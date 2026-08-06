Arsenal 2026/27 biletleri nasıl alınır: Şampiyonlar Ligi maçları, biletlerin nereden alınacağı ve sezonluk bilet bilgileri

Premier League Arsenal, 22 yıllık şampiyonluk hasretini sona erdirerek yeni sezona Premier League şampiyonu olarak giriyor
Arsenal, 22 yıllık şampiyonluk özlemine son verip Şampiyonlar Ligi finaline yükseldikten sonra 2026/27 sezonuna Premier League şampiyonu olarak giriyor; burada PSG'ye penaltılarda kaybetti. GOAL , Saka, Ødegaard ve Gyökeres'i sahada nasıl izleyebileceğiniz de dahil olmak üzere şampiyonluk savunması için bilet almanız gereken her şeyi sizin için derledi.
Arsenal'in 2026/27 sezonundaki yaklaşan maçları ve biletleri
Tarih ve Saat
Karşılaşma
Stadyum
Organizasyon
Biletler
9 Ağustos 2026 Pazar, 14.00 BST
Arsenal - Borussia Dortmund
Emirates Stadyumu (İç saha)
Sezon öncesi hazırlık maçı
12 Ağustos 2026 Çarşamba, 19.30 BST
Arsenal - Como
Emirates Stadyumu (İç saha)
Sezon öncesi hazırlık maçı
16 Ağustos 2026 Pazar, 15.00 BST
Arsenal - Manchester City
Principality Stadium, Cardiff
Community Shield
21 Ağustos 2026 Cuma, 20.00 BST
Arsenal - Coventry City
Emirates Stadyumu (İç saha)
Premier League
29 Ağustos 2026 Cumartesi, 15.00 BST
Aston Villa - Arsenal
Villa Park (Deplasman)
Premier League
5 Eylül 2026 Cumartesi, 15.00 BST
Arsenal - Chelsea
Emirates Stadyumu (İç saha)
Premier League
12 Eylül 2026 Cumartesi, 15.00 BST
Sunderland - Arsenal
Stadium of Light (Deplasman)
Premier League
19 Eylül 2026 Cumartesi, 15.00 BST
Brighton and Hove Albion - Arsenal
American Express Stadium (Deplasman)
Premier League
10 Ekim 2026 Cumartesi, 15.00 BST
Arsenal - Leeds United
Emirates Stadyumu (İç saha)
Premier League
17 Ekim 2026 Cumartesi, 15.00 BST
Nottingham Forest - Arsenal
The City Ground (Deplasman)
Premier League
24 Ekim 2026 Cumartesi, 15.00 BST
Arsenal - Everton
Emirates Stadyumu (İç saha)
Premier League
31 Ekim 2026 Cumartesi, 15.00 GMT
Liverpool - Arsenal
Anfield (Deplasman)
Premier League
7 Kasım 2026 Cumartesi, 15.00 GMT
Arsenal - Hull City
Emirates Stadyumu (İç saha)
Premier League
21 Kasım 2026 Cumartesi, 15.00 GMT
Newcastle United - Arsenal
St. James' Park (Deplasman)
Premier League
28 Kasım 2026 Cumartesi, 15.00 GMT
Arsenal - Manchester City
Emirates Stadyumu (İç saha)
Premier League
2 Aralık 2026 Çarşamba, 20.00 GMT
Brentford - Arsenal
Gtech Community Stadium (Deplasman)
Premier League
5 Aralık 2026 Cumartesi, 15.00 GMT
Tottenham Hotspur - Arsenal
Tottenham Hotspur Stadium (Deplasman)
Premier League
12 Aralık 2026 Cumartesi, 15.00 GMT
Arsenal - Bournemouth
Emirates Stadyumu (İç saha)
Premier League
19 Aralık 2026 Cumartesi, 15.00 GMT
Arsenal - Manchester United
Emirates Stadyumu (İç saha)
Premier League
26 Aralık 2026 Cumartesi, 15.00 GMT
Crystal Palace - Arsenal
Selhurst Park (Deplasman)
Premier League
30 Aralık 2026 Çarşamba, 20.00 GMT
Fulham - Arsenal
Craven Cottage (Deplasman)
Premier League
2 Ocak 2027 Cumartesi, 15.00 GMT
Arsenal - Ipswich Town
Emirates Stadyumu (İç saha)
Premier League
6 Ocak 2027 Çarşamba, 20.00 GMT
Arsenal - Brentford
Emirates Stadyumu (İç saha)
Premier League
16 Ocak 2027 Cumartesi, 15.00 GMT
Hull City - Arsenal
MKM Stadium (Deplasman)
Premier League
23 Ocak 2027 Cumartesi, 15.00 GMT
Arsenal - Newcastle United
Emirates Stadyumu (İç saha)
Premier League
30 Ocak 2027 Cumartesi, 15.00 GMT
Manchester City - Arsenal
Etihad Stadium (Deplasman)
Premier League
6 Şubat 2027 Cumartesi, 15.00 GMT
Arsenal - Liverpool
Emirates Stadyumu (İç saha)
Premier League
10 Şubat 2027 Çarşamba, 20.00 GMT
Ipswich Town - Arsenal
Portman Road (Deplasman)
Premier League
20 Şubat 2027 Cumartesi, 15.00 GMT
Arsenal - Fulham
Emirates Stadyumu (İç saha)
Premier League
27 Şubat 2027 Cumartesi, 15.00 GMT
Manchester United - Arsenal
Old Trafford (Deplasman)
Premier League
3 Mart 2027 Çarşamba, 20.00 GMT
Arsenal - Crystal Palace
Emirates Stadyumu (İç saha)
Premier League
13 Mart 2027 Cumartesi, 15.00 GMT
Chelsea - Arsenal
Stamford Bridge (Deplasman)
Premier League
20 Mart 2027 Cumartesi, 15.00 GMT
Arsenal - Sunderland
Emirates Stadyumu (İç saha)
Premier League
10 Nisan 2027 Cumartesi, 15.00 BST
Coventry City - Arsenal
Coventry Building Society Arena (Deplasman)
Premier League
17 Nisan 2027 Cumartesi, 15.00 BST
Arsenal - Aston Villa
Emirates Stadyumu (İç saha)
Premier League
24 Nisan 2027 Cumartesi, 15.00 BST
Bournemouth - Arsenal
Vitality Stadium (Deplasman)
Premier League
1 Mayıs 2027 Cumartesi, 15.00 BST
Arsenal - Tottenham Hotspur
Emirates Stadyumu (İç saha)
Premier League
8 Mayıs 2027 Cumartesi, 15.00 BST
Leeds United - Arsenal
Elland Road (Deplasman)
Premier League
15 Mayıs 2027 Cumartesi, 15.00 BST
Arsenal - Nottingham Forest
Emirates Stadyumu (İç saha)
Premier League
23 Mayıs 2027 Pazar, 15.00 BST
Everton - Arsenal
Hill Dickinson Stadium (Deplasman)
Premier League
30 Mayıs 2027 Pazar, 16.00 BST
Arsenal - Brighton and Hove Albion
Emirates Stadyumu (İç saha)
Premier League
Arsenal Premier League biletleri nasıl alınır?
Arsenal'in ligdeki konumu nedeniyle 2025-26 sezonunun geri kalanı için bilet seçenekleri son derece sınırlı.
Tek maçlık biletler resmi portal üzerinden satılıyor, ancak yoğun talep nedeniyle Red Member oylaması açıldıktan sonraki dakikalar içinde neredeyse tüm maçların biletleri tükeniyor.
Şu anda bilet bulmanın başlıca yolları şunlar:
- Resmi Ticket Exchange: Bu, üyelerin sezonluk bilet sahipleri tarafından iade edilen biletleri liste fiyatı üzerinden bulmasının en güvenilir yoludur. Şampiyonluk yarışı kızışırken taraftarlara bunu her gün kontrol etmeleri tavsiye ediliyor.
- Red Member oylamaları: Arsenal, Bournemouth, Newcastle ve Fulham'a karşı oynanacak kalan iç saha maçları için oylama sistemini uygulamaya devam ediyor. Başarılı başvuru sahipleri biletleri liste fiyatı üzerinden satın alabiliyor.
- İkincil satıcılar: Resmi kanallar tükendiğinde, StubHub gibi platformlar bu tarihi kapanış maçlarına katılmanın bir yolunu sunuyor.
Arsenal Premier League biletleri ne kadar?
Son şampiyon olarak Arsenal'in iç saha maçları için bilet seçeneklerine talep son derece yüksek kalmaya devam ediyor. Emirates Stadyumu'nda Arsenal'i Premier League maçında izlemek isteyen taraftarlar için bilet fiyatı, satın alma yöntemine, rakibe ve koltuğun konumuna bağlı olarak önemli ölçüde değişebiliyor.
Bir Premier League bileti satın almanın en kolay yolu, Arsenal kulübünün resmi bilet portalını kullanmaktır. Ancak bunlar neredeyse sadece resmi Arsenal üyelerine sunulur ve oldukça nadirdir. Kulüp, rakibe göre A, B ve C olarak kategorilere ayrılan kademeli bir fiyatlandırma sistemi uygular ve Kategori A maçları en pahalı olanlardır.
Üye oylaması veya kulübün resmi Ticket Exchange'i üzerinden satın alındığında resmi yetişkin biletlerinin ortalama fiyatları genel olarak şu aralıklardadır:
- Kategori C maçları (Daha düşük talep gören rakipler): £35 - £55
- Kategori B maçları (Orta seviye rakipler): £45 - £75
- Kategori A maçları (Üst düzey rakipler, örneğin Manchester United, Liverpool, Tottenham Hotspur): £65 - £120+
Kulübün üyeler için resmi yeniden satış platformu olan Arsenal Ticket Exchange üzerinde satılan biletlerin her zaman liste fiyatı üzerinden satıldığını belirtmek önemlidir. Bu, maça artık gidemeyecek bir sezonluk bilet sahibinin veya üyenin, biletini başka bir üyeye ödediği orijinal fiyat üzerinden satabileceği anlamına gelir.
İkincil piyasa, Arsenal bileti bulmak için yaygın bir alternatiftir. StubHub gibi bu platformlardaki fiyatlar talebe göre belirlenir ve maç yaklaşırken önemli ölçüde dalgalanabilir.
Arsenal sezonluk biletleri nasıl alınır?
Bir Arsenal sezonluk bileti, Premier League sezonu boyunca Emirates Stadyumu'ndaki her iç saha maçında yer alabilmenin tek garantili yoludur. Size ayrılmış bir koltuk ve tüm aksiyon için tribünde bir yer garanti eder.
Ancak sezonluk biletlerin şu anda potansiyel yeni alıcılar için satışta olmadığını da belirtmek gerekir. Sezonluk bilet almak isteyenlerin kulübün bekleme listesine kaydolması gerekiyor; satın alma için kontenjan açıldığında kendilerine bilgi verilecek. Arsenal'in internet sitesinden en güncel sezonluk bilet fiyatlarına da göz atabilirsiniz.
Emirates Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey
Arsenal, 22 Temmuz 2006'da kulüp efsanesi Dennis Bergkamp için düzenlenen jübile maçıyla açıldığından bu yana Emirates Stadyumu'nu evi olarak kullanıyor. Bu taşınma, Arsenal'in 1913'ten bu yana evi olan Highbury'de geçen 90 yılı aşkın dönemi sona erdirdi. Tescilli Art Deco tribünler ve çevredeki konut sokakları nedeniyle kapasite 39.000'in biraz altında kalmış, ayrıca genişleme için gerçekçi bir alan da bulunmamıştı.
Emirates, kuzey Londra'nın Holloway bölgesindeki Ashburton Grove'da yeniden düzenlenen bir sanayi sahasında yaklaşık £390 milyon maliyetle inşa edildi ve artık Populous olarak bilinen HOK Sport tarafından tasarlandı. Mevcut 60.704 kapasitesiyle Old Trafford ve Tottenham Hotspur Stadyumu'nun ardından İngiltere'nin kulüplere ait en büyük üçüncü stadyumu, Wembley dışında ise Londra'daki en büyük Premier League stadıdır. Seyirci rekoru, Kasım 2019'da Wolverhampton Wanderers'a karşı oynanan maçta kırılan 60.383 olarak kayıtlarda yer alıyor. Arsenal'in kadın takımı da 2024/25 sezonundan itibaren Emirates'i kalıcı evi yaptı.
Stadyumun açılmasından bu yana kapasite artırımı tekrar eden bir gündem maddesi oldu ve bu tartışma Arsenal'in 2025/26'da kazandığı şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi finaline yükselmesinin ardından daha da yüksek sesle dile getirilmeye başlandı. Kulübün, kapasiteyi 70.000'in üzerine çıkarma ihtimali hakkında orijinal mimarlar Populous ile görüşmeler yaptığı bildiriliyor, ancak kesin planlar, imar izni ya da bir takvim henüz doğrulanmış değil. Bazı haberler ise daha gerçekçi sonucun, ek ağırlama alanını hedefleyen yaklaşık 5.000 koltukluk daha mütevazı bir artış olabileceğini öne sürüyor. Taraftarlar 2026/27 sezonunda maç günü kapasitesinde herhangi bir değişiklik beklememeli.
Stadyum toplu taşıma açısından oldukça elverişli bir konumda. Piccadilly hattındaki Arsenal metro istasyonu kısa bir yürüme mesafesinde yer alırken, yakınlarda Finsbury Park ve Drayton Park istasyonları da bulunuyor. Maç günü seyahat eden taraftar yoğunluğu göz önüne alındığında, erken gelinmesi tavsiye ediliyor.
Emirates'te Arsenal'i izlemeyi uman taraftarlar için Arsenal'in bilet kategorilerini ve üyelik gerekliliklerini analiz etmek büyük önem taşıyor. Skor tahminlerinizi veya grup genel galibiyet tercihlerinizi yeni bir kullanıcı profiliyle desteklemeyi planlıyorsanız, kayıt teşviklerinizi en üst düzeye çıkarmak akıllıca bir hamle olabilir. Doğrulanmış en iyi bahis sitelerini etkinleştirmek ve hesap ödüllerinizi anında almak için promosyon sayfamıza gidin.