Arsenal, 41 kez milli olan oyuncuyu 8 milyon euro karşılığında Everton’a satıyor

Christian Nørgaard, Arsenal'den sadece bir sezonun ardından ayrıldı. Tecrübeli Danimarkalı (32), Everton'da resmen tanıtıldı ve İngiliz basınına göre son lig şampiyonuna yaklaşık 8,15 milyon euro kazandırdı.

Nørgaard, Arsenal'e rotasyon oyuncusu olarak getirildi ve bu rolde düzenli olarak faydalı olmayı başardı. Ön libero, sonunda The Gunners ile lig şampiyonluğu yaşamayı ve Şampiyonlar Ligi finaline çıkmayı başardı.

Nørgaard, Everton ile 2028 ortasına kadar sözleşme imzaladı. Böylece Merlin Röhl'ün (SC Freiburg, daha önce kiralanmıştı), Tyrique George'un (Chelsea) ve Hayden Hackney'nin (Middlesbrough) ardından kulübün yaz dönemindeki dördüncü transferi oldu.

"Harika hissettiriyor" diyen 41 kez milli olan futbolcu, Everton'ın kulüp kanallarına konuştu. "Everton'a geldiğim için inanılmaz mutlu ve memnunum. Bu kararda birçok etken rol oynadı. Değişime hazır olduğumu hissettim ve futbolda daha büyük bir rol üstlenmek istedim."

"David Moyes ve kulüpteki diğer yetkililerle konuştuğumda, tüm projeyi dinledim ve bu beni gerçekten çok etkiledi. Şimdi burada olduğum için bu his daha da güçleniyor" ifadelerini kullandı Nørgaard.

Arsenal menajeri ve eski Everton oyuncusu Mikel Arteta, Nørgaard'ın forma süresi arayışına engel olmadı. "Olası transfer hakkında onunla uzun uzun konuştum. Everton hakkında da David Moyes hakkında da söyleyeceği sadece olumlu şeyler vardı."

Nørgaard'ın transferi, kısmen Bruno Guimarães'in yaklaşan gelişiyle bağlantılı. Brezilyalı oyuncu sağlık kontrolünden geçti ve 87 milyon euronun biraz üzerinde bir bedelle Emirates Stadium'a transfer oluyor. Oyuncu için dört yıllık bir sözleşme hazır durumda. Resmi tanıtımının normal şartlarda birkaç gün içinde yapılması bekleniyor.