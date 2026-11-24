Arsenal, Borussia Dortmund'un geriden gelip Emirates Stadyumu'nda 1-1 berabere kaldığı maçta, formatın uygulanmaya başlamasından bu yana Şampiyonlar Ligi lig aşamasında evinde ilk kez puan kaybetti.

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Rakamlar, ev sahibi ekibin üstünlüğüne işaret ediyordu. Arsenal topa %63 oranında sahip oldu, toplam 2,34 beklenen gol (xG) değerine ulaşan 30 şut çekti ve Dortmund ceza sahasında 56 kez topla buluştu. Yine de iki takım da dörder net gol fırsatı yarattı ve kaleyi bulan dörder şut çekti. Üstelik Dortmund, ikinci yarının uzun bölümlerinde daha iyi taraftı. Viktor Gyokeres'in uzaktan attığı gol Arsenal'ın hızlı başlangıcını ödüllendirdi, ancak stoper Joane Gadou'nun ileri çıkışıyla hazırlanan Maximilian Beier'in beraberlik golü, ev sahibinin nerede savunmasız kaldığını gösterdi.

Arsenal'ın taktik dizilişi

Mikel Arteta, 4-2-3-1 dizilişinde Declan Rice ve Myles Lewis-Skelly'yi orta sahada, onların önünde Noni Madueke, Martin Odegaard ve Christos Tzolis'i, en uçta ise Gyokeres'i görevlendirdi. Arsenal maça çok hızlı başladı. İlk 15 dakikadaki presi Dortmund'a topla oynayacak zaman tanımadı. İlk yarıda paslarının %91'ini tamamlayan ev sahibi, 10. dakikada öne geçti. Madueke'nin önüne bıraktığı topa yaklaşık 23 metreden vuran Gyokeres, alçalarak ilerleyen şutuyla Gregor Kobel'i mağlup etti.

Arsenal'ın başlıca yaratıcılık kaynağı sağ kanattı. Madueke, Daniel Svensson'a karşı defalarca üstünlük kurdu . Madueke ve Odegaard, bir Şampiyonlar Ligi maçının ilk yarısında ayrı ayrı en az dört pozisyon hazırlayan, kayıtlara geçmiş ilk Arsenal ikilisi oldu. Diğer kanatta ise sol bek Piero Hincapie ileri çıkarak hücumlara katıldı. İkinci yarının başlarında arka direğe gelip vurduğu kafa şutunu da Kobel kurtardı.

Arsenal'ın sorunu, yakaladığı fırsatların kalitesiydi. İlk yarıdaki 14 şutunun sekizi ceza sahası dışından geldi; golün beklenen gol değeri ise yalnızca 0,03'tü. İlk yarıdaki 0,94 xG'nin 0,56'sı duran toplardan üretildi. Madueke de 15. dakikada kale önünde önüne düşen topu kontrol edemedi. Orta sahadan yaptığı koşularla en fazla tehlike yaratan isim Rice'tı. 33. dakikada uzaktan çektiği kavisli şut az farkla üstten dışarı çıktı; iki dakika sonra kaleciyle karşı karşıya kalacakken Nico Schlotterbeck'in yetişip yaptığı müdahaleyle durduruldu.

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Borussia Dortmund'un taktik dizilişi

Niko Kovac, Gadou, Waldemar Anton ve Schlotterbeck'ten oluşan üçlü bir savunma kurdu. Julian Ryerson ile Svensson kanat beklerde, Felix Nmecha ile Joey Veerman merkez orta sahada yer aldı; Jobe Bellingham ve Beier ise hücumda Fabio Silva'yı destekledi. Zorlu geçen ilk 15 dakikanın ardından Dortmund oyuna yerleşti, orta sahadaki ikili mücadelelerde daha fazla üstünlük kurdu ve duran toplarda tehlikeli olmaya başladı. Sakat David Raya'nın yerine kaleyi koruyan Kepa Arrizabalaga, bu pozisyonlarda yüksek toplarla başa çıkmakta zorlandı.

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Dortmund'un hücumda başlıca yolu sağ kanattı. Ataklarının yarısı, Hincapie'nin ileri çıktığında geride bıraktığı boşluğa yönelen Ryerson ve Gadou üzerinden bu kanattan gelişti. Ryerson'ın geriye çıkardığı topa Nmecha'nın 24. dakikada yaptığı vuruş üstten dışarı gitti. Gadou'nun üçlü savunmadan çıkıp ileri gitme isteği ise maçın belirleyici taktik unsuru hâline geldi. 44. dakikada topu ileri taşıyıp dar açıdan çektiği şutla Kepa'yı kurtarışa zorladı; beraberlik golünde de aynı şeyi yaptı.

Topsuz oyunda Dortmund'un üçlü savunması merkezi koruyup Arsenal'ı kanatlara yönlendirdi. Arsenal'ın yaptığı 26 ortanın yalnızca sekizi bir takım arkadaşına ulaştı. Dortmund ise 40'ı ikinci yarıda olmak üzere 53 kez topu uzaklaştırdı.

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Taktik mücadele

Devre arasından sonra performansını yükselten bir takım olarak bilinen Dortmund, ikinci yarıya bambaşka bir görüntüyle çıktı. 48. dakikada Svensson'ın yerden ortası, kaleye yaklaşık 5,5 metre mesafedeki Beier'e ulaştı; ancak forvet topa hiç dokunamadı. Üç dakika sonra Dortmund'un bir kornerde Gyokeres'in elle oynadığı yönündeki itirazı, VAR incelemesinin ardından reddedildi.

55. dakikadaki beraberlik golü, Arsenal'ın hücum ederken geride aldığı savunma önlemlerinin yetersizliğini ortaya koydu. Gadou, kendi yarı sahasının derinlerinden topu merkezden ileri taşıyıp Tzolis'i geride bıraktı ve Beier'e pas verdi. Beier, Gabriel Magalhaes'i geçerek içeri yöneldi ve yerden bir vuruşla topu köşeye gönderdi. Bu fırsatın 0,32 xG'lik değeri, Arsenal'ın golününkinden 10 katı aşkın yüksekti.

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İkinci yarı istatistikleri oyunun nasıl değiştiğini gösteriyor. Dortmund devre arasında sonra yalnızca beş şut çekti, ancak bunların üçü kaleyi buldu ve isabetli şutların beklenen gol değeri 1,24'e ulaştı. Arsenal'ın 16 denemesindeki karşılığı ise 0,14'tü. Dortmund, ilk yarıda hava toplarındaki ikili mücadelelerin yalnızca %27'sini kazanmışken ikinci yarıda bu oranı %55'e çıkardı. Arsenal'ın presini aşmak için kullandığı uzun paslardaki isabet oranını da %32'den %53'e yükseltti.

Arsenal, ikinci yarıda topa sahip olma oranını %65'e çıkardı ve Dortmund ceza sahasında 41 kez topla buluştu. Bu devredeki 16 şutunun 13'ü de ceza sahası içinden geldi. Ancak pas isabeti %83'e düştü, 18 ortasının yalnızca dördü bir takım arkadaşına ulaştı ve 16 şuttan sadece biri kaleyi buldu.

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Maç içindeki hamleler

İlk değişiklikleri 64. dakikada Kovac yaptı; Silva ve Beier'in yerine Serhou Guirassy ile Konstantinos Karetsas'ı oyuna aldı. Arteta bir dakika sonra üç oyuncu değişikliğiyle karşılık verdi. Ben White, Lewis-Skelly ve Tzolis'in yerine Jurrien Timber, Bruno Guimaraes ve Eberechi Eze girdi.

Bu değişiklikler Arsenal'ın kontrolü yeniden ele almasını sağladı. Ev sahibi ekip son yarım saatin büyük bölümünde belirgin biçimde üstündü. Çalım başarısı da ilk yarıdaki 10 denemede iki isabetten, ikinci yarıdaki 12 denemede sekiz isabete yükseldi. Yine de Dortmund, 68. dakikada topu ağlara gönderdi. Kepa, Ryerson'ın yerden şutunu çeldi; Jobe Bellingham dönen topu tamamladı, ancak ofsayt bayrağı kalktı.

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Odegaard ve Madueke son 25 dakikada yeniden etkili oldu. Odegaard'ın sağdan yaptığı ortalarda Gyokeres, 71. ve 75. dakikalarda kafa vuruşları yaptı; ikincisinde yaklaşık 5,5 metreden çok önemli bir fırsatı kaçırdı. Bellingham, 73. dakikada yerini Marcel Sabitzer'e bıraktı. Sabitzer'in Eze'ye karşı elle oynamasıyla Arsenal bir serbest vuruş kazandı. Odegaard'ın yerden gönderdiği top ve Hincapie'nin geriye çıkardığı pasın ardından top, Guirassy'ye çarpıp iki kez direğe vurdu. Ardından Eze'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Rice, 84. dakikada direğin dibini buldu. 87. dakikada Gyokeres'in yerine Mikel Merino, iki dakika sonra da Gadou'nun yerine Filippo Mane oyuna girdi. Dortmund beraberliği korumayı başardı, ancak 90. dakikada Karetsas'ın ceza sahası içindeki şutu engellendi; uzatma dakikalarının dördüncüsünde ise Ezri Konsa, ceza sahasının ortasından topu üstten ve yandan dışarı gönderdi.

Sonuç

Arsenal topa daha fazla sahip oldu, daha çok şut çekti ve ceza sahasında daha fazla topla buluştu. Buna karşın maçın uzun bölümlerinde fırsatların kalitesi bakımından Dortmund'un gerisinde kaldı ve savunmadan başlayan tek bir top sürüşüyle cezalandırıldı. Dortmund, ikinci yarıdaki toparlanması, kompakt üçlü savunması ve Gadou'nun geriden yaptığı koşular sayesinde hak ettiği bir puanı aldı; ancak son bölümde şansı da yardım etti.

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Beraberlikle 11 puana ulaşan Arsenal, Manchester City ile karşılaşmadan önce ilk ikiye girme fırsatını kaçırdı. Dortmund ise bu turda oynanacak başka maçlar hâlâ varken 10 puanla şimdilik ilk sekize yükseldi.