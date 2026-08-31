Arsenal taraftarı, sezonun ilk Londra derbisinde 6 Eylül Pazar günü Chelsea karşısında kendi sahalarına döndüklerinde benzer bir performans görmeyi umacak.

Taraftarlar, son Premier League şampiyonu Arsenal'ın Frank Lampard'ın Coventry City'sini sezon açılışında 3-0 mağlup ettiğini izledikten sonra Emirates'ten moralli ayrıldı.

Son sezonlarda güç dengesi önemli ölçüde Mikel Arteta'nın ekibi lehine değişti ve Chelsea'nin Arsenal'a karşı en son galip geldiği maç için Ağustos 2021'e, yani 12 maç öncesine kadar gitmek gerekiyor.

Chelsea, bu kez özellikle Maxence Lacroix, Marco Palestra, Geovany Quenda ve Morgan Rogers gibi dikkat çekici yaz transferlerinin de katkısıyla Premier League şampiyonuna sorun çıkarabileceğini umacak.

Arsenal - Chelsea Premier League maçı ne zaman?

Arsenal - Chelsea maçının, 6 Eylül Pazar günü Kuzey Londra'daki Emirates Stadyumu'nda TSİ 18.30'da başlaması planlanıyor.

Premier Lig - Hafta 3 6 Eyl 2026 - 11:30 Emirates Stadium

Arsenal - Chelsea Premier League bileti nasıl alınır?

Premier League maçları için tek maç biletlerinden sezonluk biletler ve hospitality paketlerine kadar birçok bilet seçeneği bulunuyor. Bunlar, her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetiliyor.

Yoğun küresel talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve yüzde 100 dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreçle dağıtıyor:

Sezonluk bilet sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut sezonluk bilet sahipleri yerlerini koruyor ya da kullanmadıkları maçları kulübe geri bırakıyor.

Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır usulü çevrim içi sıraların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele kura çekilişleri aldı (örneğin Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, çekilişe katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen süre içinde kayıt yaptırıyor.

Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maç tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange sistemi üzerinden iade edilen biletleri liste fiyatından satın alabiliyor.

Genel satış: Premier League maçlarında üye olmayan genel kamuya açık satışlar neredeyse hiç yapılmıyor.

İkincil bilet platformları: Son dakika bileti arayan taraftarlar, LiveFootballTickets gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Arsenal - Chelsea Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti, ev sahibi kulübe, koltuk konumuna ve maç kategorisine göre büyük farklılık gösteriyor:

Yaş ve indirim kategorileri: Kulüplerin çoğu Yetişkin, Genç (genellikle 18 yaş altı veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma sunuyor, ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma değişiyor.

Maç kategorizasyonu: Kulüpler maçları kademelere ayırıyor (örneğin A, B veya C kategorisi). İlk altı sıra rakiplerine ya da derbi rakiplerine karşı öne çıkan maçlar A kategorisine giriyor ve en yüksek liste fiyatlarına sahip oluyor.

Koltuk konumu: Orta uzun kenar ve alt katman koltuklar premium fiyatlandırılırken, kalelerin arkasındaki üst katman koltuklar daha bütçe dostu seçenekler sunuyor.

Resmi üyelik gerekli: Liste fiyatından iç saha bileti satın almak için neredeyse tüm Premier League kulüpleri, her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış değişim sistemlerine katılabilmesi adına aktif, ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşuyor.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve bulunabilirlik

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu olan 30 £ tavan fiyat uygulamasını 2026/27 sezonu sonuna kadar resmi olarak uzattı ve bunun en az 2027/28'e kadar süreceğini doğruladı.

Deplasman biletleri 30 £ ile sınırlandırılmış olsa da küresel sporda edinilmesi en zor biletler arasında yer alıyor. Deplasman kontenjanları son derece sınırlı ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey sezonluk bilet sahiplerine satılıyor; neredeyse hiçbir zaman genel satışa ya da temel üyelik çekilişlerine çıkmıyor.

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