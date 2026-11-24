Arsenal, Salı günü Emirates Stadyumu'nda yakaladığı fırsatları değerlendiremedi ve Borussia Dortmund'un geri dönmesiyle Şampiyonlar Ligi maçından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Lig aşaması formatına geçilmesinden bu yana Arsenal ilk kez evinde kazanamadı.

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Viktor Gyokeres, Noni Madueke'nin geriye çıkardığı topla yaklaşık 23 metreden çektiği, düşerek ağlara giden şutla ev sahibini 10. dakikada öne geçirdi. Kaptan Martin Odegaard, Arsenal'ın üstün oynadığı ilk yarıda oyuna yön verdi. Dortmund ikinci yarıya bambaşka bir takım olarak çıktı. Maximilian Beier, yaklaşık 5,5 metreden topa hiç dokunamadığı pozisyonun ardından 55. dakikada hatasını telafi etti. Stoper Joane Gadou'nun ileriye taşıdığı topu yerden bir vuruşla köşeye gönderdi.

Ardından Jobe Bellingham'ın golü ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı ve Arsenal, Dortmund kalesini kuşattı. Gyokeres yakın mesafeden kafayla topu dışarı gönderdi, kale ağzındaki karambolde top Serhou Guirassy'ye çarpıp iki kez direğe vurdu, Declan Rice'ın şutu da direğin dibinden döndü. Arsenal maçı 30 şutla tamamladı ancak bunların yalnızca dördü kaleyi buldu. Takım, yakaladığı dört net fırsatın tamamını kaçırdı.

Beraberlikle 11 puana ulaşan Arsenal, Manchester City'yi ağırlamadan önce ilk ikiye yükselme fırsatını kaçırdı. Dortmund ise 10 puanla ilk sekize girdi.

GOAL, Emirates Stadyumu'ndaki maçta Arsenal oyuncularının performanslarını değerlendirdi...

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Kaleci ve savunma

Kepa Arrizabalaga (7/10): David Raya'nın yerine oynayan İspanyol kaleci, yüksek toplarda güven vermedi ve ilk yarının sonlarına doğru Dortmund'un kullandığı bir kornerde topa müdahale etmekte zorlandı. Yine de kritik kurtarışlar yaptı. Gadou'nun 44. dakikada çaprazdan çektiği şutu çeldi, 68. dakikada Julian Ryerson'un vuruşunu da iyi çıkardı. Dönen top Bellingham'ın önüne düştü ancak ofsayt bayrağı kalktı. Beier'in beraberlik golündeki yerden vuruşunu ise çıkaramadı.

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Ben White (7/10): Maçın başlarında Piero Hincapie'ye tehlikeli bir orta yaptı ve sağ kanatta Madueke'ye iyi destek verdi. Ancak 62. dakikada önüne bırakılan topa vurduğunda şutu üstten farklı şekilde auta gitti. Arteta'nın aynı anda yaptığı üç değişiklik kapsamında yerini Jurrien Timber'a bıraktı.

Ezri Konsa (7/10): Uzun süre boyunca topla sakin, savunmada istikrarlıydı. Rice'ın 64. dakikada kullandığı kornerde kafa vuruşunu dışarı gönderdi ve maçın sonlarında hücumlara katılmak için ileri çıktı. Gyokeres'in pasıyla ceza sahasına girdikten sonra Waldemar Anton'a faul yaptı. Uzatma dakikalarında da ceza sahasının ortasından çektiği şut üstten ve yandan auta gitti.

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Gabriel Magalhaes (6/10): Duran toplarda tehlike yarattı; 16. ve 64. dakikalarda kafa vuruşları yaptı. Ancak savunmada daha zor bir gece geçirdi. Beier, 48. dakikada Daniel Svensson'un yerden ortasına ondan önce yetişti fakat topa hiç dokunamadı. Yedi dakika sonra da Brezilyalı oyuncuyu geçip içeri kat ederek golü attı.

Piero Hincapie (7/10): Dortmund en çok onun bulunduğu kanattan hücum etti ancak savunmada direndi ve sürekli ileri çıktı. 58. dakikadaki kafa vuruşunda Gregor Kobel'i kurtarışa zorladı. 79. dakikada topu geriye çıkararak topun iki kez direğe çarptığı karambolü başlattı.

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Orta saha

Declan Rice (7/10): Sahanın her yerindeydi ve tehlikeli bölgelere girmeyi sürdürdü. 33. dakikada uzaktan falsolu şutu az farkla üstten auta gitti. İki dakika sonra kaleciyle karşı karşıya kalmak üzereyken Nico Schlotterbeck'in yetişip yaptığı müdahaleyle durduruldu. 84. dakikada daha az kullandığı sol ayağıyla çektiği şut direğin dibine çarptı. Jobe Bellingham'a yaptığı blok müdahalesi gecenin öne çıkan savunma hamlelerinden biriydi.

Myles Lewis-Skelly (6/10): Arsenal'ın maça iyi başladığı bölümde Rice'ın yanında temiz oynadı ve kendi ceza sahasında önemli bir kafa topu kazandı. Ancak ilk yarının ortalarında tehlikeli bir bölgede topu Bellingham'a kaptırdı. 65. dakikada yerini Bruno Guimaraes'e bıraktı.

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Martin Odegaard (8/10): Arsenal'ın en iyi oyuncusuydu. Kaptan dokuz fırsat yarattı. Odegaard ile Madueke, kayıtlara göre bir Şampiyonlar Ligi maçının ilk yarısında ayrı ayrı en az dört fırsat yaratan ilk Arsenal ikilisi oldu. İkinci yarıda etkisi azalsa da Gyokeres'in uçarak yaptığı kafa vuruşuna gönderdiği aşırtma pas ve kale ağzındaki karambole yol açan zekice, yerden kullandığı serbest vuruş galibiyet golünü getirmeliydi.

Hücum

Noni Madueke (8/10): Sağ kanatta sürekli tehdit oluşturdu. Gyokeres'in açılış golünün pasını verdi, Odegaard ve takımının santrforu için birçok fırsat yarattı. Son düdüğe kadar Dortmund savunmasının üzerine gitmeyi sürdürdü. 15. dakikada kale boşken önüne düşen topu kontrol edememesi aklında kalacaktır.

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Christos Tzolis (6/10): Maça hareketli başladı ve 15. dakikada falsolu şutuyla Kobel'i iyi bir kurtarış yapmaya zorladı. Dortmund oyuna ortak oldukça etkisi azaldı ve 65. dakikada yerini Eberechi Eze'ye bıraktı.

Viktor Gyokeres (8/10): Santrforda kararlı bir oyun sergiledi ve yaklaşık 23 metreden çektiği, düşerek ağlara giden harika şutla gol perdesini açtı. Toplam yedi şut çekti ancak 75. dakikada yaklaşık 5,5 metreden yaptığı kafa vuruşunu dışarı göndererek ikinci gol fırsatını kaçırdı. İkinci yarının başlarında Dortmund'un kullandığı bir kornerde VAR incelemesi sonucunda elle oynama kararı verilmemesi de onun adına şanslı bir andı. 87. dakikada yerini Mikel Merino'ya bıraktı.

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Yedekler ve teknik direktör

Jurrien Timber (6/10): 65. dakikada White'ın yerine oyuna girdi. Arsenal galibiyet golünü ararken etkili olma fırsatı pek bulamadı.

Bruno Guimaraes (7/10): 65. dakikada Lewis-Skelly'nin yerine girdi ve son bölümde Arsenal'ın Dortmund'u kendi yarı sahasına hapsetmesine katkı sağladı. Maçın son ortasını da o yaptı.

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Eberechi Eze (7/10): Oyuna sonradan girenler arasında en etkili isimdi. 84. dakikada niyetini belli etmeyen akıllı pasıyla Rice'ı savunma arkasına kaçırdı; Rice'ın şutu direkten döndü. Biri uzatma dakikalarında olmak üzere iki şutu da savunmadan döndü.

Mikel Merino (N/A): 87. dakikada Gyokeres'in yerine girdi ve maçın sonlarında bir serbest vuruş kazandırdı. Fark yaratması için yeterli zamanı yoktu.

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Mikel Arteta (6/10): Takımı ilk yarıda ve son 25 dakikada oyuna hükmederek 30 şut çekti. Ancak devre arasından sonra uzun süre rakibinin gerisinde kaldı. 65. dakikada yaptığı üç değişiklik Arsenal'ın kontrolü yeniden ele almasını sağladı fakat kaçan dört net fırsat, kazanılabilecek bir gecenin iki puan kaybıyla sonuçlanmasına yol açtı.