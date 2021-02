Arsenal 4-2 Leeds United | Pierre Aubameyang şov yaptı, Arsenal nefes aldı

Premier Lig'de Arsenal, Emirates Stadı'nda Leeds United'ı konuk etti.

Arsenal için zor geçmesi beklenen maça Pierre Aubameyang damga vurdu. Gabonlu oyuncu 13, 41 ve 47. dakikalarda attığı gollerle Premier Lig kariyerindeki ilk hat-trick'i yaptı. Arsenal, 45. dakikada Hector Bellerin ile bir gol daha buldu. 47 dakika içinde 4-0'ı yakalayan Londra ekibi, maçın geri kalan bölümünde vites düşürdü.

Leeds United 58. dakikada Pascal Struijk ve 69. dakikada Helder Costa'nın attığı gollerle maça yeniden ortak olmaya çalıştı ama kalan sürede başka gol bulamadı.

4-2 sona eren maçın ardından Arsenal 34 puana yükseldi. Leeds United ise 32 puanda kaldı. Arsenal'in Real Madrid'den kiraladığı orta saha oyuncusu Martin Ödegaard, bu maçta ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı. Norveçli oyuncu, 78. dakikada yerini eski Beşiktaşlı Mohamed Elneny'e bıraktı.

Üç maç aradan sonra ligde gülen Mikel Arteta'nın öğrencileri hafta içinde Benfica ile, Pazar günü de lig lideri Manchester City ile karşılaşacak.

Bu sezon beşinci defa bir maçta dört gol birden yiyen Leeds United ise Wolverhampton deplasmanına gidecek.

