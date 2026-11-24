Borussia Dortmund, salı günü Arsenal deplasmanında geriden gelerek Şampiyonlar Ligi'nde değerli bir 1-1'lik beraberlik aldı. Arsenal, lig aşaması formatına geçilmesinden bu yana sahasında ilk kez kazanamadı.

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Niko Kovac'ın ekibi ilk yarının büyük bölümünde kendi yarı sahasına sıkıştı. Viktor Gyokeres, 10. dakikada yaklaşık 23 metreden çektiği ve alçalarak kaleye giden şutla Arsenal'ı öne geçirdi. Ancak Bundesliga lideri, ikinci yarıya bambaşka bir görüntüyle çıktı. Maximilian Beier, 48. dakikada yaklaşık 5,5 metreden topa hiç vuramadı. Ardından Gyokeres'in elle oynadığı yönündeki itiraz, VAR incelemesinin ardından reddedildi. Beier ise 55. dakikada hatasını telafi etti: Stoper Joane Gadou'nun ileri taşıdığı topu yerden bir vuruşla köşeye gönderdi.

Jobe Bellingham'ın golü daha sonra ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Son bölümde top iki kez Serhou Guirassy'ye çarpıp direğe giderken Declan Rice da direğe takıldı ve Dortmund şansının yardımını aldı. Arsenal maçı 30 şutla bitirdi, ancak Dortmund'un üçlü savunması 53 kez topu uzaklaştırdı ve ikinci yarıda yalnızca bir isabetli şuta izin verdi. Bu puanla Dortmund, 10 puana ulaşarak ilk sekize girdi.

GOAL'ün Emirates Stadyumu'ndaki maçın ardından Borussia Dortmund oyuncularına verdiği puanlar şöyle:

Kaleci ve savunma

Gregor Kobel (7/10): İlk golde uzaktan çekilen müthiş şuta engel olamadı ancak üç kurtarış yaptı. Bunların en iyileri, Christos Tzolis'in 15. dakikadaki falsolu şutunda ve Piero Hincapie'nin 58. dakikadaki kafa vuruşunda geldi. Son bölümde kalabalık ceza sahası içinde yüzüne darbe almasına rağmen oyuna devam etti. Son saniyelerde Noni Madueke'nin ortasına çıkıp topu ıskaladığında ise savunmacıları yardımına yetişti.

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Joane Gadou (8/10): Dortmund'un üçlü savunmasının sağında oynayan genç stoper etkileyici bir performans sergiledi. 44. dakikada çaprazdan çektiği şutla Kepa Arrizabalaga'yı Dortmund'un ilk yarıdaki tek kurtarışını yapmaya zorladı. İkinci yarıda ise belirleyici hamleyi yaptı: Topu geriden taşıyıp Tzolis'i arkasında bıraktıktan sonra Beier'in beraberlik golünü hazırladı. 89. dakikada yerini Filippo Mane'ye bıraktı.

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Waldemar Anton (7/10): Arsenal'ın son bölümdeki baskısı sırasında üçlü savunmanın ortasında soğukkanlıydı. İkinci yarının ortalarında ceza sahası içinde Madueke'ye yaptığı zamanlaması kusursuz kayarak müdahaleyle de tehlikeyi önledi.

Nico Schlotterbeck (7/10): Maç boyunca agresif ve çalışkandı. 35. dakikada kaleyle karşı karşıya kalan Rice'ı müthiş bir geri dönüş müdahalesiyle durdurdu, dört dakika sonra ise kornerden gelen topa kafayla vurdu ancak isabet sağlayamadı. Bununla birlikte, Gyokeres'in ilk yarıda geçersiz sayılan pozisyonunun hazırlık aşamasında topu Madueke'ye kaptırdı.

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Orta saha

Julian Ryerson (7/10): Dortmund en çok onun bulunduğu sağ kanattan hücum etti. İlk yarıda son çizgiden geriye çıkardığı pasla Felix Nmecha'ya fırsat hazırladı. 68. dakikadaki yerden şutu ise kaleciden sekerek ofsayta yakalanan Bellingham'ın önüne düştü.

Joey Veerman (8/10): Dortmund'un orta sahadaki en iyi oyuncusuydu. Rice ve Martin Odegaard'ın baskısı altında topu sakinlikle kullandı. Bir saatlik bölüm geride kalırken Madueke'nin tehlikeli yerden ortasını uzaklaştırmak için doğru yerdeydi. Dortmund'un kontrolü ele geçirdiği ikinci yarının başlarında da uzaktan şansını denedi.

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Felix Nmecha (6/10): 24. dakikada iyi bir pozisyondan şutunu üstten auta gönderdi. İlk yarının bitimine saniyeler kala da yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda isabet bulamadı. İki fırsatı da daha iyi değerlendirmeliydi. Son bölümde Konstantinos Karetsas'ın şutuna fırsat hazırladı.

Daniel Svensson (7/10): Sol kanatta Madueke'yle baş etmek gibi zor bir görevi vardı ve mücadeleyi bırakmadı. 48. dakikada Beier'in bir şekilde ıskaladığı yerden ortayı, dört dakika sonra Bellingham'ın şutuna giden pası ve ilk yarıda Nmecha'nın kafa vuruşuyla tamamladığı korneri kullandı.

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Hücum

Jobe Bellingham (7/10): Dortmund, Arsenal'ın baskısından her çıktığında oyunun bağlantısını iyi kurdu. Tehlikeli bir bölgede topu Myles Lewis-Skelly'den aldı, devre arasından önce Gadou'nun çaprazdan çektiği şutu hazırladı ve 52. dakikada uzaktan Kepa'yı sınadı. 68. dakikada Dortmund'u öne geçirdiğini düşündü ancak ofsayt bayrağı kalktı. Beş dakika sonra yerini Marcel Sabitzer'e bıraktı.

Maximilian Beier (7/10): 48. dakikada yaklaşık 5,5 metreden topa hiç vuramadı ancak yedi dakika sonra hatasını telafi etti. Gadou'nun topu ileri taşımasının ardından Gabriel'i geçip içeri katetti ve yerden bir vuruşla topu köşeye gönderdi. 64. dakikada yerini Karetsas'a bıraktı.

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Fabio Silva (6/10): Hücumun merkezinde ilk bölümde hareketliydi ve ilk 20 dakikada üç kez şut çekti ancak hiçbiri Kepa'yı zorlamadı. 64. dakikada yerini Guirassy'ye bıraktı.

Yedekler ve teknik direktör

Serhou Guirassy (6/10): 64. dakikada Silva'nın yerine oyuna girdi ve Arsenal stoperleriyle mücadele etti. Ancak 79. dakikadaki karambolde topun kendisine çarpıp iki kez direğe gitmesiyle istemeden maçın olumsuz kahramanı olmaya yaklaştı.

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Konstantinos Karetsas (6/10): 64. dakikada Beier'in yerini aldı. 82. dakikada Arsenal ceza sahasının önünde rakiplerinden sıyrılırken kalitesini gösterdi ancak 90. dakikada şut çekmekte gecikince vuruşu engellendi.

Marcel Sabitzer (6/10): Tecrübe katması için 73. dakikada Bellingham'ın yerine oyuna alındı. Ancak Eberechi Eze'ye karşı elle oynayarak topun iki kez direğe çarptığı karambole yol açan serbest vuruşa sebep oldu.

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Filippo Mane (Puan yok): Dört dakikalık uzatma süresinde skoru korumaya yardımcı olması için 89. dakikada Gadou'nun yerine girdi.

Niko Kovac (7/10): Takımının ikinci yarıya, ikinci devrelerde etkili olma ününe yakışır şekilde çıkmasında payı büyüktü. Gadou'nun üçlü savunmadan ileri çıkışları Arsenal savunmasını açtı. Dortmund da biraz şansın yardımıyla direncini koruyup değerli bir puan aldı.