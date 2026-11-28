Arsenal, Mikel Arteta'nın hücum hattını bu kış RB Leipzig'in yıldızı Antonio Nusa ile güçlendirmek istiyorsa büyük bir mali engeli aşmak zorunda. Almanya'dan gelen haberlere göre Bundesliga ekibi, golleriyle dikkat çeken Norveçli milli oyuncuyu satmak için acele etmiyor ve ocak transfer dönemi öncesinde çok yüksek bir bedel talep ediyor.

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Arsenal, Nusa için yüksek bir bedelle karşı karşıya

Arsenal'a, ocak transfer döneminde Nusa'yı Leipzig'den transfer etmenin 100 milyon eurodan (83,5 milyon sterlin) fazlaya mal olacağı bildirildi. Mikel Arteta'nın hücum hattını güçlendirmek için aktif olarak oyuncu arayan Arsenal'ın transfer listesinde 21 yaşındaki futbolcu öne çıkıyor.

Kulübün gözlemcileri, kış transfer dönemi öncesinde Nusa'nın hem Bundesliga hem de Şampiyonlar Ligi'ndeki performansını yakından takip etti. Ancak RB Leipzig'in değerli oyuncusu için belirlediği kesin bedel, sezon ortasında kolayca anlaşma sağlanabileceği yönündeki umutları azalttı.

Leipzig, kış transferi konusunda tavrını değiştirmiyor

Sky Germany'ye göre Leipzig, sezon ortasında Nusa ile yollarını ayırmak istemiyor. Alman kulübü, ocak ayında ayrılığa ancak bir talip 100 milyon euro (83,5 milyon sterlin) eşiğini aşan “astronomik bir teklif” sunarsa sıcak bakacak.

Leipzig'in bu isteksizliği, bu sezonki hedeflerinden kaynaklanıyor. Bundesliga'da dördüncü sırada yer alan ve Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında play-off bileti için hâlâ mücadele eden kulüp, sezonun kalan bölümünde en güçlü kadrosunu korumak istiyor.

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Nusa'nın Almanya'daki hızlı yükselişi

Nusa, Almanya'da geçirdiği etkileyici sezonla bu yüksek bedeli haklı çıkardı. İki yıl önce Club Brugge'den Leipzig'e 21 milyon euro (17,8 milyon sterlin) karşılığında gelen hücum oyuncusu, bu sezon şu ana kadar çıktığı 17 maçta dokuz gol ve sekiz asistle takımının öne çıkan isimlerinden biri oldu.

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Kulüp düzeyindeki formu, milli takımdaki artan etkisiyle de örtüşüyor. Nusa, ülkesi adına çıktığı 36 maçta on gol atarak Norveç hücumunun kilit isimlerinden biri hâline geldi.

Arsenal'ı şimdi ne bekliyor?

Arsenal, ocak transfer dönemi öncesinde kritik bir karar vermek zorunda: Büyük bir teklifle RB Leipzig'in kararlılığını sınamak ya da Arteta için alternatif hücum hedeflerine yönelmek. Leipzig, transfer piyasasında beklemeye hazır olduğunu daha önce de gösterdi.

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Bundesliga ekibi, bu yılın başlarında Yan Diomande'yi ocak ayında satmaya yanaşmamış, yazın ise Real Madrid'le 120 milyon sterline kadar çıkabilecek bir anlaşmaya varmıştı. Arsenal, Leipzig'in kış dönemi için yüksek taleplerini karşılamaya hazır değilse Nusa için yeniden girişimde bulunmak üzere sezon sonunu beklemek zorunda kalabilir.