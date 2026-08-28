Arsenal, Barcelona'ya son darbeyi hazırlıyor: Alvarez transferindeki "son engeli" çözmek için harekete geçti

Julian Alvarez, İspanyol kulübünün Arjantinli golcüsünün Barcelona'ya transferine kapıyı kesin olarak kapatmasının ardından, bu yaz Atletico Madrid'den ayrılmak için neredeyse tek bir yolla karşı karşıya kaldı. Arsenal ise, çevresindeki engeller artık futbolun sınırlarını aşan bu transferde, oyuncunun transfer döneminin son beş gününde alacağı tavrı takip ediyor.

İspanyol "Marca" gazetesinin Atletico Madrid içindeki kaynaklara dayanarak aktardığına göre, kulüp Alvarez'i Barcelona'ya satmayı tamamen reddediyor ve tutumu "onu Barcelona'ya satma ihtimalinin sıfıra eşit olduğunu" teyit edecek noktaya ulaştı. Oyuncu ise Katalan kulübüne transfer olma umuduna tutunarak üst üste üçüncü gün antrenmanlara katılmamayı sürdürüyor.

Joan Laporta, Barcelona'nın transfer dönemi sonuna kadar Alvarez'i kadrosuna katma girişimlerini sürdüreceğini teyit etmişti. Ancak kulübün yönetim kurulunun oyuncunun Katalan takımına satılmaması kararını destekleyen bir açıklama yayımlamasının ardından, iki kulüp arasında bu mesele nedeniyle yükselen gerginlik ortamında Atletico'nun tutumu daha da sertleşti.

Barcelona'nın önündeki yol kapanırken, Atletico, Alvarez'i yabancı bir kulübe 150 milyon euro karşılığında satma fikrine hâlâ hazır durumda. Özellikle de oyuncunun İspanya'nın başkentindeki geleceği, Villarreal maçı sırasında açıkça ortaya çıkan gerginlik durumunun ardından şüpheli hale geldi. O maçta Atletico taraftarları yıldız oyuncularına ıslıklar çalmış, ardından oyuncu tek başına soyunma odasına yönelmişti.

İşte burada, İngiliz kulübünün Arjantinli golcüye güçlü bir ilgi göstermesinin ardından, Arsenal en gerçekçi hedef olarak öne çıkıyor. Takımın sportif projesi oyuncuyu cezbediyor ancak transferi zora sokabilecek, sahayla ilgisi olmayan bir engel var: ailesi fertlerinin İngiltere'deki oturma ve vize işlemleri.

Alvarez'in ailesi kendisiyle birlikte İspanya'da yaşıyor. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasının ardından İngiliz göçmenlik yasaları daha katı hale geldi. Bu durum, özellikle aile fertlerinden bazılarının oturma izinlerinin oyuncunun daha önceki İngiltere döneminin ardından sona ermiş olması nedeniyle, oyuncunun Londra'ya transferini aile açısından daha da karmaşık hale getirebilir.

Yine de eşinin durumu farklı görünüyor. Gazeteci Veronica Brunati, Alvarez'in eşinin, çalışma vizesine sahip bir kişinin bakmakla yükümlü olduğu partneri sıfatıyla oturma izni alabileceğini ve bunun ona Birleşik Krallık'ta onunla yasal olarak yaşama imkânı tanıdığını belirtti.

Arsenal, oyuncu Emirates Stadyumu'na transfer olmayı kabul ederse, ailesinin vize dosyasını çözebileceğine güveniyor. Ancak kulüp, transfer döneminin 1 Eylül'de kapanmasından önce bir anlaşmaya varılabileceğine inanmasına rağmen, Atletico Madrid'e henüz kesin bir resmi teklif sunmuş değil.