Arsenal, orta sahadaki istediği takviyeyi sonunda bitirmiş gibi görünüyor. The Times, cumartesi akşamı Londra ekibinin Bruno Guimarães'ın transferi için Newcastle United ile anlaşmaya vardığını yazdı. Brezilyalı oyuncunun bonservis bedeli, bonuslar dahil çevrildiğinde 93,5 milyon euronun üzerinde (82 milyon eurosu garanti) oldu.

Arsenal bir süredir Guimarães'ın peşindeydi. Dünya Kupası sırasında, Premier League şampiyonunun kadrosunu Newcastle United kaptanıyla güçlendirmek istediği netleşti, Newcastle United ise bu fikre doğal olarak daha sıcak bakmadı.

Haziran ayı sonunda Arsenal'in ilk teklifi geldi: 64 milyon euro. Newcastle bu teklifi geri çevirdi ve değeri 70 milyon euronun üzerinde olan ikinci teklifi de reddetti.

St. James' Park'taki sözleşmesi 2028'in ortasına kadar devam eden Guimarães, başından beri transfere sıcak baktığını açıkça ortaya koydu. Ancak 28 yaşındaki Dünya Kupası oyuncusu beklemeye alındı.

Birkaç gün önce Arsenal, 81 milyon euroluk bir teklifle yeniden devreye girdi. Bu teklif de reddedildi, ancak anlaşma yaklaştı. Şimdi kulüpler, çevrildiğinde 93,5 milyon euronun üzerinde bir anlaşmada orta yolu buldu.

Guimarães, Newcastle'ın yeni sezona hazırlandığı İspanya'daki La Manga kampına cuma günü artık gitmedi. Arsenal'deki sağlık kontrolünün ise pazartesi günü yapılacağı bildirildi.

Böylece Newcastle, bu yaz bir kez daha önemli bir oyuncusunu kaybetmenin eşiğinde. Daha önce Anthony Gordon (FC Barcelona) ve Sandro Tonali (Tottenham Hotspur) de ayrılmıştı.