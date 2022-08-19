Topçular, astronomik bir ücret ödedikleri Fildişili oyuncudan istediğini alamadı.

GOAL, Nicolas Pepe'nin kiralık olarak Nice'e katılmak için Arsenal'den ayrılacağını biliyor.

İki takım, henüz kanat oyuncusu için bir anlaşma üzerinde tam olarak uzlaşmadı, ancak görüşmeler devam ediyor.

27 yaşındaki oyuncunun Topçular ile sözleşmesinin bitmesine iki yıl kaldı, fakat Mikel Arteta'nın şu anki planlarında yer almıyor.

Fildişili futbolcu, bu dönem şimdiye kadar Kuzey Londra ekibinde forma şansı bulamadı.

Ve Pepe, takımdan ayrılıp oynayabileceği bir ekibin parçası olmak istiyor.

Pepe'nin Nice'e transferi hakkında ne biliyoruz?

Kanat oyuncusunun, 2022-23 sezonunda Ligue 1'e geri dönmesi bekleniyor.

İki takım arasında henüz bir anlaşma yapılmamış olsa da Arsenal, oyuncusunu kiralık olarak takımdan göndermeyi arzuluyor.

Pepe, Arsenal'da nasıl performans gösterdi?

Topçular, 2019'da Lille'den Pepe'yi 87 milyon Dolar karşılığında transfer ederek kulüp rekoruyla bir anlaşma imzaladı.

İlk sezonunda 31 kez Premier Lig'de forma giydi, ancak kısa süre sonra gözden düştü ve ertesi yıl İngiltere'de oynadığı 29 maçın sadece 16'sına ilk on birde başladı.

Pepe, geçen sezon Premier Lig'de sadece beş kez ilk 11'de yer aldı ve yedek kulübesinden oyuna 15 kez girebildi.

Toplamda 112 kez forma giydiği Arsenal formasıyla 27 gol kaydetti.

Yaz boyunca birkaç takıma transfer olmasıyla gündemdeydi, ancak kanat oyuncusu temmuz ayında kariyerini canlandırmak için takımda kalmak istediğini aktardı.

Ancak, yine de işler onun umduğu gibi olmadı.

Ve Topçular, 87 milyon Dolar'a aldıkları Pepe'yi bedavaya Lucien Favre'nin hocalığını yaptığı Ligue 1 ekibi Nice'e göndermeye hazırlanıyor.

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