Arsenal 2026/27 biletleri nasıl alınır: Şampiyonlar Ligi maçları, biletlerin nereden alınacağı ve sezonluk bilet bilgileri

Premier League Arsenal, 22 yıllık şampiyonluk hasretini sona erdirerek yeni sezona Premier League şampiyonu olarak giriyor

Arsenal, 22 yıllık şampiyonluk özlemine son verip Şampiyonlar Ligi finaline yükseldikten sonra 2026/27 sezonuna Premier League şampiyonu olarak giriyor; burada PSG'ye penaltılarda kaybetti. GOAL , Saka, Ødegaard ve Gyökeres'i sahada nasıl izleyebileceğiniz de dahil olmak üzere şampiyonluk savunması için bilet almanız gereken her şeyi sizin için derledi.

Arsenal'in 2026/27 sezonundaki yaklaşan maçları ve biletleri

Tarih ve Saat Karşılaşma Stadyum Organizasyon Biletler 9 Ağustos 2026 Pazar, 14.00 BST Arsenal - Borussia Dortmund Emirates Stadyumu (İç saha) Sezon öncesi hazırlık maçı Biletler 12 Ağustos 2026 Çarşamba, 19.30 BST Arsenal - Como Emirates Stadyumu (İç saha) Sezon öncesi hazırlık maçı Biletler 16 Ağustos 2026 Pazar, 15.00 BST Arsenal - Manchester City Principality Stadium, Cardiff Community Shield Biletler 21 Ağustos 2026 Cuma, 20.00 BST Arsenal - Coventry City Emirates Stadyumu (İç saha) Premier League Biletler 29 Ağustos 2026 Cumartesi, 15.00 BST Aston Villa - Arsenal Villa Park (Deplasman) Premier League Biletler 5 Eylül 2026 Cumartesi, 15.00 BST Arsenal - Chelsea Emirates Stadyumu (İç saha) Premier League Biletler 12 Eylül 2026 Cumartesi, 15.00 BST Sunderland - Arsenal Stadium of Light (Deplasman) Premier League Biletler 19 Eylül 2026 Cumartesi, 15.00 BST Brighton and Hove Albion - Arsenal American Express Stadium (Deplasman) Premier League Biletler 10 Ekim 2026 Cumartesi, 15.00 BST Arsenal - Leeds United Emirates Stadyumu (İç saha) Premier League Biletler 17 Ekim 2026 Cumartesi, 15.00 BST Nottingham Forest - Arsenal The City Ground (Deplasman) Premier League Biletler 24 Ekim 2026 Cumartesi, 15.00 BST Arsenal - Everton Emirates Stadyumu (İç saha) Premier League Biletler 31 Ekim 2026 Cumartesi, 15.00 GMT Liverpool - Arsenal Anfield (Deplasman) Premier League Biletler 7 Kasım 2026 Cumartesi, 15.00 GMT Arsenal - Hull City Emirates Stadyumu (İç saha) Premier League Biletler 21 Kasım 2026 Cumartesi, 15.00 GMT Newcastle United - Arsenal St. James' Park (Deplasman) Premier League Biletler 28 Kasım 2026 Cumartesi, 15.00 GMT Arsenal - Manchester City Emirates Stadyumu (İç saha) Premier League Biletler 2 Aralık 2026 Çarşamba, 20.00 GMT Brentford - Arsenal Gtech Community Stadium (Deplasman) Premier League Biletler 5 Aralık 2026 Cumartesi, 15.00 GMT Tottenham Hotspur - Arsenal Tottenham Hotspur Stadium (Deplasman) Premier League Biletler 12 Aralık 2026 Cumartesi, 15.00 GMT Arsenal - Bournemouth Emirates Stadyumu (İç saha) Premier League Biletler 19 Aralık 2026 Cumartesi, 15.00 GMT Arsenal - Manchester United Emirates Stadyumu (İç saha) Premier League Biletler 26 Aralık 2026 Cumartesi, 15.00 GMT Crystal Palace - Arsenal Selhurst Park (Deplasman) Premier League Biletler 30 Aralık 2026 Çarşamba, 20.00 GMT Fulham - Arsenal Craven Cottage (Deplasman) Premier League Biletler 2 Ocak 2027 Cumartesi, 15.00 GMT Arsenal - Ipswich Town Emirates Stadyumu (İç saha) Premier League Biletler 6 Ocak 2027 Çarşamba, 20.00 GMT Arsenal - Brentford Emirates Stadyumu (İç saha) Premier League Biletler 16 Ocak 2027 Cumartesi, 15.00 GMT Hull City - Arsenal MKM Stadium (Deplasman) Premier League Biletler 23 Ocak 2027 Cumartesi, 15.00 GMT Arsenal - Newcastle United Emirates Stadyumu (İç saha) Premier League Biletler 30 Ocak 2027 Cumartesi, 15.00 GMT Manchester City - Arsenal Etihad Stadium (Deplasman) Premier League Biletler 6 Şubat 2027 Cumartesi, 15.00 GMT Arsenal - Liverpool Emirates Stadyumu (İç saha) Premier League Biletler 10 Şubat 2027 Çarşamba, 20.00 GMT Ipswich Town - Arsenal Portman Road (Deplasman) Premier League Biletler 20 Şubat 2027 Cumartesi, 15.00 GMT Arsenal - Fulham Emirates Stadyumu (İç saha) Premier League Biletler 27 Şubat 2027 Cumartesi, 15.00 GMT Manchester United - Arsenal Old Trafford (Deplasman) Premier League Biletler 3 Mart 2027 Çarşamba, 20.00 GMT Arsenal - Crystal Palace Emirates Stadyumu (İç saha) Premier League Biletler 13 Mart 2027 Cumartesi, 15.00 GMT Chelsea - Arsenal Stamford Bridge (Deplasman) Premier League Biletler 20 Mart 2027 Cumartesi, 15.00 GMT Arsenal - Sunderland Emirates Stadyumu (İç saha) Premier League Biletler 10 Nisan 2027 Cumartesi, 15.00 BST Coventry City - Arsenal Coventry Building Society Arena (Deplasman) Premier League Biletler 17 Nisan 2027 Cumartesi, 15.00 BST Arsenal - Aston Villa Emirates Stadyumu (İç saha) Premier League Biletler 24 Nisan 2027 Cumartesi, 15.00 BST Bournemouth - Arsenal Vitality Stadium (Deplasman) Premier League Biletler 1 Mayıs 2027 Cumartesi, 15.00 BST Arsenal - Tottenham Hotspur Emirates Stadyumu (İç saha) Premier League Biletler 8 Mayıs 2027 Cumartesi, 15.00 BST Leeds United - Arsenal Elland Road (Deplasman) Premier League Biletler 15 Mayıs 2027 Cumartesi, 15.00 BST Arsenal - Nottingham Forest Emirates Stadyumu (İç saha) Premier League Biletler 23 Mayıs 2027 Pazar, 15.00 BST Everton - Arsenal Hill Dickinson Stadium (Deplasman) Premier League Biletler 30 Mayıs 2027 Pazar, 16.00 BST Arsenal - Brighton and Hove Albion Emirates Stadyumu (İç saha) Premier League Biletler

Arsenal Premier League biletleri nasıl alınır?

Arsenal'in ligdeki konumu nedeniyle 2025-26 sezonunun geri kalanı için bilet seçenekleri son derece sınırlı.

Tek maçlık biletler resmi portal üzerinden satılıyor, ancak yoğun talep nedeniyle Red Member oylaması açıldıktan sonraki dakikalar içinde neredeyse tüm maçların biletleri tükeniyor.

Şu anda bilet bulmanın başlıca yolları şunlar:

Resmi Ticket Exchange: Bu, üyelerin sezonluk bilet sahipleri tarafından iade edilen biletleri liste fiyatı üzerinden bulmasının en güvenilir yoludur. Şampiyonluk yarışı kızışırken taraftarlara bunu her gün kontrol etmeleri tavsiye ediliyor.

Red Member oylamaları: Arsenal, Bournemouth, Newcastle ve Fulham'a karşı oynanacak kalan iç saha maçları için oylama sistemini uygulamaya devam ediyor. Başarılı başvuru sahipleri biletleri liste fiyatı üzerinden satın alabiliyor.

İkincil satıcılar: Resmi kanallar tükendiğinde, StubHub gibi platformlar bu tarihi kapanış maçlarına katılmanın bir yolunu sunuyor.

Arsenal Premier League biletleri ne kadar?

Son şampiyon olarak Arsenal'in iç saha maçları için bilet seçeneklerine talep son derece yüksek kalmaya devam ediyor. Emirates Stadyumu'nda Arsenal'i Premier League maçında izlemek isteyen taraftarlar için bilet fiyatı, satın alma yöntemine, rakibe ve koltuğun konumuna bağlı olarak önemli ölçüde değişebiliyor.

Bir Premier League bileti satın almanın en kolay yolu, Arsenal kulübünün resmi bilet portalını kullanmaktır. Ancak bunlar neredeyse sadece resmi Arsenal üyelerine sunulur ve oldukça nadirdir. Kulüp, rakibe göre A, B ve C olarak kategorilere ayrılan kademeli bir fiyatlandırma sistemi uygular ve Kategori A maçları en pahalı olanlardır.

Üye oylaması veya kulübün resmi Ticket Exchange'i üzerinden satın alındığında resmi yetişkin biletlerinin ortalama fiyatları genel olarak şu aralıklardadır:

Kategori C maçları (Daha düşük talep gören rakipler): £35 - £55

Kategori B maçları (Orta seviye rakipler): £45 - £75

Kategori A maçları (Üst düzey rakipler, örneğin Manchester United, Liverpool, Tottenham Hotspur): £65 - £120+

Kulübün üyeler için resmi yeniden satış platformu olan Arsenal Ticket Exchange üzerinde satılan biletlerin her zaman liste fiyatı üzerinden satıldığını belirtmek önemlidir. Bu, maça artık gidemeyecek bir sezonluk bilet sahibinin veya üyenin, biletini başka bir üyeye ödediği orijinal fiyat üzerinden satabileceği anlamına gelir.

İkincil piyasa, Arsenal bileti bulmak için yaygın bir alternatiftir. StubHub gibi bu platformlardaki fiyatlar talebe göre belirlenir ve maç yaklaşırken önemli ölçüde dalgalanabilir.

Arsenal sezonluk biletleri nasıl alınır?

Bir Arsenal sezonluk bileti, Premier League sezonu boyunca Emirates Stadyumu'ndaki her iç saha maçında yer alabilmenin tek garantili yoludur. Size ayrılmış bir koltuk ve tüm aksiyon için tribünde bir yer garanti eder.

Ancak sezonluk biletlerin şu anda potansiyel yeni alıcılar için satışta olmadığını da belirtmek gerekir. Sezonluk bilet almak isteyenlerin kulübün bekleme listesine kaydolması gerekiyor; satın alma için kontenjan açıldığında kendilerine bilgi verilecek. Arsenal'in internet sitesinden en güncel sezonluk bilet fiyatlarına da göz atabilirsiniz.

Emirates Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

Arsenal, 22 Temmuz 2006'da kulüp efsanesi Dennis Bergkamp için düzenlenen jübile maçıyla açıldığından bu yana Emirates Stadyumu'nu evi olarak kullanıyor. Bu taşınma, Arsenal'in 1913'ten bu yana evi olan Highbury'de geçen 90 yılı aşkın dönemi sona erdirdi. Tescilli Art Deco tribünler ve çevredeki konut sokakları nedeniyle kapasite 39.000'in biraz altında kalmış, ayrıca genişleme için gerçekçi bir alan da bulunmamıştı.

Emirates, kuzey Londra'nın Holloway bölgesindeki Ashburton Grove'da yeniden düzenlenen bir sanayi sahasında yaklaşık £390 milyon maliyetle inşa edildi ve artık Populous olarak bilinen HOK Sport tarafından tasarlandı. Mevcut 60.704 kapasitesiyle Old Trafford ve Tottenham Hotspur Stadyumu'nun ardından İngiltere'nin kulüplere ait en büyük üçüncü stadyumu, Wembley dışında ise Londra'daki en büyük Premier League stadıdır. Seyirci rekoru, Kasım 2019'da Wolverhampton Wanderers'a karşı oynanan maçta kırılan 60.383 olarak kayıtlarda yer alıyor. Arsenal'in kadın takımı da 2024/25 sezonundan itibaren Emirates'i kalıcı evi yaptı.

Stadyumun açılmasından bu yana kapasite artırımı tekrar eden bir gündem maddesi oldu ve bu tartışma Arsenal'in 2025/26'da kazandığı şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi finaline yükselmesinin ardından daha da yüksek sesle dile getirilmeye başlandı. Kulübün, kapasiteyi 70.000'in üzerine çıkarma ihtimali hakkında orijinal mimarlar Populous ile görüşmeler yaptığı bildiriliyor, ancak kesin planlar, imar izni ya da bir takvim henüz doğrulanmış değil. Bazı haberler ise daha gerçekçi sonucun, ek ağırlama alanını hedefleyen yaklaşık 5.000 koltukluk daha mütevazı bir artış olabileceğini öne sürüyor. Taraftarlar 2026/27 sezonunda maç günü kapasitesinde herhangi bir değişiklik beklememeli.

Stadyum toplu taşıma açısından oldukça elverişli bir konumda. Piccadilly hattındaki Arsenal metro istasyonu kısa bir yürüme mesafesinde yer alırken, yakınlarda Finsbury Park ve Drayton Park istasyonları da bulunuyor. Maç günü seyahat eden taraftar yoğunluğu göz önüne alındığında, erken gelinmesi tavsiye ediliyor.

Emirates'te Arsenal'i izlemeyi uman taraftarlar için Arsenal'in bilet kategorilerini ve üyelik gerekliliklerini analiz etmek büyük önem taşıyor. Skor tahminlerinizi veya grup genel galibiyet tercihlerinizi yeni bir kullanıcı profiliyle desteklemeyi planlıyorsanız, kayıt teşviklerinizi en üst düzeye çıkarmak akıllıca bir hamle olabilir. Doğrulanmış en iyi bahis sitelerini etkinleştirmek ve hesap ödüllerinizi anında almak için promosyon sayfamıza gidin.