Arsenal, 96. dakikada VAR müdahalesinin ardından şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı

Arsenal, İngiltere şampiyonluğu yarışında önemli bir adım attı. Zorlu geçen Londra derbisinde West Ham United'ı 0-1 mağlup etti. Takipçisi Manchester City ile arasındaki fark, Arsenal'in iki maçı kalırken yeniden beş puana çıktı. İkinci sıradaki takımın ise üç maçı kaldı.

Arsenal'in maça başlangıcı umut vericiydi. Riccardo Calafiori, gol pozisyonunda durduruldu ve Leandro Trossard yakın mesafeden topu üst direğe çarptırdı. Calafiori kısa süre sonra topu az farkla dışarı attı. West Ham, savunmaya çekilip Arsenal'in çabuk gol atmamasını ummaktan başka bir şey yapamadı.

West Ham, ilk yarı ilerledikçe oyuna daha fazla girdi ve devre bitmeden önce David Raya'ya, iyi yerleştirilmiş bir kafa vuruşunu kurtardığı için teşekkür etti. London Stadium'daki seyirciler takımın arkasına düştü ve Arsenal, devre sonrası giderek daha zorlanmaya başladı. Lider takım için gerçek fırsatlar da azdı; Bukayo Saka, gol pozisyonunda topu kaybetti, ancak ofsayt pozisyonundaydı.

Raya, maçın son dakikalarında Mateus Fernandes'in şutunu muhteşem bir kurtarışla önledi. Mikel Arteta rahat bir nefes alırken, meslektaşı Nuno orta saha oyuncusunun bu fırsatı kaçırmasına inanamadı. Bu, West Ham'a pahalıya mal oldu, çünkü diğer tarafta Trossard golü buldu: 0-1.

Bundan kısa bir süre önce Arteta, Saka'yı kenara aldı ve sağ kanatta Noni Madueke'yi oyuna soktu. O sırada Martin Ødegaard da Kuzey Londra'dan gelen konuk takımın sahasındaydı. Bir arbede sırasında West Ham'ın bir teknik ekibi üyesi doğrudan kırmızı kart gördü, bu sırada zaman da alt sıralarda yer alan takımın aleyhine akıp gidiyordu.

Arsenal, 96. dakikada West Ham'ın Calum Wilson'ın köşe vuruşundan attığı golle maçı yine elinden kaçıracak gibi görünüyordu. VAR'da yapılan uzun bir incelemenin ardından, Raya'ya yapılan faul nedeniyle gol iptal edildi. 112. dakikada maçın son düdüğü çaldı ve Arsenal oyuncuları ile taraftarları büyük bir rahatlama yaşadı.