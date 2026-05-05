Arsenal, 5 Mayıs Salı günü Londra'daki Emirates Stadyumu'nda UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Atlético Madrid'i ağırlayacak.

Arsenal şu anda Premier Lig'de 1. sırada yer alırken, Atletico Madrid La Liga'da 4. sırada bulunuyor ve her iki takım da finalde yer almanın çok yakın olduğunu hissediyor.

GOAL, Arsenal - Atletico Madrid maçının biletlerini nereden ve ne kadara alabileceğiniz dahil olmak üzere, biletler hakkında bilmeniz gereken her şeyi size sunuyor.

Arsenal - Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlıyor?

Arsenal - Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi maç biletleri nasıl alınır?

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali dışında, Şampiyonlar Ligi maçları için biletleri doğrudan UEFA'dan satın alamazsınız.

Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçı olması nedeniyle, bu maçın biletleri kulübün yakın tarihindeki en zor bulunan biletler arasında sayılabilir. Üyeler için ayrılan resmi biletler tamamen tükendi.

Resmi Kanallar : Arsenal.com Bilet Satış Portalı (Biletler tükendi).

İkincil Piyasalar : StubHub gibi platformlar son dakika biletleri sunmaktadır.

Ağırlama: Resmi Club Level ve Executive Box paketleri, kulüp aracılığıyla girişi garanti etmenin tek yoludur; fiyatlar 1.595 £'dan başlar ve özel süitler için 12.000 £'un üzerine çıkar.

Arsenal - Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

UEFA Şampiyonlar Ligi biletlerinin fiyatı, hangi kulüplerin yer aldığı, maçın oynanacağı yer ve turnuvanın hangi aşamasında olduğu gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişir.

Talep, fiyatları rekor seviyelere çıkarmıştır. Yeniden satış biletleri şu anda Clock End ve North Bank için yaklaşık 245 £'dan başlamaktadır.

Mevcudiyet ve fiyatlar hakkında daha fazla bilgi için çeşitli kulüplerin resmi bilet portallarını takip edin.

Son dakika seçenekleri arıyorsanız, StubHub gibi ikincil sitelerde şu anda biletler mevcuttur.

Arsenal - Atletico Madrid maçından ne beklemeli?

Arsenal, 11 Nisan'da Sporting CP'yi 2-0 mağlup ederek ligdeki liderliğini sağlamlaştırdı ve tarihi bir Premier League ve Avrupa dublesi peşinde formda bir şekilde maça geliyor.

Mikel Arteta için bu maç, kulübün tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi zaferi öncesindeki son engel niteliğinde ve Gunners, Kuzey Londra'daki evlerini bir kez daha kaleye çevirmeye çalışacak.

Arsenal, 21 Ekim'de Emirates Stadyumu'nda Atlético Madrid ile oynadığı son karşılaşmadan acı hatıralarla ayrılacak; bu maçta Gunners 4-0 galip gelmiş olsa da, skor fiziksel ve yorucu geçen mücadelenin gerçek yüzünü yansıtmamıştı.

