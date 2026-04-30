Arsenal - Atlético Madrid maçına bilet nasıl alınır: Şampiyonlar Ligi rövanş maçı bilet fiyatları, 5 Mayıs maç bilgileri, başlama saati ve daha fazlası

Arsenal, 5 Mayıs Salı günü Londra'daki Emirates Stadyumu'nda UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Atlético Madrid'i ağırlayacak.

Arsenal şu anda Premier Lig'de 1. sırada yer alırken, Atletico Madrid La Liga'da 4. sırada bulunuyor ve her iki takım da finalde yer almanın çok yakın olduğunu hissediyor.

GOAL, Arsenal - Atletico Madrid maçı için bilet satın almakla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, nereden satın alabileceğinizi ve fiyatlarını da dahil olmak üzere sizlere sunuyor.

Arsenal - Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlıyor?

Arsenal - Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl satın alınır?

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali dışında, Şampiyonlar Ligi maçları için biletleri doğrudan UEFA'dan satın alamazsınız.

Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçı olması nedeniyle, bu maçın biletleri kulübün yakın tarihindeki en zor bulunan biletler arasında sayılabilir. Üyelere ayrılan resmi biletler tamamen tükenmiştir.

Resmi Kanallar : Arsenal.com Bilet Satış Portalı (Biletler tükendi).

: Arsenal.com Bilet Satış Portalı (Biletler tükendi). İkincil Piyasalar : StubHub gibi platformlar son dakika biletleri sunmaktadır.

: StubHub gibi platformlar son dakika biletleri sunmaktadır. Ağırlama: Resmi Club Level ve Executive Box paketleri, kulüp aracılığıyla girişi garanti etmenin tek yoludur; fiyatlar 1.595 £'dan başlar ve özel süitler için 12.000 £'un üzerine çıkar.

Arsenal - Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

UEFA Şampiyonlar Ligi biletlerinin fiyatı, hangi kulüplerin yer aldığı, maçın oynanacağı yer ve turnuvanın hangi aşamasında olduğu gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişir.

Talep, fiyatları rekor seviyelere çıkarmıştır. Yeniden satış biletleri şu anda Clock End ve North Bank için yaklaşık 245 £'dan başlamaktadır.

Biletlerin durumu ve fiyatları hakkında daha fazla bilgi için çeşitli kulüplerin resmi bilet portallarını takip edin.

Son dakika seçenekleri arıyorsanız, StubHub gibi ikincil sitelerde şu anda biletler mevcuttur.

Arsenal - Atletico Madrid maçından ne beklemeli?

Arsenal, tarihi bir Premier Lig ve Avrupa kupası çifte zaferinin peşindeyken formda bir şekilde sahaya çıkıyor; takım, 11 Nisan’da Sporting CP’yi 2-0’lık net bir skorla mağlup ederek ligdeki liderliğini sağlamlaştırmıştı.

Mikel Arteta için bu maç, kulüp tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna giden yolda son engel niteliğinde ve Gunners, Kuzey Londra'daki evlerini bir kez daha kaleye çevirmeyi hedefliyor.

Arsenal, 21 Ekim'de Emirates'te Atletico Madrid ile oynadığı son karşılaşmanın acı hatıralarını taşıyor. O maçta Gunners 4-0 galip gelmiş olsa da, skor fiziksel ve yorucu bir mücadelenin gerçeğini yansıtmıyordu.

