Arsenal antrenmanında yumruklu kavga
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İngiliz kulübü Arsenal’da geçen hafta ciddi bir kavga yaşandığı ortaya çıktı.
The Athletic’in haberine göre Brezilyalı stoper David Luiz, kendisine sert bir müdahalede bulunan İspanyol orta saha oyuncusu Dani Ceballos’a yumruk attı.
Ceballos’un yüzüne aldığı darbenin ardından yere düştüğü ve burnunun kanadığı ifade edildi.
Diğer futbolcuların araya girerek kavganın daha fazla büyümesini engellediği ve teknik direktör Mikel Arteta’nın da ikiliyi evlerine yolladığı kaydedildi.
İki futbolcu üç günlük iznin ardından kulübün Hertfordshire tesislerinde buluştu ve Arteta’nın önünde birbirlerinden özür dileyerek barıştı.