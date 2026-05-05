2025-26 Premier Lig şampiyonluk yarışı tam anlamıyla kızışırken, Emirates Stadyumu'ndaki atmosfer de doruk noktasına ulaştı.

Gunners'ın elit takımlarla kıyasıya mücadele ettiği zorlu bir sezonun ardından, stadyumdaki her koltuk artık dünya futbolunda en çok aranan bilet haline geldi.

İster lig şampiyonluğu için verilen mücadele olsun, ister Şampiyonlar Ligi finaline doğru tarihi bir atılım, Ashburton Grove'daki enerji eşsiz.

GOAL, Bukayo Saka, Martin Ødegaard ve yaz transferinin yıldızı Viktor Gyökeres gibi yıldızların Arsenal'i yeni bir altın çağa taşımasını izlemek için koltuğunuzu nasıl ayırtacağınız konusunda gerekli rehberi sunuyor.

Arsenal'in 2026'daki maçları ve biletleri

Tarih ve Saat Maç Stadyum Turnuva Bilet 5 Mayıs Salı, 20:00 Arsenal - Atlético Madrid Emirates Stadyumu, Londra Şampiyonlar Ligi Yarı Finali Bilet 10 Mayıs Pazar, 16:30 West Ham - Arsenal Londra Stadyumu, Londra Premier Lig Bilet 18 Mayıs Pazartesi, 20:00 Arsenal - Burnley Emirates Stadyumu, Londra Premier Lig Bilet 24 Mayıs Pazar, 16:00 Crystal Palace - Arsenal Selhurst Park, Londra Premier Lig Bilet

Arsenal Premier Lig biletleri nasıl satın alınır?

Arsenal'in ligdeki konumu nedeniyle 2025-26 sezonunun geri kalanı için bilet seçenekleri son derece sınırlıdır.

Tek maçlık biletler resmi portal üzerinden satılmaktadır, ancak talep o kadar yoğundur ki, Red Member oylama açıldıktan birkaç dakika içinde neredeyse tüm maçlar için biletler tükenmektedir.

Şu anda bilet temin etmenin başlıca yolları şunlardır:

Resmi Bilet Borsası: Bu, üyelerin sezonluk bilet sahipleri tarafından iade edilen nominal değerli biletleri bulabilmeleri için en güvenilir yoldur. Şampiyonluk yarışı kızışırken, taraftarların bunu her gün kontrol etmeleri önerilir.

Red Member Ballots: Arsenal, Bournemouth, Newcastle ve Fulham ile oynanacak kalan iç saha maçları için bir çekiliş sistemi uygulamaya devam etmektedir. Çekilişi kazananlar, biletleri nominal değerinden satın alabilirler.

İkincil satıcılar: Resmi kanallar tükendiğinde, StubHub gibi platformlar bu tarihi kapanış maçlarına katılmak için bir yol sunar.

Arsenal Premier League biletleri ne kadar?

Emirates Stadyumu'nda Arsenal'in Premier Lig maçlarını izlemek isteyen taraftarlar için bilet fiyatları, satın alma yöntemine, rakibe ve koltuk konumuna göre önemli ölçüde değişebilir.

Premier League bileti satın almanın en kolay yolu, Arsenal kulübünün resmi bilet portalını kullanmaktır. Ancak, bu biletler neredeyse sadece resmi Arsenal üyelerine sunulur ve çok nadirdir. Kulüp, rakibe göre A, B ve C olarak sınıflandırılan kademeli bir fiyatlandırma sistemi uygulamaktadır ve Kategori A maçları en pahalıdır.

Üye çekilişi veya kulübün resmi Bilet Borsası aracılığıyla satın alındığında, yetişkinler için resmi biletlerin ortalama fiyatları genellikle aşağıdaki aralıklarda yer alır:

Kategori C Maçları (Talep düzeyi düşük rakipler): 35 £ - 55 £

35 £ - 55 £ Kategori B Maçları (Orta seviye rakipler): 45 £ - 75 £

45 £ - 75 £ Kategori A Maçları (Üst düzey rakipler, ör. Manchester United, Liverpool, Tottenham Hotspur): 65 £ - 120 £+

Kulübün üyeler için resmi yeniden satış platformu olan Arsenal Bilet Borsası'nda satılan biletlerin her zaman nominal değerinden satıldığını belirtmek önemlidir. Bu, sezonluk bilet sahibi veya maça artık katılamayan bir üyenin, biletini ödediği orijinal fiyattan başka bir üyeye satabileceği anlamına gelir.

İkincil pazar, Arsenal biletlerini temin etmek için yaygın bir alternatiftir. StubHub gibi bu platformlardaki fiyatlar talebe göre belirlenir ve maç öncesinde önemli ölçüde dalgalanabilir.

Arsenal sezon biletleri nasıl satın alınır?

Arsenal sezon bileti, Premier League sezonu boyunca Emirates Stadyumu'ndaki her iç saha maçına katılabilmenizi garanti eden tek yoldur. Bu bilet, size ayrılmış bir koltuk ve tüm aksiyonu izleyebileceğiniz bir yer garanti eder.

Ancak, şu anda sezonluk biletlerin yeni alıcılara sunulmadığını lütfen unutmayın. Sezonluk bilet almak isteyenler, kulübün bekleme listesine kaydolmalıdır; burada, satın alma imkanı oluştuğunda bilgilendirileceklerdir. Ayrıca, Arsenal web sitesinden en son sezonluk bilet fiyatlarını da kontrol edebilirsiniz.