K
K
4
ChelseaChelseaCHE
220075+26
K
K
5
BrentfordBrentfordBRE
211041+34
B
K
6
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
211042+24
K
B
7
EvertonEvertonEVE
211031+24
B
K
8
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
211021+14
B
K
9
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
210174+33
K
K
10
M. UnitedM. UnitedMUN
210154+13
K
K
11
SunderlandSunderlandSUN
21012203
K
K
12
Ipswich TownIpswich TownIPS
210146-23
K
K
13
LiverpoolLiverpoolLIV
20204402
B
B
14
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
201123-11
B
K
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
201123-11
B
K
16
FulhamFulhamFUL
200224-20
K
K
17
Coventry CityCoventry CityCOV
200204-40
K
K
18
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
200216-50
K
K
19
Aston VillaAston VillaAVL
200205-50
K
K
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
200205-50
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

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