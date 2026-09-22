"Bugün futbol oynamaya çalışan sadece bir takım vardı", diye açıkladı Fabian Hürzeler, mart ayının başında takımının Arsenal ile oynadığı maçın ardından düzenlenen basın toplantısında gözle görülür şekilde öfkeli bir halde. Brighton & Hove Albion teknik direktörünün analizi de kesinlikle yanlış değildi. Sonuçta Seagulls, Gunners ile oynanan mücadelede maçın neredeyse tamamı boyunca açık ara daha üstün ve oyuna hükmeden taraftı.

Ancak bunu kendi attığı bir golle taçlandıramadı ve sonunda skorbordda 0-1’lik yenilgi yazdı. Brighton, neredeyse her önemli istatistikte Londra ekibine üstünlük kurdu. Ancak Hürzeler’in takımı, yakaladığı çok sayıdaki fırsatı skora çeviremedi. Arsenal yıldızı Bukayo Saka’nın bireysel aksiyonu ve Brighton kalecisi Bart Verbruggen’in büyük hatasıyla gelen pozisyon, sonunda farkı yarattı ve Gunners’a dar farkla galibiyeti getirdi.

Ancak Hürzeler, maç bitiminde işi yalnızca soğukkanlı bir maç analizine bırakmak istemedi. Net ifadelerle, Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta’nın Londra temsilcisindeki yıldızlar topluluğuna futbolu nasıl düşündürdüğünü ve oynattığını eleştirdi. Bunun, kağıt üzerinde çok daha üstün olan Premier League lideri görüntüsüyle ne kadar zıt düştüğünü vurguladı.

"Ben asla böyle kazanmaya çalışacak bir teknik direktör olmayacağım. Eğer şampiyon olurlarsa, kimse bunu nasıl yaptıklarını sormayacak. Kazanmak için her şeyi yaptıklarını gerçekten hissediyorsunuz", diyen Alman teknik adam, salondaki gazetecilere şu soruyu da yöneltti: "Buradaki herkese 'Bu futbol maçını gerçekten beğendiniz mi?' diye sorsam, belki biri elini kaldırır çünkü çok büyük bir Arsenal taraftarıdır. Ama onun dışında kesinlikle kimse."

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Brighton ve Hürzeler, Arsenal’i dağıttı

Hürzeler’in kendi takımına nasıl bir futbol oynatmak istediği ise o dönemden itibaren belli ölçüde sezilebiliyordu. 33 yaşındaki teknik adam, 2024 yazında Seagulls’un başına geçmiş ve kulüp yöneticileri tarafından doğrudan beş yıllık uzun vadeli bir sözleşmeyle ödüllendirilmişti. Bunu yaparken de onun oyun üzerindeki imzasının sahada iyice oturmasının zaman alacağı biliniyordu. Ancak o günden bu yana Alman çalıştırıcının yönetiminde Brighton’ın istikrarlı gelişimi göz ardı edilemez hale geldi.

Hürzeler döneminin başında savunma hattı açık bir Aşil topuğu olarak öne çıkarken ve takım, oyun olarak üstün rakiplerden peş peşe ağır darbeler yerken, teknik adam zamanla hücum ile savunma arasında işleyen bir denge kurmayı giderek daha iyi başardı.

Bunun sahada neredeyse kusursuz bir uygulamayla nasıl görünebileceğini geçen hafta sonu, tam da ironik şekilde, Arsenal bizzat yaşadı. Brighton, o ana kadar yenilgisiz lider olan rakibini Falmer Stadium’da 3-0’la sahadan sildi; Hürzeler’in takımı burada oyun ve özellikle taktik açıdan adeta ustalık eseri ortaya koydu.

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Brighton, Fabian Hürzeler’in planını kusursuz uyguluyor

Seagulls, ilk düdükten itibaren Londra ekibine son derece agresif bir pres uyguladı ve böylece Gunners’ın topa sahip olma ve kontrol üzerine kurulu oyununu hiçbir anda sahaya yansıtmasına izin vermedi. Brighton’ın hücum hattı, Arsenal savunmacılarına zaman zaman kendi ceza sahalarının hemen önünde bile baskı yaptı. Basit pas kanalları son derece akıllıca kapatıldı, topu taşıyan oyuncular sayısal üstünlükle agresif şekilde karşılandı ve son olarak, Gunners için öne doğru uzun top tek seçenek olarak kaldığında, top akıllı pozisyon alma sayesinde hızla geri kazanıldı.

Arsenal kalecisi David Raya, yalnızca ilk 15 dakikada yaptığı yedi pasın üçünü takım arkadaşına ulaştıramadı. Çünkü Brighton bir yandan İspanyol file bekçisine sürekli aktif baskı yaptı, diğer yandan da merkezde sayısal üstünlük kurdu. Bu nedenle Raya için çoğu zaman yalnızca, yine kapatılmış olan bekler Jurrien Timber ve Riccardo Calafiori’ye yana oynamak ya da orta yuvarlağa doğru kontrolsüz bir top göndermek mümkün oldu.

Bunun sonucu olarak son üçte birlik bölümde toplam dokuz top kazanımı geldi. Bu, Aralık 2023’te Liverpool’un da dokuz kez başardığından bu yana Arsenal’e karşı bir rakibin ulaştığı en yüksek sayı oldu. Brighton, zaten devam eden turnuvada son üçte tam 35 top kazanımı yaptı; bu alanda Premier League ekipleri arasında ikinci sırada yer alan Everton’dan sekiz fazla.

Hürzeler takımından övgüyle söz ediyor

"Belirleyici olan, her oyuncunun bir ikili mücadeleye girdiğinde arkasında mutlaka bir takım arkadaşının olduğunu hissetmesiydi", diyen Hürzeler, takımını taktik planını hatasız uyguladığı için övgü yağmuruna tuttu. "Bir oyuncu geçildiğinde, sıradaki (takım arkadaşı) hemen oradaydı. Soru şu: Sahada birbirinize güvenebilir misiniz? Birbirinize gerçekten güveniyor musunuz? Herkes duran toplarda rolünü biliyor mu? Oyunun her anında ve her durumunda uyanık ve tamamen hazır mısınız?"

Arsenal galibiyetinin ardından Brighton artık ligin en iyi hücum hattına sahip. Beş maç sonunda Seagulls 16 gole ulaştı. Premier League tarihinde ilk beş hafta sonunda bundan daha fazla golü yalnızca Manchester City 2022/23 sezonunda atmıştı: 19.

Bunun yanı sıra Brighton teknik direktörünün yaklaşımı savunmaya da olumlu yansıyor. Brighton, şu ana kadarki sekiz resmi maçında beşinci kez gol yemedi. Geçen sezon takımın beş maçta kalesini gole kapatma sayısına ulaşması için bunun iki katı kadar deneme gerekmişti. Hürzeler, "En önemli şey arkada gol yememek" dedi.

Arsenal Teknik Direktörü Arteta da buna saygı gösterdi. İspanyol çalıştırıcı, Brighton’ın son derece yoğun presini "daha ilk taç atışında" fark etti. Arteta, "Kendi yarı sahamızdaki teknik hatalar; adam adama bu tür durumlardan çıkabilmek için uymamız gereken oyun prensiplerinin hiçbirine bağlı kalmadık. Sürekli savunmada kaldık" dedi.

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Hürzeler döneminde hangi oyuncular özellikle öne çıkıyor?

Geçen transfer dönemleri boyunca Hürzeler, adım adım tam olarak kendi taleplerine uygun bir takım kurdu. Örneğin, transferin kapanmasına kısa süre kala VfB Stuttgart’tan alınan Chema Andres ile Alman teknik adam, rakip savunmadan vurulan uzun topları mümkün olan en kısa sürede geri kazanmak için kusursuz oyuncu tipini buldu.

Yaklaşık iki metrelik boyu ve ikili mücadele gücüyle İspanyol oyuncu bunun için gerekli fiziksel özelliklere sahip. Ayrıca daha ileride kurulan pres tuzağı zamanında kapanmazsa, gerekli kontra güvenliğini sağlamak için de yeterince hızlı. Yaz aylarında Tottenham Hotspur’dan 55 milyon euro karşılığında transfer edilen eski Hamburg oyuncusu Luka Vuskovic de çok kısa sürede tartışmasız bir ilk 11 oyuncusuna dönüştü.

Hürzeler’in sistemindeki bir başka önemli parça ise, Borussia Dortmund’da giderek gözden düşmesinin ardından geçtiğimiz kış Güney İngiltere ekibine katılan eski milli oyuncu Pascal Groß. 35 yaşındaki futbolcu, vatandaşı olan teknik adamın yönetiminde Seagulls’da adeta ikinci baharını yaşıyor ve beş hafta sonunda Premier League asist-gol katkısı listesinde Erling Haaland, Florian Wirtz ve diğer yıldızların önünde şaşırtıcı şekilde zirvede yer alıyor: üç gol, dört asist. Groß, Arsenal’e karşı alınan 3-0’lık galibiyette de 31. dakikada skoru 1-0’a getiren golü attı ve daha sonra Chema’nın maçın skorunu belirleyen golünün de pasını verdi (57.).

"Kendimi çok iyi, çok rahat hissediyorum. Bu, form durumu, tecrübe ve beni güçlü yönlerimin öne çıkacağı şekilde kullanan Fabian Hürzeler ile çalışmanın iyi bir karışımı", diyen Groß, kicker ile yaptığı röportajda mevcut etkileyici formunun nedenlerini anlattı. Takımın şu anda Hürzeler’in talep ettiği unsurları neredeyse kusursuz biçimde sahaya yansıttığını söyledi. Orta saha oyuncusu, "Bazı golleri presimize ve bunun sonucunda yüksek bölgede kazandığımız toplara borçluyduk. Genel olarak çok sayıda gol fırsatı üretiyoruz" dedi.

Groß özellikle, hücum oyununda daha fazla özgürlüğe sahip olmasından ve rolünü buna bağlı olarak daha ofansif yorumlayabilmesinden faydalanıyor. Hürzeler, "O iyi şarap gibi. Yaşlandıkça daha iyi oluyor" diyerek öğrencisini övdü. Groß’un, "Sahada ölçemeyeceğiniz ama bizim antrenman sahasında her gün gördüğümüz şeyler" yaptığını söyleyen Hürzeler, şöyle devam etti: "Tüm oyuncularımız arasında sosyal bir bağ kurma yeteneğine sahip. Çok farklı milliyetlerden oyuncularımız var ve o, bütün bu dinamikleri sezebiliyor."

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Mikel Arteta, Fabian Hürzeler’e barış eli uzattı

Biraz da Brighton’da şu sıralar her şey yolunda gittiği için, takım ligde üçüncü galibiyetinin ardından üçüncü sıraya yükselirken Hürzeler bu kez ateşli bir tirattan kaçındı. Yaklaşık yarım yıl önceki karşılaşmanın aksine, rakibe bu kez yöneltecek pek bir eleştirisi yoktu. Sonuçta Arsenal, Alman teknik adamın maç planına kusursuz biçimde hizmet etmiş ve 90 dakika boyunca durmaksızın pres yapan Brighton’a karşı neredeyse hiçbir çözüm üretememişti.

Bu nedenle maçın ardından basının karşısına geçen ve iki teknik adam arasındaki "gerilimi" tamamen kapatan taraf Arteta oldu. Bir önceki karşılaşmada Hürzeler’in sözlerini alaycı yorumlarla geçiştirip bir nebze küçümseyen İspanyol çalıştırıcının, cumartesi günü meslektaşı için yalnızca takdir ve övgü dolu sözleri vardı.

"Ben buraya fikrimi söylemek, kulübümün arkasında durmak ve oyuncularımdan en iyi verimi almak için geldim. Yaşananlar geride kaldı. Geçmişte kaldı. Fabian’a ve başardıklarına büyük saygı duyuyorum. Brighton’ın onun yönetiminde kulüp olarak yaptıkları gerçekten olağanüstü", dedi Arteta.