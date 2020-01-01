Arsenal, 3 Ekim'deki Sheffield United maçını seyircili oynamayı bekliyor

Salgın nedeniyle maçların beş aydır seyircisiz oynandığı İngiltere'de yeni sezonda önlemlerin gevşetilmesi bekleniyor.

, Premier Lig'de Sheffield United maçında, ekim ayından itibaren taratarlarının Emirates Stadyumu'na geri dönmelerine izin vermeyi planladıklarını doğruladı.

Geçtiğimiz sezon mart ayından bu yana taraftarların stadyuma girmelerine izin verilmedi. 17 Haziran'da yeniden başlayan tüm maçlar ise kapalı kapılar ardında oynandı.

Bununla birlikte, 'ın 29 Ağustos'ta ile yaptığı hazırlık maçında Amex Stadyumu'na 2 bin 500 seyircinin alınmasına izin verildi.

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Konu hakkında konuşan Premier Lig CEO'su Richard Masters, "Brighton and Hove Albion, taraftarların stadyumlara geri dönüşü için test niteliğinde harika bir iş çıkardı. Taraftaralrı mart ayından bu yana ilk kez bir Premier Lig stadyumunda görmek çok güzeldi" dedi.

Mümkün olan en kısa sürede taraftarların tüm stadyumlarda geri dönmesini istediklerini belirten Masters, "Bunu başarmak için kulüplerimiz, hükûmet ve güvenlik yetkilileriyle birlikte çok çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Emirates Stadyumu'ndaki son seyircili maç ise 7 Mart'ta Arsenal'ın 'ı 1-0 yendiği karşılaşmada oynanmıştı.

Arsenal'dan yapılan açıklamada, "20 Eylül Pazar günü West Ham United ile yapacağımız iç saha maçımız kapalı kapılar ardında oynanacak olsa da, mevcut Birleşik Krallık hükûmeti yönergelerine göre taraftarları 3 Ekim Cumartesi günü yapılması planlanan Sheffield United maçında düşük kapasiteli olarak Emirates Stadyumu'nda ağırlamayı düşünüyoruz" ifadelerine yer verildi.