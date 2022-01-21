Premier Lig'de iki maç eksiğine rağmen dördüncü sıradaki West Ham United'ın iki puan gerisinde yer alan ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen Arsenal, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor.

Londra ekibinin gündemine giren son isim MLS'te dikkat çeken Matthew Turner oldu.

GOAL'ün edindiği bilgiye göre New England Revolution'ın kalesini koruyan 27 yaşındaki Turner ile ilgilenen Arsenal, Bernd Leno'nun takımdaki geleceğinin soru işaretine dönüşmesi üzerine Aaron Ramsdale'ın arkasına Turner'ı eklemeyi planlıyor.

ABD'de yer alan çeşitli haberlere göre İngiliz ekibi bu transfer için 7 milyon dolar'ı gözden çıkarsa da görüşmelerin bu aşamada olup olmadığı kesinlik kazanmadı.

Leno ayrılmak istiyor

Arsenal'in şu ana dek resmi bir teklif yapmadığı bilinirken, transfer dönemi kapanmadan önce Turner için adım atılması bekleniyor. Turner'ın Arsenal'e transferi kesinlik kazanırsa Leno büyük bir olasılıkla takıma veda edecek ve kariyerini farklı bir adreste sürdürecek.

Yaklaşan Dünya Kupası'nda Almanya kadrosunda yer alabilmek için düzenli oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen tecrübeli kaleciye Newcastle United ilgi gösteriyor.

ABD Milli Takımı'nın 1 numarası olabilmek için Manchester City'nin yedek kalecisi Zack Steffen ile rekabet eden ve son dönemde formayı sırtına geçiren Turner, 2021'de MLS'te yılın kalecisi ödülünün sahibi olmuştu.

ABD'nin şut durdurma konusundaki en iyi kalecisi olarak gösterilen Turner da kariyerini Avrupa'da sürdürmek istiyor.

Avrupa'da bir sezon Galatasaray forması da giyen ve kariyerinin çok büyük bir bölümü Premier Lig'de geçen Brad Friedel ile başlayan, Tim Howard ve Zack Steffen ile devam eden Avrupa'daki ABD'li kaleci, zincirin sıradaki halkası Turner olacak gibi görünüyor.

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