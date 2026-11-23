Arsenal-Borussia Dortmund: Maç bilgileri
Lig liderleri, sakatlıkların gölgesinde Avrupa'daki güçlerini sınayacak
Arsenal, Şampiyonlar Ligi'nde salı akşamı Borussia Dortmund'u Londra'daki Emirates Stadyumu'nda ağırlayacak.
Mikel Arteta'nın ekibi, cumartesi günü Newcastle deplasmanında aldığı 2-2'lik beraberliğin ardından Avrupa sahnesine çıkıyor. Bu sonuç, Arsenal'ın Premier League'deki beş maçlık galibiyet serisini bitirdi. Arsenal, buna rağmen zirvede altı puanlık farkla yer alıyor.
St James' Park'taki karşılaşma başka sorunları da beraberinde getirdi. Bukayo Saka sakatlığı nedeniyle forma giyemezken kaleci David Raya, kolundaki bir sorun nedeniyle ikinci yarıda oyundan çıktı. Arteta, Raya'nın pazar günü MR taramasından geçeceğini söyledi.
Eski kulübüne dönüşünde Bruno Guimaraes de sert bir karşılamayla karşılaştı. Orta saha oyuncusu, maçın ardından Arsenal'ın önünde hâlâ uzun bir yol olduğunu söyledi. Arsenal, pazar günü Manchester City'yi de evinde ağırlayacak. Dolayısıyla bu Avrupa maçı, zorlu bir haftanın ortasına denk geliyor.
Niko Kovac'ın çalıştırdığı Dortmund da iyi bir dönemden geçiyor. Cumartesi günü Borussia Mönchengladbach deplasmanında kazanan ekip, ekim sonunda Bayern Münih ile 2-2 berabere kalmıştı.
Serhou Guirassy'nin muhtemel ilk 11'de ileri uçta yer alması bekleniyor. Dortmund, Şampiyonlar Ligi puan tablosunda Arsenal'ın oldukça gerisinde bulunuyor. İki kulüp ağustos ayında bir hazırlık maçında da karşılaşmıştı; bu da mücadeleye biraz daha tanıdık bir hava katıyor.
Takım haberleri ve kadrolar
Arsenal vs Dortmund Muhtemel kadrolar
Form durumu
İki takım arasındaki maçlar
Kafa Kafaya
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