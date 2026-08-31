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Yardımcı olanlar:

Arsenal - Chelsea biletleri nasıl alınır: 2026/27 Premier League fiyatları, fikstür bilgileri, başlama saati ve daha fazlası

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Premier Lig
Arsenal
Chelsea

Bu Londra derbisi her zaman nefes kesen anlara sahne oluyor ve siz de Emirates'te bunu canlı izleyebilirsiniz

Arsenal taraftarı, sezonun ilk Londra derbisinde 6 Eylül Pazar günü Chelsea karşısında kendi sahalarına döndüklerinde benzer bir performans görmeyi umacak.

Taraftarlar, son Premier League şampiyonu Arsenal'ın Frank Lampard'ın Coventry City'sini sezon açılışında 3-0 mağlup ettiğini izledikten sonra Emirates'ten moralli ayrıldı.

Son sezonlarda güç dengesi önemli ölçüde Mikel Arteta'nın ekibi lehine değişti ve Chelsea'nin Arsenal'a karşı en son galip geldiği maç için Ağustos 2021'e, yani 12 maç öncesine kadar gitmek gerekiyor.

Chelsea, bu kez özellikle Maxence Lacroix, Marco Palestra, Geovany Quenda ve Morgan Rogers gibi dikkat çekici yaz transferlerinin de katkısıyla Premier League şampiyonuna sorun çıkarabileceğini umacak.

Arsenal - Chelsea Premier League maçı ne zaman?

Arsenal - Chelsea maçının, 6 Eylül Pazar günü Kuzey Londra'daki Emirates Stadyumu'nda TSİ 18.30'da başlaması planlanıyor.

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Premier Lig - Hafta 3
Emirates Stadium

Arsenal - Chelsea Premier League bileti nasıl alınır?

Premier League maçları için tek maç biletlerinden sezonluk biletler ve hospitality paketlerine kadar birçok bilet seçeneği bulunuyor. Bunlar, her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetiliyor.

Yoğun küresel talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve yüzde 100 dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreçle dağıtıyor:

  • Sezonluk bilet sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut sezonluk bilet sahipleri yerlerini koruyor ya da kullanmadıkları maçları kulübe geri bırakıyor.
  • Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır usulü çevrim içi sıraların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele kura çekilişleri aldı (örneğin Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, çekilişe katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen süre içinde kayıt yaptırıyor.
  • Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maç tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange sistemi üzerinden iade edilen biletleri liste fiyatından satın alabiliyor.
  • Genel satış: Premier League maçlarında üye olmayan genel kamuya açık satışlar neredeyse hiç yapılmıyor.
  • İkincil bilet platformları: Son dakika bileti arayan taraftarlar, LiveFootballTickets gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Arsenal - Chelsea Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti, ev sahibi kulübe, koltuk konumuna ve maç kategorisine göre büyük farklılık gösteriyor:

  • Yaş ve indirim kategorileri: Kulüplerin çoğu Yetişkin, Genç (genellikle 18 yaş altı veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma sunuyor, ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma değişiyor.
  • Maç kategorizasyonu: Kulüpler maçları kademelere ayırıyor (örneğin A, B veya C kategorisi). İlk altı sıra rakiplerine ya da derbi rakiplerine karşı öne çıkan maçlar A kategorisine giriyor ve en yüksek liste fiyatlarına sahip oluyor.
  • Koltuk konumu: Orta uzun kenar ve alt katman koltuklar premium fiyatlandırılırken, kalelerin arkasındaki üst katman koltuklar daha bütçe dostu seçenekler sunuyor.
  • Resmi üyelik gerekli: Liste fiyatından iç saha bileti satın almak için neredeyse tüm Premier League kulüpleri, her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış değişim sistemlerine katılabilmesi adına aktif, ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşuyor.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve bulunabilirlik

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu olan 30 £ tavan fiyat uygulamasını 2026/27 sezonu sonuna kadar resmi olarak uzattı ve bunun en az 2027/28'e kadar süreceğini doğruladı.

Deplasman biletleri 30 £ ile sınırlandırılmış olsa da küresel sporda edinilmesi en zor biletler arasında yer alıyor. Deplasman kontenjanları son derece sınırlı ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey sezonluk bilet sahiplerine satılıyor; neredeyse hiçbir zaman genel satışa ya da temel üyelik çekilişlerine çıkmıyor.

Form durumu

ARS

ARS - Form

BVB
K2-3
COM
K1-1
MCI
K3-0
COV
K3-0
AVL
K0-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5
CHE

CHE - Form

JDT
B3-3
RSO
K3-1
FUL
K2-3
LUT
K2-0
BHA
K4-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
15/9
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Son karşılaşmalardaki tablo

Kafa Kafaya

ArsenalÇizimChelsea
4
1
0
Premier Lig
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
MS
Lig Kupası
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
MS
Lig Kupası
Chelsea badge
Chelsea
CHE
2
Arsenal badge
Arsenal
ARS
3
MS
Premier Lig
Chelsea badge
Chelsea
CHE
1
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
MS
Premier Lig
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
Chelsea badge
Chelsea
CHE
0
MS
8Attığı Gol4
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı3/5

Takım haberleri ve kadrolar

Arsenal vs Chelsea Muhtemel kadrolar

Arsenal crest
Arsenal
ARS
Diziliş
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Chelsea crest
Chelsea
CHE

Teknik direktör

  • M. Arteta

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
M.CityM.CityMCI
220062+46
K
K
2
ArsenalArsenalARS
220040+46
K
K
3
Hull CityHull CityHUL
220030+36
K
K
4
ChelseaChelseaCHE
220075+26
K
K
5
BrentfordBrentfordBRE
211041+34
B
K
6
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
211042+24
K
B
7
EvertonEvertonEVE
211031+24
B
K
8
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
211021+14
B
K
9
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
210174+33
K
K
10
M. UnitedM. UnitedMUN
210154+13
K
K
11
SunderlandSunderlandSUN
21012203
K
K
12
Ipswich TownIpswich TownIPS
210146-23
K
K
13
LiverpoolLiverpoolLIV
20204402
B
B
14
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
201123-11
B
K
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
201123-11
B
K
16
FulhamFulhamFUL
200224-20
K
K
17
Coventry CityCoventry CityCOV
200204-40
K
K
18
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
200216-50
K
K
19
Aston VillaAston VillaAVL
200205-50
K
K
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
200205-50
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

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