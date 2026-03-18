Arsenal 2026 biletleri nasıl alınır: Fiyatlar, tahminler ve sezonluk bilet bilgileri

2025-26 Premier Lig şampiyonluk yarışı son düzlüğe girerken, Emirates Stadyumu'nu ziyaret edenler için heyecan doruk noktasına ulaşmış durumda.

Efsanevi Arsene Wenger üç şampiyonluk kazandırmış olsa da, Mikel Arteta'nın takımı artık modern bir efsaneye dönüşmenin eşiğinde. Everton'ı yenerek zirvede büyük bir farkla liderliğe oturan takım için, kalan her iç saha maçı adeta bir kupa finali niteliğinde.

GOAL, Bukayo Saka ve Viktor Gyökeres gibi oyuncuları canlı izleme şansı yakalamak için biletleri nasıl alabileceğinizle ilgili tüm bilgileri sunuyor.

Arsenal'in yaklaşan maçları ve biletleri

Arsenal hala tüm cephelerde mücadele ettiği için maç takvimi oldukça yoğun. Bazı Premier League maç tarihlerinin, Şampiyonlar Ligi ve FA Cup'taki ilerlemeye bağlı olarak değişebileceğini unutmayın.

Tarih ve Saat Maç Stadyum Turnuva Biletler 22 Mart Pazar, 16:30 Arsenal - Man City Wembley Stadyumu, Londra Carabao Kupası Finali Bilet 4 Nisan Cumartesi, 20:00 Southampton - Arsenal St Mary's Stadyumu FA Kupası Çeyrek Finali Biletler 11 Nisan Cumartesi, 12:30 Arsenal - Bournemouth Emirates Stadyumu, Londra Premier Lig Bilet 19 Nisan Pazar, 16:30 Man City - Arsenal Etihad Stadyumu, Manchester Premier Lig Bilet 25 Nisan Cumartesi, 17:30 Arsenal - Newcastle Utd Emirates Stadyumu, Londra Premier Lig Bilet 2 Mayıs Cumartesi, 15:00 Arsenal - Fulham Emirates Stadyumu, Londra Premier Lig Bilet 17 Mayıs Pazar, 15:00 Arsenal - Burnley Emirates Stadyumu, Londra Premier Lig Biletler

Arsenal'in Premier Lig biletleri nasıl alınır?

Arsenal'in ligdeki konumu nedeniyle 2025-26 sezonunun geri kalanı için bilet seçenekleri son derece sınırlıdır. Tek maçlık biletler resmi portal üzerinden satılmaktadır, ancak talep o kadar yoğundur ki, Red Member oylama sürecinin başlamasından birkaç dakika sonra neredeyse tüm maçların biletleri tükenmektedir.

Şu anda bilet almanın başlıca yolları şunlardır:

Resmi Bilet Borsası: Bu, üyelerin sezonluk bilet sahipleri tarafından iade edilen nominal değerli biletleri bulabilmeleri için en güvenilir yoldur. Şampiyonluk yarışı kızışırken, taraftarların bunu her gün kontrol etmeleri önerilir.

Red Member Oylamaları: Arsenal, Bournemouth, Newcastle ve Fulham ile oynanacak kalan iç saha maçları için oylama sistemini uygulamaya devam ediyor. Başarılı başvuru sahipleri, biletleri nominal değerinden satın alabilirler.

İkincil satıcılar: Resmi kanallar tükendiğinde, StubHub gibi platformlar bu tarihi kapanış maçlarına katılmak için bir yol sunuyor; yüksek risk nedeniyle fiyatlar şu anda 100 £'dan başlıyor.

Arsenal Premier League biletleri ne kadar?

Emirates Stadyumu'nda Premier Lig maçında Arsenal'i izlemek isteyen taraftarlar için bilet fiyatları, satın alma yöntemine, rakip takıma ve koltuk konumuna göre önemli ölçüde değişiklik gösterebilir.

Premier Lig bileti satın almanın en kolay yolu, Arsenal kulübünün resmi bilet portalını kullanmaktır. Ancak, bu biletler neredeyse sadece resmi Arsenal üyelerine sunulur ve çok nadir bulunur. Kulüp, rakibe göre A, B ve C olarak sınıflandırılan kademeli bir fiyatlandırma sistemi uygular; A kategorisi maçları en pahalıdır.

Üye oylaması veya kulübün resmi Bilet Borsası aracılığıyla satın alınan resmi yetişkin biletlerinin ortalama fiyatları genellikle aşağıdaki aralıklarda yer alır:

Kategori C Maçları (Talep düzeyi düşük rakipler): 35 £ - 55 £

Kategori B Maçları (Orta seviye rakipler): 45 £ - 75 £

Kategori A Maçları (En üst düzey rakipler, ör. Manchester United, Liverpool, Tottenham Hotspur): 65 £ - 120 £+

Kulübün üyeler için resmi yeniden satış platformu olan Arsenal Bilet Borsası'nda satılan biletlerin her zaman nominal değerinden satıldığını belirtmek önemlidir. Bu, sezonluk bilet sahibi veya maça artık katılamayan bir üyenin, biletini ödediği orijinal fiyattan başka bir üyeye satabileceği anlamına gelir.

İkincil pazar, Arsenal biletlerini temin etmek için yaygın bir alternatiftir. StubHub gibi bu platformlardaki fiyatlar talebe göre belirlenir ve maç öncesinde önemli ölçüde dalgalanabilir.

Arsenal sezon biletleri nasıl satın alınır?

Arsenal sezon bileti, Premier Lig sezonu boyunca Emirates Stadyumu’nda oynanacak tüm iç saha maçlarını kaçırmamanızı garanti eden tek yoldur. Bu bilet, size ayrılmış bir koltuk ve tüm maçları tribünden izleme imkânı sunar.

Ancak, şu anda sezonluk biletlerin yeni alıcılara satılmadığını lütfen unutmayın. Sezonluk bilet almak isteyenler, kulübün bekleme listesine kaydolmalıdır; burada, biletler satışa çıktığında bilgilendirileceklerdir. Ayrıca, Arsenal web sitesinden en son sezonluk bilet fiyatlarını da kontrol edebilirsiniz.