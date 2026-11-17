Arsenal, savunmasının önemli isimlerinin geleceğini güvence altına almak için harekete geçerek uzun vadeli hedeflerini ortaya koyuyor. İlk adım, Piero Hincapie’ye sunulacak önemli bir yeni sözleşme. Kuzey Londra kulübü, Bundesliga’dan gelişinden bu yana sergilediği başarılı performansı ödüllendirmek için Ekvadorlu millî oyuncuyla ileri düzeyde görüşmelere başladı.

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Arsenal, yükselen performansının ardından Hincapie’yi ödüllendirmek istiyor

Getty Images

Mikel Arteta ve Arsenal yönetimi, savunmanın temelini gelecek yıllarda da korumak için şimdiden adımlar atıyor. Kulüp, 24 yaşındaki savunmacı Hincapie ile uzun vadeli yeni bir sözleşme konusunda ileri düzeyde görüşmeler yürütüyor. Geçen yaz Bayer Leverkusen’den Arsenal’a önce geçici olarak katılan, ardından transferi kalıcı hâle gelen Güney Amerikalı oyuncu, Emirates Stadyumu’ndaki A takımın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu.

Hincapie, Kuzey Londra ekibiyle tüm kulvarlarda şimdiden 47 maça çıktı ve ilk 11’in kilit oyuncularından biri olduğunu kanıtladı. Mevcut sözleşmesinin bitmesine dört yıldan fazla süre olmasına rağmen kulüp, hızlı gelişimini karşılıksız bırakmak istemiyor. Önerilen yeni şartların, mevcut sözleşmesine 12 aylık uzatma ve takımdaki artan önemini yansıtan kayda değer bir maaş artışı içermesi bekleniyor. BBC Sport’a göre bu hamle, kulübün en iyi oyuncularını sözleşmelerinin bitimine çok kala ödüllendirerek diğer büyük Avrupa kulüplerinden gelebilecek olası ilgiyi savuşturma isteğini gösteriyor.

Calafiori, Emirates’te iyileştirilmiş sözleşme için sırada

Arsenal yönetimiyle yeni sözleşme görüşmeleri yapması beklenen tek savunma oyuncusu Hincapie değil. Kulüp, İtalyan sol bek Riccardo Calafiori ile de resmî görüşmelere başlamayı planlıyor. 24 yaşındaki oyuncu, 2024’te Bologna’dan gelişinden bu yana hızla yükselerek Arteta’nın taktik planının önemli bir parçası hâline geldi.

İtalya millî takım oyuncusunun mevcut sözleşmesi 2029 yazına kadar devam edecek olsa da kulüp, takım içindeki uyumu ve yakalanan ivmeyi korumak için yakın gelecekte sözleşme uzatmayı görüşmek istiyor. Bu strateji, sportif direktör Edu ve Arteta’nın uzun yıllar boyunca bir arada kalacak bir kadro kurmaya yönelik daha geniş kapsamlı çabasının parçası gibi görünüyor.

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Kadro genelinde kapsamlı sözleşme yenileme hamlesi sürüyor

Getty Images

Hincapie ve Calafiori ile yapılan görüşmeler, Emirates’te yürütülen kapsamlı sözleşme yenileme hamlesinin yalnızca son adımları. Arsenal, taraftarlarını sevindirecek başka önemli sözleşme uzatmalarını resmileştirmenin de son aşamalarına yaklaşıyor. Hollandalı savunmacı Jurrien Timber ve orta sahanın dinamosu Declan Rice, yeni sözleşme imzalaması beklenen isimler arasında.

Kulüp ayrıca, kalede tartışmasız birinci tercih hâline gelen İspanyol kaleci David Raya ile de yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Yönetimin bu yoğun çalışması, Arsenal’ın artık en değerli oyuncularının sözleşmelerinin son yıllarına hiçbir girişimde bulunmadan girmesine izin vermediğini gösteriyor.