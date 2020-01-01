Premier Lig

Arsenal antrenmanında yumruklu kavga

Son güncelleme
Yorum()
David Luiz & Dani Ceballos - Arsenal 2020
Getty
Premier Lig ekibinde milli takımlara gitmeyen futbolcular arasında yapılan antrenman maçında yumruklar konuştu.

İngiliz kulübü Arsenal’da geçen hafta ciddi bir kavga yaşandığı ortaya çıktı.

The Athletic’in haberine göre Brezilyalı stoper David Luiz, kendisine sert bir müdahalede bulunan İspanyol orta saha oyuncusu Dani Ceballos’a yumruk attı.

Haberin devamı aşağıda

Ceballos’un yüzüne aldığı darbenin ardından yere düştüğü ve burnunun kanadığı ifade edildi.

Editörün Seçtikleri

Daha fazla takım

    Diğer futbolcuların araya girerek kavganın daha fazla büyümesini engellediği ve teknik direktör Mikel Arteta’nın da ikiliyi evlerine yolladığı kaydedildi.

    Goal 50: Dünyadaki en iyi 50 futbolcu

    İki futbolcu üç günlük iznin ardından kulübün Hertfordshire tesislerinde buluştu ve Arteta’nın önünde birbirlerinden özür dileyerek barıştı.

    Kapat