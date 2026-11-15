Arsenal'ın bu sezon Emirates'te ilk Kadınlar Süper Ligi galibiyetini alma bekleyişi, London City Lionesses ile 1-1 berabere kalmasının ardından sürdü. Ev sahibi ekibi Frida Maanum'un erken golüyle öne geçirmesinden bir dakika bile geçmeden Isobel Goodwin eşitliği sağladı. Mary Earps'in üst üste yaptığı müthiş kurtarışların ardından Arsenal, sahasında üst üste beşinci kez berabere kaldı ve puan tablosunda altıncı sırada yer aldı.

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Maanum'un açılış golüne bir dakika içinde yanıt geldi

Perşembe günü Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile 1-1 berabere kaldıkları maçta da gol atan Maanum, 10. dakikada Alessia Russo'nun geriye çıkardığı topu ağlara göndererek akıcı bir atağı tamamladı ve üst üste ikinci maçında da gol buldu. Ancak Arsenal'in üstünlüğü 60 saniye bile sürmedi. Leah Williamson, Goodwin'in koşusunu takip edemedi ve hareketli forvet topu sert bir vuruşla ağların tavanına gönderdi.

Arsenal galibiyet golü için yoğun baskı kursa da iki kaleci de bir daha gole izin vermedi. Ev sahibi Arsenal, bu sezon WSL'de sahasında oynadığı beş maçın tamamından beraberlikle ayrıldı. Buna karşın Emirates'teki lig yenilmezlik serisi 24 maça ulaştı.

Earps, sekiz kurtarışıyla Arsenal'i durdurdu

Bu noktadan sonra farkı yaratan Earps oldu. Sky Sports'a göre yaptığı sekiz kurtarış, 2017'den bu yana bir WSL maçındaki en yüksek sayısıydı. Bu sezon tek bir lig maçında daha fazla kurtarış yapan tek kaleci, Manchester United'da onun yerini alan Phallon Tullis-Joyce oldu. Earps, ilk yarıda Lisa Baum'a iki kez gol izni vermezken diğer kalede Misa Rodriguez, Alexia Putellas'ın şutunu kurtardı.

Oyuna sonradan giren Delphine Cascarino, 68. dakikada London City adına üst direği sarstı. Ardından Earps, Olivia Smith ve Maanum'un peş peşe gelen şutlarını kurtardı; bitime beş dakika kala Maanum'un bir başka vuruşunu da üst direğe çeldi.

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Wiegman'ın izlediği maçta Earps bir puandan memnun

Maçı tribünden izleyen İngiltere teknik direktörü Sarina Wiegman, İngiltere kadın millî takımının eski birinci kalecisinin, millî takımdan çok konuşulan ayrılığının ardından hâlâ neler yapabileceğini gördü. Maçı nasıl bulduğu sorulduğunda Earps, Sky Sports'a şunları söyledi: "Yorucuydu. Deplasmanda alınan önemli bir puan.

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"Pozisyonlara bakıldığında iki takım da kazanabilirdi. Bir puandan memnunum ama üç puan almak isterdim. Takımdaki herkes kendini ortaya koydu. Savunma yapmayı seviyorum. Bugün zordu ve bence iyi iş çıkardık."

Arsenal ilk üçün altı puan gerisinde

Arsenal, 14 puanla altıncı sırada ve üçüncü sıradaki London City'nin altı puan gerisinde. Bu sonuç, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hedefi açısından bir darbe oldu. Avrupa'daki sıradaki rakibi Lyon olan Renee Slegers'in takımı, beraberlikleri galibiyete çevirmeye başlamalı.

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Kalede kısa süre önce Elene Lete'nin yerini alan Earps, London City formasıyla üç maça ilk 11'de çıktı. Bu performansıyla kaleyi kalıcı olarak devralmayı umuyor.