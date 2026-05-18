Takım haberleri ve kadrolar

Arsenal, bu maçta sakatlıklar nedeniyle bazı oyuncularından yoksun. Kieran Tierney tek eksik oyuncu değil: Jorginho Timber, Ben White ve Mikel Merino da kadroda yer almıyor. Arsenal kadrosunda cezalı oyuncu bulunmuyor. Beklenen kadroda kaleci olarak David Raya yer alırken, savunma hattında Riccardo Calafiori, William Saliba, Carlos Mosquera ve Gabriel yer alıyor. Orta saha ve forvette Declan Rice, Eberechi Eze ve Bukayo Saka yer alırken, forvet pozisyonunda Viktor Gyökeres'in oynaması bekleniyor.

Burnley'nin de kendi sakatlık sorunları var. J. Beyer ve Josh Cullen konuk takımda yer almayacak. Burnley tarafında cezalı oyuncu yok. Konuk takımın beklenen kadrosunda Marek Weiss kaleci olarak yer alırken, takım zorlu bir deplasman maçında direnmeyi hedefliyor. Maç yaklaştıkça yeni güncellemeler eklenecektir.

Son dönemdeki form durumu

Arsenal, bu maç öncesinde mükemmel bir formda. Gunners, son beş maçında sadece bir beraberlik dışında dört galibiyet elde etti. En son maç, West Ham United'ı 0-1 yenerek deplasmanda galip geldiler, bu da takımın istikrarını vurguluyor. Daha önce Arsenal, Fulham'ı 3-0'lık bir skorla ikna edici bir şekilde mağlup etti ve Newcastle United'ı da 1-0 yendi. Avrupa'da ise takım, Atlético Madrid'e karşı bir galibiyet ve bir beraberlikle iki kez başa çıktı.

Burnley ise çok daha zor bir durumda. Konuk takım, son beş Premier League maçından dördünü kaybetti. En son sonuç Aston Villa ile 2-2 berabere kalmak oldu, ancak ondan önce Leeds United (3-1), Manchester City (0-1), Nottingham Forest (4-1) ve Brighton & Hove Albion (0-2) karşısında arka arkaya mağlubiyetler yaşandı. Burnley'nin savunması bu beş maçta on gol yedi.

Karşılaşmalar

Arsenal ile Burnley arasındaki karşılaşmalar net bir tablo çiziyor. Son beş maçta Arsenal dördünü kazandı; tek bir beraberlik dışında. En son karşılaşma, Kasım 2025'te Burnley'nin evinde oynanan maçta Arsenal'in 0-2 galibiyetiyle sonuçlandı. Daha da dikkat çekici olan ise Şubat 2024'teki sonuçtu; Arsenal, Turf Moor'da 0-5 gibi ezici bir skorla galip gelmişti. Kasım 2023'teki 3-1'lik ev sahibi galibiyeti de bu eğilimi teyit ediyor: Arsenal bu seride tam anlamıyla hakimiyet kuruyor.

Puan Durumu

Arsenal, Premier League'de lider konumda yer alırken, Burnley ise sıralamada on dokuzuncu sırada bulunuyor. İki takım arasındaki fark, sadece sportif açıdan hissedilebilir olmakla kalmıyor, aynı zamanda istatistiksel olarak da açıkça görülüyor.