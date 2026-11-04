Arsenal'a güçlü bir ilk yarı yetti, PSG ve Real Madrid'i yakından takip ediyor

Arsenal, Liverpool karşısındaki 0-1'lik galibiyetinden üç gün sonra Şampiyonlar Ligi'nde de kazandı. Çarşamba günü Slavia Prag'ı 1-2 mağlup eden teknik direktör Mikel Arteta'nın takımı, dört maçta topladığı on puanla üçüncü sıraya yükseldi.

Premier Lig lideri, Prag'daki maça ideal bir başlangıç yaptı. Viktor Gyökeres'in pasıyla hareketlenen Noni Madueke, kusursuz bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Daha sonra Gyökeres'i kaleci Nazar Domchak durdurdu, Mikel Merino'nun kafa vuruşu ise az farkla üstten auta çıktı. Eberechi Eze'nin şutunda top çizgiden çıkarıldı. İlk yarının belirgin biçimde üstün tarafı Arsenal'di.

Arsenal, ilk yarının son bölümünde Prag'da farkı ikiye çıkardı. Ceza sahasında Merino'nun pasıyla buluşan İsveçli forvet Gyökeres, direğe çarpan şutuyla golü buldu. Ev sahibi ekibin işi bir anda çok daha zorlaşırken Arsenal, Avrupa'da rahat bir akşam geçiriyordu.

Slavia soyunma odasından hırslı döndü ancak Oskar Kubiak'ın sert şutunu David Raya kurtarınca hayal kırıklığı yaşadı. Çek ekibinin hücumları Arsenal'i pek sarsmadı. Londra ekibi de Slavia savunmasının arkasındaki boşlukları kolluyordu.

Arteta, cumartesi günü Hull City'yi ağırlayacaklarını düşünerek bir saat dolduktan sonra bazı değişiklikler yaptı. Cristhian Mosquera ve Christos Tzolis, Ezri Konsa ve Eze'nin yerine oyuna girdi. Bu sırada zaman Slavia'nın aleyhine işliyordu. Ev sahibi ekip cesurca mücadele etse de farkı bire indirecek golü bulamıyordu.

Wiktor Nowak ceza sahasında yere düşünce Slavia penaltı bekledi. Hakemler VAR'a başvurdu ancak top penaltı noktasına konmadı. Bu karar ev sahibi taraftarları öfkelendirdi.

Nowak skoru 1-2'ye getirse de Arsenal son bölümde fazla zorlanmadan üstünlüğünü korudu. Şampiyonlar Ligi'nde on puana ulaşan Arsenal, Paris Saint-Germain ve Real Madrid'in hemen arkasında yer alıyor. Üç hafta sonra Borussia Dortmund, Londra'ya konuk olacak.