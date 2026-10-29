Arsenal, Atletico Madrid'in Alex Baena'nın sezon ortasında ayrılmasına izin vermeyeceğini belirtmesi üzerine oyuncuyu transfer etme girişimini gelecek yaza ertelemek zorunda kalacak. Mikel Arteta, 25 yaşındaki oyun kurucuyu ocak ayında Kuzey Londra'ya getirmek istiyor ancak La Liga ekibi değerli oyuncusunu kadroda tutmaya kararlı.

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İspanyol devi kışın ayrılığa izin vermeyecek

Football Insider'a göre Diego Simeone'nin ekibi, yeni yılda transfer dönemi yeniden açıldığında İspanyol millî futbolcu için yapılacak her türlü girişimi reddedecek. Arsenal'ın transferden sorumlu yöneticileri, daha önce Villarreal'de öne çıkan oyuncunun üst düzey futbol geçmişi ve hem sol kanatta hem de ofansif orta sahada oynayabilmesi sayesinde “pek çok kriteri karşıladığını” düşünüyor. Oyuncu, bu sezon şimdiden beş gol ve üç asist kaydetti.

Dünya Kupası şampiyonu, Simeone için vazgeçilmez

Yazın İspanya'nın Dünya Kupası zaferinde başrol oynayan hücum oyuncusunun Avrupa genelindeki değeri önemli ölçüde arttı.

Habere göre Arsenal'ın transferi gerçekleştirmesi “zor” olacak. Çünkü oyuncu, taktik düzeninin temel taşlarından birini kaybetmek istemeyen Simeone için “son derece değerli”.

Üstelik Madrid ekibi, oyun kurucuyla 2030'a kadar süren uzun vadeli bir sözleşme imzaladığı için gelecekteki görüşmelerde tüm kozları elinde tutuyor. Bu da Arsenal'ın gelecek yaz kulübün kararlılığını sınamak için yüksek bir teklif sunması gerektiği anlamına geliyor.

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Hayal kırıklığı yaşayan İsveçli forvet geleceğini değerlendiriyor

Arteta hücum hattını güçlendirmeye çalışırken, aynı yayın kuruluşu kısa süre önce Arsenal forveti Viktor Gyokeres'in, forma süresi artmazsa gelecek yaz Emirates Stadyumu'ndan ayrılmayı “ciddi biçimde düşüneceğini” bildirdi.

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Geçen sezon 20 gol barajını aşmasına rağmen 28 yaşındaki İsveç millî futbolcusu, bu sezonun ilk aylarında ilk 11 yarışında Kai Havertz'in gerisine düştü.

Arsenal, forvetin ocak ayında ayrılmasını engelleyecek. Ancak kulüp yöneticileri, taliplerinin oyuncu için başlangıçta ödedikleri 55 milyon sterlinlik bonservis bedelini karşılaması hâlinde sezon sonunda satışına onay vermeye hazır.

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Yaz transfer döneminde hücum hattı yeniden şekillenebilir

Atletico'nun Baena için sezon ortasında gelecek teklifleri değerlendirmeyi reddetmesi ve Arsenal'ın Gyokeres'in kışın ayrılmasını engellemesi nedeniyle Kuzey Londra ekibinin hücum hattındaki kapsamlı değişiklikler 2027'ye kadar beklemek zorunda kalacak. Bu arada Gyokeres, kariyerinin en verimli döneminde düzenli forma giymek için ilk 11'deki yerini Havertz'den geri almaya çalışacak. Arteta'nın gözlemcileri ise olası bir yaz transferi öncesinde Baena'nın İspanya'daki gelişimini izlemeyi sürdürecek.