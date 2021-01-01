Arsenal CEO'su Vinai Venkatesham, kulübün Mesut Özil'e verdiği 'Çin' yanıtını savundu

Mesut Özil, Çin'de Müslümanlara yönelik zulüm iddialarından bahsetmişti ancak Arsenal tartışmanın tamamen dışında kalmak istiyor.

Arsenal CEO'su Vinai Venkatesham, Mesut Özil'in Çin'deki Uygur Müslümanlarına yönelik muameleyi kınamasına karşı kulübün verdiği yanıtı savundu.

Mesut'un Aralık 2019'da Sincan'da Müslümanlara yönelik dinî ve etnik zulüm iddialarıyla ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşımın ardından Arsenal siyasete karışmamakta ısrar etmişti.

Çin ile birçok ticarî bağı bulunan Kuzey Londra ekibi yaptığı açıklamayla ticarî çıkarlara öncelik vermekle suçlandı.

FT Business of Football' a konuşan Venkatesham, "Ticari bir bakış açısı benimsediğimizi söylemenin âdil olacağını sanmıyorum" dedi.

Vinai Venkatesham ne dedi?

"Nasıl yansıdığını biliyorum, ama bunu söylemenin âdil olduğunu düşünmüyorum."

"Bizden ağırlıklı olarak Çin hakkında bir yorum yapmamız istendi ancak bu genel bir açıklamaydı."

"Oyuncunun bireysel ehliyetlerini ilgilendiren bir açıklamaydı."

"Arkasında ticari bir amaç yoktu. Sadece Mesut'un bir kulüp açıklaması yapmadığı açıktı. Hakkı olduğu gibi bireysel anlamda bir açıklama yapıyordu. "

Mesut Özil, Çin hakkında ne demişti?

Mesut, Uygur Müslümanlarının toplama kamplarında tutulduğunu ve Çin'in azınlıkları topluma entegre etmek için "yeniden eğittiği" kamplar olduğuna dair iddialar hakkında konuşmuştu.

32 yaşındaki futbolcu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şöyle konuşmuştu:

"Kuran'ı yakıyorlar. Camileri kapattılar. Okullarını yasaklıyorlar. Din adamlarını öldürüyorlar."

"Aileler bu kamplarda Çinlilerle yaşamaya zorlandı. Kadınlar, Çinli erkeklerle evlenmeye zorlandı."

"Ama Müslümanlar sessiz. Ses çıkarmayacaklar. Onları terk ettiler. Zulme izin vermenin zulüm olduğunu bilmiyorlar mı?"

Türk asıllı Alman oyuncu, The Athletic' e verdiği bir röportajında Arsenal'ın tepkisinden dolayı hayâl kırıklığına uğradığını dile getirmişti.

"Hangi dinden veya ırktan olduğunuz önemli değil. Müslüman, Hristiyan, Yahudi, siyah, beyaz veya herhangi başka bir şey. Hepimiz aynıyız."

"Söylediklerim Çin halkına karşı değildi. Uygur Müslümanlarına bunu yapanlara ve onlara yardım etmeyen insanlara, diğer Müslüman ülkelerine karşıydı."

"Arsenal'a saha içinde ve saha dışında çok şeyimi verdim, bu yüzden tepkileri hayâl kırıklığı yarattı. Siyasete karışmadıklarını söylediler, ancak bu siyaset değil ve bu tepkileriyle başka meselelere karıştılar."

Mesut Özil'in Arsenal kariyeri nasıl sona erdi?

Arsenal'ın Mart 2020'de West Ham United'a karşı Premier Lig'de verdiği mücadele, Mesut Özil'in İngiliz ekibiyle son fotoğrafıydı. Kısa süre sonra Mesut, Mikel Arteta'nın kadrosunda yer almamaya başladı ve takımdan uzaklaştı.

32 yaşındaki oyuncu, ocak transfer döneminde Arsenal'dan ayrıldı ve bonservissiz olarak Fenerbahçe'ye geldi.

Sarı-lacivertli ekiple 3.5 yıllık sözleşme imzalayan Mesut, yeni takımında şu ana kadar 4 maçta forma giydi.