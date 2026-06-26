Arsenal, Brezilya’nın yıldız oyuncusu için yaptığı 64 milyon avroluk teklifin anında reddedildiğini gördü

The New York Times’ın transfer piyasası uzmanı Ben Jacobs’un da aktardığı üzere, Arsenal, Bruno Guimarães için 63,7 milyon euroya denk gelen bir teklifte bulundu, ancak bu teklif sonuçsuz kaldı. Newcastle United, 28 yaşındaki kilit oyuncusunu kesinlikle elinden çıkarmak istemiyor.

Newcastle, bu yazın başlarında Anthony Gordon'u FC Barcelona'ya satmıştı ve kadrosunu daha fazla zayıflatmaya niyetli değil. Guimarães, Newcastle ve teknik direktör Eddie Howe tarafından "satılamaz" olarak görülüyor ve ayrıca St. James' Park'ta 2028 ortasına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Bu nedenle kulüp, Arsenal’in teklifini hemen çöpe atmaya karar verdi. Ancak Londralı kulübün Newcastle’ın “hayır” cevabıyla hemen yetinmeyeceği ve Brezilyalı oyuncu için ikinci bir teklifin geleceği bekleniyor.

Her halükarda, bu transfer serüveninin şimdilik sona ermeyeceği çok muhtemel görünüyor. Newcastle’ın kesinlikle para sıkıntısı yok ve üstelik Guimarães’in orta sahadaki partneri Sandro Tonali’yi de birçok kulübün gözüne kestirdiğini biliyor. Tottenham Hotspur da dahil olmak üzere birçok kulüp, İtalyan oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

"Newcastle, Guimarães ve Tonali’yi aynı yaz içinde satarsa, şimdiden pes etse daha iyi olur," diyor kulüp gözlemcisi Chris Waugh, New York Times adına yaptığı analizde. "Bunun taraftarlar, mevcut ve gelecekteki oyuncular üzerinde yaratacağı izlenim korkunç olur."

"Guimarães, Newcastle’ın kaptanı, takımın talismanı ve taraftarlarla duygusal bir bağı var. Onu takımdan çıkarırsanız, Newcastle yaratıcı itici gücünü ve hücum gücünü kaybeder (oynamadığı zamanlarda istatistiklerin de gösterdiği gibi)," diyor Waugh.

Yine de, oldukça yakın geçmişe bakıldığında Newcastle’ın durumu tam olarak kontrol altında tutamadığı görülüyor. Geçen yaz The Magpies, Alexander Isak’ı bırakmaya kesinlikle yanaşmamıştı, ancak İsveçli oyuncu greve gidip Liverpool ısrarını sürdürdükten sonra Newcastle sonunda kabul etti.

Guimarães, milli takımıyla Dünya Kupası’nda mücadele ediyor ve orada en az bir maç daha forma giyecek. Grup birinciliğini elde eden Seleção, son 32 turunda Japonya ile eşleşti. Milli takım teknik direktörü Carlo Ancelotti’nin vazgeçilmez isimlerinden biri olan Guimarães, grup aşamasında tam üç asist yaptı.