David Raya, Arsenal antrenmanına katılmadı. Kalecinin pazar günü Manchester City ile oynanacak Premier Lig maçında forma giyip giyemeyeceği belirsiz. Geçen hafta sonu Newcastle ile berabere kaldıkları maçta omzunu sakatlayan Raya, o zamandan beri sahalardan uzak. Mikel Arteta ise antrenmandan yalnızca birkaç saat önce Raya'nın Emirates'te forma giyebileceğine dair hâlâ umut olduğunu söylemişti.

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Raya, Arsenal antrenmanına katılmadı

Daily Mail'e göre Raya, Arsenal'ın cuma günkü antrenmanına katılmadı. Daily Mail'in haberine göre İspanyol kaleci, geçen cumartesi Newcastle ile 2-2 berabere kaldıkları maçta William Osula ile kazara çarpışıp omzunu sakatladıktan sonra 70. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

Başta Raya'nın uzun süre sahalardan uzak kalmasından endişe ediliyordu. Salı günü Borussia Dortmund ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında onun yerine Kepa Arrizabalaga ilk 11'de başladı. Ancak yapılan tarama, sakatlığın ameliyat gerektirmediğini gösterdi.

Arteta'dan net olmayan açıklama

Raya'nın antrenmana katılmadığı haberi ortaya çıkmadan önce Arteta, cuma günü düzenlediği maç öncesi basın toplantısında kalecinin durumuyla ilgili net konuşmamıştı. “Bilmiyorum. Maça hâlâ birkaç saat var. Herkesi geri kazanmaya çalışıyoruz,” dedi.

Raya'nın antrenman yapıp yapmadığı sorulduğunda Arteta, “Evet, hepsi antrenman yapıyor,” yanıtını verdi. Ancak kalecinin kendini yere atıp atmadığı sorulunca, “Bundan emin değilim,” dedi. Arsenal teknik direktörü, Raya'nın Manchester City karşısında forma giyebileceğine dair umut olup olmadığı sorusunu da “Evet,” diye yanıtladı.

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Kepa göreve hazır

Raya'nın antrenmana katılmaması, pazar günkü maçta oynayamayacağı anlamına gelmiyor. Yine de Manchester City maçına yetişip yetişmeyeceği konusunda ciddi şüpheler var. Forma giyemezse, John Terry'nin kısa süre önce “dünyanın en iyi kalecisi” olarak övdüğü Raya'nın yerine Kepa'nın oynaması bekleniyor.

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Arteta, yedek kalecisine güvenini şu sözlerle dile getirdi: “Kepa'nın deneyimi inanılmaz. Forma giydiği takımlar ve kazandığı kupalar da öyle.” Pazar günü ilk 11'de başlayacak kalecinin soyadının A harfiyle bitip bitmeyeceği sorulduğunda ise “Muhtemelen,” yanıtını verdi.

Emirates'te şampiyonluk mücadelesi

Arsenal, pazar günkü maça Enzo Maresca'nın takımının altı puan önünde çıkacak. Kazanırsa farkı dokuz puana yükseltecek.

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Üç hafta daha sahalardan uzak kalması beklenen Bukayo Saka da forma giyemeyecek.