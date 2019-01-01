Arsenal açıkladı: Ermeni yıldız Mkhitaryan, Azerbaycan'daki Avrupa Ligi finaline götürülmeyecek!

Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki gerilim, Henrikh Mkhitaryan'ın UEFA Avrupa Ligi finalini kaçırmasına sebep oluyor.

, Ermeni futbolcusu Henrikh Mkhitaryan'ı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanacak UEFA finaline götürmeyecek.

Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki Dağlık Karabağ sorunu, UEFA'nın en büyük ikinci organizasyonu olan Avrupa Ligi'ni de vurdu. Birbiriyle diplomatik ilişkisi bulunmayan iki ülkeden Ermenistan'ın vatandaşı olan Mkhitaryan'ın, Azerbaycan'daki final müsabakasına güvenlik endişesi nedeniyle götürülmeme ihtimali gün geçtikçe kuvvetlenmişti.

Arsenal, bu ihtimali resmileştirdi. Mkhitaryan, Bakü'deki finalde takım arkadaşlarını yalnız bırakmak zorunda kalacak.

Kulüpten yapılan açıklamada bu hususla ilgili derin hayal kırıklığı ifade edilirken, "Micki'nin kadroda olabilmesi için tüm seçenekleri detaylı bir şekilde analiz ettik fakat Micki ve ailesiyle görüştükten sonra, oyuncunun Avrupa Ligi finaline götürülmemesinde karar kıldık." sözleri kullanıldı.

Konuyla ilgili endişelerini UEFA'yla paylaştığını dile getiren Arsenal, 30 yaşındaki futbolcunun final maçının hazırlıkları kapsamındaki tüm antrenmanlara katılmayı sürdüreceğini duyurdu.

UEFA Avrupa Ligi finali, 29 Mayıs Çarşamba günü Arsenal ile arasında oynanacak.