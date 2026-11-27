Mikel Arteta, Emirates Stadyumu'ndaki orta saha seçeneklerini geleceğe hazırlamak isterken Arsenal, Arjantinli Nico Paz'ı transfer etmek için ciddi adaylardan biri hâline geldi. 22 yaşındaki oyuncu, Cesc Fabregas yönetiminde Serie A'da hızla yükselerek Avrupa'nın en çok aranan genç oyun kurucularından biri oldu.

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Arteta, uzun vadeli projesi için Arjantinli oyun kurucuyu istiyor

Arsenal'ın Como'nun yıldızı Paz'ı kadrosuna katma çabalarını yoğunlaştırdığı bildiriliyor. Londra'nın kuzeyindeki kulüp, hücumcu orta saha oyuncusunu 2027 yaz transfer dönemi için öncelikli hedef olarak belirledi. ESPN Argentina'ya göre Arsenal, oyuncunun temsilcileriyle düzenli temas hâlinde ve İtalya'daki gelişimini izlemek için kapsamlı gözlem çalışmaları yürütüyor.

Arteta'nın, 22 yaşındaki oyuncunun çok yönlülüğüne ve teknik becerisine büyük hayranlık duyduğu, onu takım kaptanı Martin Odegaard ile birlikte Arsenal'ın hücumdaki yaratıcılığını artırabilecek bir isim olarak gördüğü belirtiliyor.

Arjantinli millî oyuncu, Serie A'da birçok kişiyi şaşırtan Como'nun oyunundaki kilit isim hâline geldi. Oyunu yönlendirme ve gol bulma konusunda dikkat çekici bir yetenek sergiliyor. Arsenal, geçen yaz da Paz ile ilişkilendirilmişti ancak genç oyuncu, düzenli forma şansı bulmak ve Fabregas yönetiminde gelişimini sürdürmek için Como'da kalmayı tercih etmişti.

Bu karar karşılığını verdi. Mevcut formuyla piyasa değeri hızla yükselen Paz için, kulübünün Madrid'deki eski kulübü dışındaki taliplerinden yaklaşık 100 milyon euro isteyebileceği belirtiliyor.

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Real Madrid'in geri alma maddesi transferin önünde engel

Yürürlükteki karmaşık sözleşme hükümleri nedeniyle Arsenal'ın Paz'ı kadrosuna katması kolay olmayacak. Real Madrid, altyapısından yetişen oyuncu üzerinde hâlâ önemli ölçüde söz sahibi. İspanyol kulübünün 2027 yazı için 80 milyon euro olarak belirlendiği bildirilen bir geri alma hakkı bulunuyor.

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İspanyol devinin elindeki bu avantaja rağmen orta saha oyuncusunun, ilk 11'de yer bulmak için yoğun bir rekabetle karşılaşacağı Santiago Bernabeu'ya dönmeye sıcak bakmadığı düşünülüyor. İspanya'nın başkentine dönme konusundaki bu isteksizliği, Arsenal'a doğrudan Como ile anlaşma sağlama umudu verdi.

Mali tabloyu daha da karmaşık hâle getiren bir başka nokta ise Como'nun, Madrid ile yaptığı ilk geri alma anlaşmasının şartlarını yeniden düzenlemek için kısa süre önce 50 milyon sterlin ödemiş olması. Arsenal'ın transfer yarışında öne geçebilmesi için muhtemelen Real Madrid'in yararlanabileceği sabit bedeli aşan büyük bir mali teklif sunması gerekecek.

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Manchester United ile Paz için rekabet kızışıyor

Getty Images

Arsenal bu yarışta yalnız değil. Rakibi Manchester United da Paz'ı Bruno Fernandes'in yerini alabilecek bir oyuncu olarak belirledi. Manchester United, sözleşmesinin bitişine yaklaşan kaptanının geleceği konusunda belirsizlik yaşarken Arjantinli oyuncuyu Old Trafford için ideal uzun vadeli halef olarak görüyor.

Paz'ın kararında sportif proje ve Şampiyonlar Ligi'nde oynama garantisi muhtemelen belirleyici olacak. ESPN Argentina'nın haberinde, "Arsenal bir süredir Nico Paz'ın temsilcileriyle temas hâlinde ve oyuncuyu yakından takip ediyor. Manchester United da ilgilendiği için transferi konusunda bir yarış yaşanacak. Şampiyonlar Ligi'ne katılım, oyuncu açısından kilit önemde olacak" ifadelerine yer verildi.

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Chelsea ve Paris Saint-Germain de gelişmeleri uzaktan takip ederken 22 yaşındaki oyuncu için yarış, gelecek yılın en büyük transfer gündemlerinden biri olmaya aday.