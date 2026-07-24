Arsenal, Julian Alvarez'in durumundaki gelişmeleri yakından takip ediyor ve net bir strateji izliyor: Arjantinli forvetin Barcelona'ya transferinin başarısız olmasını bekledikten sonra, ona Atletico Madrid'den ayrılma kapısını aralayabilecek bir teklif sunmayı planlıyor.

"Sport" gazetesi, "The Times"a dayandırdığı haberinde, Arsenal'in Alvarez'i kadrosuna katmak için teklifini çoktan hazırladığını, ancak her şeyin oyuncunun bu yaz Atletico'dan ayrılmaya ne kadar istekli olduğuna bağlı olacağını aktardı.

Teknik direktör Mikel Arteta ve sportif direktör Andrea Berta'nın oyuncuyu ikna etme çabalarına rağmen, Julian Alvarez şu ana kadar Arsenal'in teklifini dinlemeye herhangi bir istek göstermedi; zira hâlâ Barcelona forması giyme arzusuna bağlı kalmayı sürdürüyor.

Habere göre, Arsenal'in teklifi, kulübün geçen yaz 64 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Viktor Gyökeres'in takasa dahil edilmesini ve buna ek olarak sabit ve değişken rakamlar arasında 100 milyon euroya varabilecek bir bedeli içerebilir. Bu formül, özellikle Gyökeres'in teknik direktör Diego Simeone tarafından beğenilmesi nedeniyle Atletico'nun ilgisini çekebilir.

Şu an itibarıyla Arsenal, oyuncunun çevresinden yeşil ışık almadan resmi olarak müzakerelere girmemeye karar verdi. Alvarez'in odağı hâlâ tamamen Barcelona üzerinde olduğundan, bunun yakın zamanda gerçekleşmesi de pek olası görünmüyor.

Öte yandan Atletico Madrid, Julian Alvarez'i 10 Ağustos'ta başlayacak yeni sezon hazırlık antrenmanlarına katılması için çağırdı ve şu ana kadar oyuncunun isyan etme ya da antrenmanları boykot etme niyetine dair herhangi bir işaret bulunmuyor.

Bununla birlikte Arjantinli forvet, Barcelona ile müzakere kapısını yeniden açmaya çalışmak için kulüp yetkilileriyle bir görüşme yapmayı planlıyor.