Arsenal'ın ocak ayı transfer planları sekteye uğradı. RB Leipzig, hücum hattı için hedeflenen 21 yaşındaki Antonio Nusa'ya sezon ortasında gelecek teklifleri değerlendirmeyecek. Formda Norveç millî oyuncusunu Avrupa'nın birçok büyük kulübü takip ederken Leipzig, onu en azından yaza kadar takımda tutmayı planlıyor ve gelecekte 80 milyon euronun üzerinde bir bonservis bedeli isteyebilir.

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Alman kulübü kış transferine kapıyı kapattı

Bulinews'e göre Leipzig, Arsenal'ın hücum hattını güçlendirmek için takip ettiği Nusa'ya sezon ortasında gelecek her türlü teklifi geri çevirecek. Kanat oyuncusu, 15 maçta altı gol ve sekiz asist kaydetti. Bunların dört golü ve yedi asisti, dokuz Bundesliga maçında geldi. Ayrıca dört Şampiyonlar Ligi maçında bir gol, iki DFB-Pokal karşılaşmasında ise bir gol ve bir asist üretti.

Kanat oyuncusu yükselen formunu değerlendirdi

Nusa, bu sezon Bundesliga'da 11 gole doğrudan katkıda bulunarak Almanya'nın en üst ligindeki ilk iki sezonunun her birinde ulaştığı toplam yedi gol ve asistlik performansı şimdiden geride bıraktı. Bu hızlı gelişim, Leipzig'in pazarlık gücünü artırdı. Dolayısıyla kulüpler transfer için girişimde bulunduğunda daha önce bildirilen değerlemeler yetersiz kalabilir.

Eylül ayında Hamburger SV karşısında alınan 5-0'lık Bundesliga galibiyetinin ardından Alman yayın kuruluşunun iyi başlangıcıyla ilgili sorusunu yanıtlayan Nusa, şunları söyledi: "Yeteneklerime her zaman inanıyorum. Belki geçen sezon hak ettiğim skor katkısını sağlayamadım ama çok çalışıyorum ve sadece takıma yardımcı olup mümkün olduğunca çok gol atmaya çalışıyorum."

Sözleşme Leipzig'in elini güçlendiriyor

Leipzig'in kararından geri adım atmamasının temelinde, Nusa'nın 13 Ağustos 2024'te Club Brugge'den transfer edilirken imzaladığı beş yıllık sözleşme bulunuyor. 30 Haziran 2029'a kadar geçerli olan sözleşmede serbest kalma maddesi yok. Bundesliga kulübü, Brugge'de 86 maçta yedi gol ve altı asist kaydedip iki Belçika Birinci Lig A şampiyonluğu kazanan Nusa'yı, Dani Olmo'nun yerine bonuslar hariç 21 milyon euro olduğu bildirilen bir bedelle transfer etti.

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Almanya'ya gitmeden önce Nusa, Premier League'e transfer olmaya yaklaşmıştı . Ocak 2024'te Brentford, Brugge ile 25 milyon sterlin (33 milyon euro) karşılığında anlaşmıştı. Ancak sağlık kontrollerinde diz kıkırdağıyla ilgili bir sorunun ve olası sırt sorunlarının tespit edilmesi üzerine transfer son aşamada gerçekleşmedi. Fiziksel durumuna ilişkin bu şüpheleri geride bırakan hücum oyuncusu, en üst düzeyde maç temposuna dayanabildiğini kısa sürede gösterdi.

Leipzig'i Union Berlin deplasmanı bekliyor

Kış transferine ilişkin spekülasyonların sona ermesiyle Nusa, Leipzig'in bu cumartesi Bundesliga'nın 10. haftasında Berlin'e yapacağı deplasmanda iyi formunu sürdürmeye odaklanacak. Deplasmanda sergileyeceği bir başka belirleyici performans, sezonun ikinci yarısı öncesinde değerini daha da artıracaktır. Arsenal ise ocak ayında kadrosunu güçlendirmek için başka seçeneklere yönelmek ya da yazın yüksek maliyetli bir transfer yarışına hazırlanmak zorunda.