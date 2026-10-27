Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, İsveçli millî futbolcu Viktor Gyokeres'e desteğini açıkladı. Gyokeres, bu sezonki ilk golünü hâlâ arıyor. Hücumun son bölümünde sezona yavaş bir başlangıç yapmasına rağmen Arteta, forvetin sıkı çalışmasının yakında gol vuruşlarına yansıyacağından emin.

Reklam

Arteta, gol hasreti çeken Gyokeres'e destek çıktı

Gyokeres, gol sayısı bakımından sezona hayal kırıklığı yaratan bir başlangıç yapsa da Arteta, forvete desteğini sürdürüyor. Everton karşısında alınan son 2-0'lık galibiyette ilk 11'de şans bulan İsveçli oyuncu, kalitesinden izler gösterdi ancak gol atamadı. Arsenal teknik direktörü, Everton karşısında yaşadığı hayal kırıklığına rağmen Gyokeres'in gol hasretini bitirmeye çok yakın olduğunu vurguladı.

İspanyol teknik direktör, "İki üç pozisyonda şanssızdı. Kale önündeydi, iki stoperin de önüne geçmişti ama top ona ulaşmadı. Yine de bugün birçok iyi şey yaptı. Üzerinde durmaya devam etmeliyiz. Oyuna girdikten sonra Münih'te de gerçekten iyi bir katkı sağladığını düşünüyorum. Maçın gidişatını değiştirmemize yardımcı oldu ve hepsinden ihtiyacımız olan şey bu" dedi.

Genç oyuncular parlamaya hazır

Arteta, son dönemde kendilerine görev verildiğinde sorumluluk alan genç savunmacıların gelişimini de övdü. Cristhian Mosquera ve Myles Lewis-Skelly'nin katkılarını özellikle vurgulayan teknik direktör, Dowman'ın da son antrenmanlarda ve maçlarda A takım ortamına dahil edildiğinde son derece sakin göründüğünü belirtti.

Arteta, "Mosquera oynadığında çok iyi iş çıkardı. Onun oynadığı bazı önemli maçları kazandık ve ona ihtiyacımız var. Myles için de farklı bir açıdan ve oynadığı futbol bakımından aynısı geçerli. Max de oyuna girdiğinde bu tür bir pozisyonda oldukça rahat görünüyor" ifadelerini kullandı.

Reklam Reklam

Alt ligden gelen rakibe saygı

Lig sıralamasındaki büyük farka rağmen Arteta, oyuncularını uyardı: Rehavete kapılmak felaketle sonuçlanabilir. Teknik direktör, salı gecesi karşılaşacakları rakibin konumu veya mücadele ettikleri organizasyon ne olursa olsun takımının en yüksek standartları korumasını istedi.

Related Topics

Gelecek maçlar FLE Lig Kupası 16:00 ARS

Teknik direktör, "Onlara Arsenal formasını ve neyi temsil ettiğimizi gösterin, hepsi bu. Oraya gidip maçı kazanmalıyız. Bu kadar. Çok basit. İtibarımız, gururumuz, her şeyimiz söz konusu. Bu yüzden her futbol maçında, özellikle de farklı bir ligdeki takıma karşı oynarken, oyuna ve her rakibe saygı gösterin çünkü bunu hak ediyorlar. Sonra kazanmaya ve onlardan biraz daha iyi oynamaya çalışın" diye konuştu.

Highbury'de kapsamlı rotasyon bekleniyor

Arteta, takım seçerken hassas bir denge kurmak zorunda: Çeyrek finale yükselme şanslarını riske atmadan kilit ilk 11 oyuncularını dinlendirmesi gerekiyor. Kupa maçını geride bıraktıktan sonra Arsenal, Liverpool ile kritik bir Premier Lig karşılaşması için Anfield'a gidecek. Eleme maçında daha az forma şansı bulan birkaç oyuncuya ve yükselen yıldızlara kendilerini gösterme fırsatı verilmesi bekleniyor.

Reklam

Arteta, "Herkesin durumuna bakalım çünkü birçok oyuncudan bireysel olarak da çok şey istedik. Sonraki haftayı nasıl planlayabileceğimize bakalım" dedi.