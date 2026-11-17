Arsenal, savunmasının önemli isimlerinin geleceğini güvence altına almak için harekete geçerek uzun vadeli hedeflerini ortaya koyuyor. İlk adım, Piero Hincapie’ye sunulacak önemli bir yeni sözleşme. Kuzey Londra kulübü, Bundesliga’dan gelişinden bu yana sergilediği başarılı performansı ödüllendirmek için Ekvadorlu millî oyuncuyla ileri düzeyde görüşmelere başladı.
Arsenal, yükselen performansının ardından Hincapie’yi ödüllendirmek istiyor
Getty Images
Mikel Arteta ve Arsenal yönetimi, savunmanın temelini gelecek yıllarda da korumak için şimdiden adımlar atıyor. Kulüp, 24 yaşındaki savunmacı Hincapie ile uzun vadeli yeni bir sözleşme konusunda ileri düzeyde görüşmeler yürütüyor. Geçen yaz Bayer Leverkusen’den Arsenal’a önce geçici olarak katılan, ardından transferi kalıcı hâle gelen Güney Amerikalı oyuncu, Emirates Stadyumu’ndaki A takımın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.
Hincapie, Kuzey Londra ekibiyle tüm kulvarlarda şimdiden 47 maça çıktı ve ilk 11’in kilit oyuncularından biri olduğunu kanıtladı. Mevcut sözleşmesinin bitmesine dört yıldan fazla süre olmasına rağmen kulüp, hızlı gelişimini karşılıksız bırakmak istemiyor. Önerilen yeni şartların, mevcut sözleşmesine 12 aylık uzatma ve takımdaki artan önemini yansıtan kayda değer bir maaş artışı içermesi bekleniyor. BBC Sport’a göre bu hamle, kulübün en iyi oyuncularını sözleşmelerinin bitimine çok kala ödüllendirerek diğer büyük Avrupa kulüplerinden gelebilecek olası ilgiyi savuşturma isteğini gösteriyor.
Calafiori, Emirates’te iyileştirilmiş sözleşme için sırada
Arsenal yönetimiyle yeni sözleşme görüşmeleri yapması beklenen tek savunma oyuncusu Hincapie değil. Kulüp, İtalyan sol bek Riccardo Calafiori ile de resmî görüşmelere başlamayı planlıyor. 24 yaşındaki oyuncu, 2024’te Bologna’dan gelişinden bu yana hızla yükselerek Arteta’nın taktik planının önemli bir parçası hâline geldi.
İtalya millî takım oyuncusunun mevcut sözleşmesi 2029 yazına kadar devam edecek olsa da kulüp, takım içindeki uyumu ve yakalanan ivmeyi korumak için yakın gelecekte sözleşme uzatmayı görüşmek istiyor. Bu strateji, sportif direktör Edu ve Arteta’nın uzun yıllar boyunca bir arada kalacak bir kadro kurmaya yönelik daha geniş kapsamlı çabasının parçası gibi görünüyor.
Kadro genelinde kapsamlı sözleşme yenileme hamlesi sürüyor
Getty Images
Hincapie ve Calafiori ile yapılan görüşmeler, Emirates’te yürütülen kapsamlı sözleşme yenileme hamlesinin yalnızca son adımları. Arsenal, taraftarlarını sevindirecek başka önemli sözleşme uzatmalarını resmileştirmenin de son aşamalarına yaklaşıyor. Hollandalı savunmacı Jurrien Timber ve orta sahanın dinamosu Declan Rice, yeni sözleşme imzalaması beklenen isimler arasında.
Kulüp ayrıca, kalede tartışmasız birinci tercih hâline gelen İspanyol kaleci David Raya ile de yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Yönetimin bu yoğun çalışması, Arsenal’ın artık en değerli oyuncularının sözleşmelerinin son yıllarına hiçbir girişimde bulunmadan girmesine izin vermediğini gösteriyor.
Yazar Profilini Görüntüle
Gazetecilik kariyerime 2011 yılında araştırmacı gazetecilik üzerine çalışarak başladım. Bu süreç, farklı alanları derinlemesine keşfetmemi ve güçlü analitik beceriler geliştirmemi sağladı. Sonrasında ise ilk tutkuma, yani futbola odaklanmaya karar verdim. Ardından Mısır milli takımının tüm yaş kategorilerini, dünya futbolunu ve yüzme, atıcılık, squash gibi diğer sporları kapsamlı şekilde takip etmeye başladım.
Futbola olan ilgim saha deneyimleriyle başladı; birkaç Mısır kulübünün altyapı takımlarında oynadım. Buradan yola çıkarak 1998 Dünya Kupası’ndan itibaren dünya futbolunu takip etmeye başladım ve Mısır’daki yerel futbolu da yakından izledim. Sadece televizyondan takip etmekle yetinmedim; favori takımım Zamalek’in maçlarını hâlâ tribünden izliyorum. Zamalek, 20. yüzyılın en çok şampiyonluk kazanan kulübüdür.
Avrupa’da belirli bir favori takımım yok; ancak George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho ve Seedorf gibi yıldızlara olan hayranlığım nedeniyle AC Milan’a eğilimim var. Bu, Real Madrid ve Barcelona arasındaki tarihi El Clásico maçlarını izlemeyi daha keyifli kılıyor ve tartışmalarda tarafsız kalmamı sağlıyor.
En unutulmaz futbol anlarım ise Zamalek’in Ismaily’i yenmesi ve Al Ahly’nin Enppi’ye kaybetmesi, Sid Abdel-Naim’in kafa golüyle Zamalek’in 2002–2003 sezonu şampiyonluğunu kazanması ve AC Milan’ın 2007 Şampiyonlar Ligi finalinde Inzaghi’nin tarihi iki golüyle Liverpool’a karşı aldığı tatlı rövanş anlarıdır.
Ortadoğu’nun önde gelen spor platformları Kooora ve GOAL.COM’da çalışma fırsatım oldu, bu sayede Arap ve dünya futbolu hakkında geniş bir bilgi birikimi edindim. 2022 yılında Mısır Gazeteciler Sendikası’na katıldım ve Kooora için SEO odaklı profesyonel spor içerikleri hazırlama konusunda uzmanlaştım.
Tüm zamanların favori kadrom: Kaleci: Buffon; Defans: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; Orta saha: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; Forvet: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.
Kariyerim boyunca Kooora ve GOAL.COM’da binlerce haber, araştırma ve spor makalesi yayımladım. Öne çıkan bazı başlıklar şunlardır:
- “Şimdi falafeli hakkında ne düşünüyorsun, Aboutrika? Arnie Slot ‘Lobster Club’ı yıkıyor ve Manchester City’i silmeyi planlıyor!”
- “Tenisten emekli ama Real Madrid’e sevgisi bitmez… Nadal, Barcelona formasını gönüllü çıkardı ve Georgina’nın servetinin yarısını yarattı!”
- “Saf Ceferin’e teşekkürler… Roshn Ligi’nin en büyük düşmanının hırsları Suudi Arabistan’a bedava ezici bir zafer kazandırıyor!”