Arsenal, Mikel Arteta'nın önemli sakatlık sorunlarıyla boğuşan kadrosunu yönetmeye çalıştığı bu dönemde, hafta sonu St James' Park'ta zorlu bir maça hazırlanıyor. Savunmanın kilit isimlerinden biri uzun süredir beklenen dönüşüne yaklaşırken takım, orta saha ve hücumda yeni sorunlarla sarsıldı.

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Saliba'nın dönüşüne Zubimendi sakatlığı gölge düşürdü

Arsenal, millî maç arasının ardından cumartesi akşamı Newcastle ile oynayacağı lig maçına sakatlıklarla ilgili hem iyi hem kötü haberlerle çıkacak. Orta saha oyuncusu Martin Zubimendi, geçen hafta İspanya formasıyla İngiltere'ye karşı oynarken hamstring kasından sakatlandı. Ardından çekilen MR hasarı doğrularken Zubimendi'nin birkaç hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Öte yandan, hücumun kilit isimlerinden Bukayo Saka, uyluk ön kasındaki sakatlığının ardından iyileşme sürecini sürdürüyor ve hâlâ forma giyemiyor. Saka bu sakatlık nedeniyle şimdiden beş maç kaçırdı. Bu eksiklere rağmen Arteta, cuma günü savunma hattından sevindirici bir haber aldı: William Saliba, uzun süreli sırt sakatlığını atlattıktan sonra maç kadrosuna girmeye hazırlanıyor.

Saliba bu sezon henüz resmî bir maçta forma giymedi ancak son millî maç arasında seyirciye kapalı oynanan iki hazırlık maçında görev alarak fiziksel hazırlığında önemli bir aşama kaydetti.

Arteta'dan Newcastle maçı öncesi kadro açıklaması

Cuma günü maç öncesi basın toplantısında konuşan Arteta, Saliba'nın hazırlık maçlarındaki performansıyla Newcastle deplasmanı için planlarında yer almayı hak ettiğini doğruladı.

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Arsenal teknik direktörü, “Saliba hazır, iyi durumda. İki maç oynadı ve çok iyi iş çıkardı” dedi.

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Ancak Arteta, millî takımda oynadığı maçtan erken ayrılan Zubimendi'nin durumuyla ilgili çok daha temkinli konuştu.

Arteta, “Zubimendi forma giyemeyecek” diye ekledi. “Ne yazık ki hamstring kasında küçük bir sorun var. MR'da bu sorun görüldü. Birkaç hafta sahalardan uzak kalacak.”

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Saka'nın yokluğu Arsenal'ın hücum seçeneklerini zorluyor

Saliba'nın dönüşü Arsenal'ın savunmasını güçlendirse de Zubimendi ve Saka'nın aynı anda yokluğuyla başa çıkmak, kadronun dayanıklılığı açısından ciddi bir sınav olacak. Saka'nın Noel'den çok önce dönmesi beklenmiyor; bu da Arteta'nın yoğun bir dönemde hücumdaki kilit oyuncularından birinden yoksun kalacağı anlamına geliyor.

Hücum oyuncusunun iyileşme takvimine ilişkin daha fazla bilgi veren Arteta şöyle açıkladı: “Bir kez daha MR'a girdi. İyileşme süreci çok iyi ilerliyor ama görünüşe göre bu, sekiz haftalık bir sakatlık olacak. Sanırım şu anda dördüncü haftadayız, dolayısıyla takıma dönmesine daha zaman var.”

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Lider Arsenal'ı Newcastle deplasmanında zorlu sınav bekliyor

Lig maçlarına Brighton'ın beş puan önünde lider olarak dönen Arsenal için cumartesi akşamı Newcastle deplasmanı, yakaladığı ivme açısından önemli bir sınav olacak. Zirvedeki avantajını korumak isteyen Arteta'nın eksiklerle mücadele eden kadrosunun deplasmanda hızla uyum sağlaması gerekecek.