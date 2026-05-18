Arsenal, 2004'ten bu yana ilk lig şampiyonluğunu artık neredeyse garantiledi. Teknik direktör Mikel Arteta'nın takımı, pazartesi akşamı son iki haftadan bir önceki maçta Kai Havertz'in golüyle Burnley'i 1-0 mağlup etti. Rakibi Manchester City, salı günü ligin altıncı sırasındaki AFC Bournemouth'u deplasmanda yenemezse, Arsenal şampiyon olacak.

Arsenal'de pazartesi günü, Dünya Kupası'na katılımı giderek belirsiz hale gelen Jurriën Timber, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Burnley'de forvet Zian Flemming ilk 11'de yer alırken, Quilindschy Hartman yedek kulübesinde kaldı.

Karşılıklı birkaç pozisyonun ardından, ilk golü atmaya en yakın olan taraf Arsenal oldu. Leandro Trossard uzak mesafeden şutunu denedi, ancak top direkten geri döndü.

Kısa süre sonra Bukayo Saka da şanssızdı: topu üst direğe çarptı. Ancak Havertz, Saka'nın köşe vuruşunu kafayla ağlara göndererek skoru 1-0 yaptı.

İkinci yarıya ev sahibi takım fazla risk almamaya ve daha savunmacı bir duruş sergilemeye karar verdi. Yine de ara sıra tehlikeli ataklar geliştirdi. Bu sefer Eberechi Eze üst direğe çarptı.

İkinci yarının ortasında, Lesley Ugochukwu'nun baldırına sert bir faul yapan Havertz sarı kartla kurtuldu. The Gunners sahada 11 kişi kalmayı başardı ve gergin son dakikalarda da galibiyeti elinden kaçırmadı.

Arsenal, Manchester City'nin puan kaybetmesi halinde Salı günü şampiyonluğu garantileyebilir. Pep Guardiola'nın takımı Bournemouth'u yenerse, şampiyonluk yarışı önümüzdeki Pazar günü son maç gününde sonuçlanacak. Arsenal, Crystal Palace'a konuk olurken, Manchester City ise Aston Villa'yı ağırlayacak.