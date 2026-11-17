Arsenal, Barcelona'nın önünü keserek yıldız oyuncusunun sözleşmesini, onu gelecek ara transfer döneminde kadrosuna katmayı planlayan Katalan ekibinin cazip tekliflerine karşı güvence altına aldı.

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Barcelona, tüm kulvarlarda rekabetini sürdürebilmek için önümüzdeki ocak ayında Katalan ekibinin kadrosunu güçlendirecek bir stoper transfer etme çabalarını sürdürüyor.

Deco liderliğindeki Barcelona sportif yönetimi farklı seçenekleri değerlendiriyor. Kulübün radarına giren isimler arasında, şu anda Arsenal forması giyen ve bu sezon beklenen süreleri bulamayan 24 yaşındaki Ekvadorlu savunmacı Piero Hincapié de yer alıyor.

"The Athletic" muhabiri David Ornstein'ın haberine göre Piero Hincapié, Arsenal ile yeni ve iyileştirilmiş bir sözleşme imzaladı. Bu sözleşmeyle oyuncunun Emirates Stadı'ndaki kariyeri 12 ay daha uzayarak 2032'ye kadar uzandı. Hincapié'nin önceki sözleşmesi 2031'e kadar geçerliydi.

24 yaşındaki Ekvadorlu milli oyuncu, Arsenal'e ilk olarak Eylül 2025'te Bayer Leverkusen'den kiralık olarak katılmış, ardından geçen yaz bonservisiyle transferi tamamlanmıştı.

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Hincapié'nin performansı, Mikel Arteta'nın ekibinin Premier Lig şampiyonluğuna ulaşmasına ve Şampiyonlar Ligi finaline yükselmesine katkı sağladı. Ekvadorlu oyuncu bu süreçte tüm kulvarlarda 39 maça çıktı.

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Hincapié, bu sezon beşi Premier Lig'de olmak üzere dokuz maçta forma giydi.

Hincapié'nin sözleşmesinin uzatılması, Arsenal'in kilit oyuncularının geleceğini güvence altına alma yönündeki daha kapsamlı çabalarının bir parçası. Bu adım, Declan Rice ve Jurrien Timber ile yapıldığı bildirilen anlaşmaların ardından geldi. David Raya da yeni şartlarda anlaşmaya yaklaşıyor.

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Hansi Flick'e uygun özellikler

Oyuncunun özellikleri, Barcelona'nın aradığı profille birebir örtüşüyor. Solak olan, uluslararası tecrübeye sahip Hincapié, hem stoper hem de sol bek oynayabilmesi sayesinde Hansi Flick'in özellikle önem verdiği taktik esnekliği de sunuyor.

Bu çok yönlülük, büyük zorluklarla dolu geçmesi beklenen sezonun ikinci yarısında Katalan ekibinin savunma seçeneklerini artırabilirdi.

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Deco ve Flick, Ekvadorlu milli oyuncu hakkında mükemmel raporlar aldı. Bu nedenle sportif direktör, oyuncunun kulüp değiştirmeye ne kadar açık olduğunu yoklamak ve transferin ara transfer döneminde tamamlanma ihtimalini görüşmek için temsilcileriyle ilk temasları kurdu.

Ancak süreç her halükarda kolay değildi. Mikel Arteta şu sıralar Hincapié'yi düzenli olarak ilk 11'de kullanmasa da ocak ayında herhangi bir oyuncudan vazgeçme konusunda oldukça temkinli davranıyor. Arsenal teknik direktörü, önlerinde daha çok sayıda maç olduğunun farkında ve birden fazla cephede mücadele etmek zorunda olan kadrosunda seçeneklerini azaltmak istemiyor.

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Barcelona'nın diğer seçenekleri

Sky'ın haberine göre Barcelona, kulübün sportif biriminin hedef listesinde yer almaya devam eden Inter'in savunmacısı Alessandro Bastoni hakkında da bilgi aldı.

Hincapié ile ilgili temaslar ve Bastoni'ye duyulan ilgi, Barcelona'nın stoper piyasasını yakından incelediğini doğruluyor. Deco, nihai kararı vermeden önce mevcut tüm seçenekleri değerlendirmek istiyor. Bu süreç bir yandan Flick'in sportif talepleri, diğer yandan da kulübün mali kısıtlamalarından etkileniyor. Ocak ayı ise Katalan kulübünün stratejik planlamasında giderek daha fazla önem kazanıyor.