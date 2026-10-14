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Arsenal, Arteta ile sözleşme yenilemesinin ardından başarı ortaklarını şoke etti

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Premier Lig şampiyonu maliyetleri düşürmeye çalışıyor

Arsenal, maliyetleri düşürme planı kapsamında yaklaşık 60 pozisyonu kaldırma niyetini çalışanlarına bildirdi.

Fransız "L'Equipe" gazetesinin aktardığına göre çalışanlara bu bilgi, bugün çarşamba sabahı kulübün CEO'su Richard Garlick ile yapılan bir telefon görüşmesinde verildi.

İşten çıkarmaların ağırlıklı olarak idari ve saha işleriyle bağlantısı olmayan pozisyonlara odaklanması bekleniyor; erkek ve kadın takımlarının teknik ekibi ile performans ekipleri, Arsenal Vakfı, toplum faaliyetleri ve güvenlik alanında çalışanlar ya da kadın takımına tahsis edilmiş personel bu kapsamda yer almayacak.

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Bu adım, teknik direktör Mikel Arteta'nın yıllık yaklaşık 20 milyon sterlin değerinde kazançlı yeni bir sözleşmeye imza atmasından sadece birkaç gün sonra ve kulübün 20 yılı aşkın bir süre sonra ilk kez Premier Lig şampiyonluğunu kazanmasının ardından geldi. Kulüp ayrıca geçen sezon 691 milyon sterlinlik rekor bir gelir elde etmişti.

Kararın, verimliliği artırmak ve işletme maliyetlerini düşürmek amacıyla dış danışmanlık şirketi "Boston Consulting Group" tarafından yapılan bir inceleme sonrasında alındığı düşünülüyor.

Karara ilişkin istişare süreci halen devam ediyor; bu da nihai detayların değiştirilebileceği anlamına geliyor. Kulüp ise etkilenen çalışanları mümkün olduğu ölçüde başka pozisyonlara yerleştirmeye çalışıyor.


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