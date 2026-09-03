2026/27 sezonu için Arsenal bileti almak istiyorsanız, bilet ve paketlerinizi güvence altına almak için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.

Yaklaşan Arsenal 2026/27 fikstürü ve biletler

Tarih ve Saat Karşılaşma Stadyum Turnuva Biletler 5 Eyl 2026 Cmt, 15:00 BST Arsenal - Chelsea Emirates Stadyumu (İç saha) Premier Lig Biletler 12 Eyl 2026 Cmt, 15:00 BST Sunderland - Arsenal Stadium of Light (Deplasman) Premier Lig Biletler 19 Eyl 2026 Cmt, 15:00 BST Brighton and Hove Albion - Arsenal American Express Stadium (Deplasman) Premier Lig Biletler 10 Eki 2026 Cmt, 15:00 BST Arsenal - Leeds United Emirates Stadyumu (İç saha) Premier Lig Biletler 17 Eki 2026 Cmt, 15:00 BST Nottingham Forest - Arsenal The City Ground (Deplasman) Premier Lig Biletler 24 Eki 2026 Cmt, 15:00 BST Arsenal - Everton Emirates Stadyumu (İç saha) Premier Lig Biletler 31 Eki 2026 Cmt, 15:00 GMT Liverpool - Arsenal Anfield (Deplasman) Premier Lig Biletler 7 Kas 2026 Cmt, 15:00 GMT Arsenal - Hull City Emirates Stadyumu (İç saha) Premier Lig Biletler 21 Kas 2026 Cmt, 15:00 GMT Newcastle United - Arsenal St. James' Park (Deplasman) Premier Lig Biletler 28 Kas 2026 Cmt, 15:00 GMT Arsenal - Manchester City Emirates Stadyumu (İç saha) Premier Lig Biletler 2 Ara 2026 Çar, 20:00 GMT Brentford - Arsenal Gtech Community Stadium (Deplasman) Premier Lig Biletler 5 Ara 2026 Cmt, 15:00 GMT Tottenham Hotspur - Arsenal Tottenham Hotspur Stadium (Deplasman) Premier Lig Biletler 12 Ara 2026 Cmt, 15:00 GMT Arsenal - Bournemouth Emirates Stadyumu (İç saha) Premier Lig Biletler 19 Ara 2026 Cmt, 15:00 GMT Arsenal - Manchester United Emirates Stadyumu (İç saha) Premier Lig Biletler 26 Ara 2026 Cmt, 15:00 GMT Crystal Palace - Arsenal Selhurst Park (Deplasman) Premier Lig Biletler 30 Ara 2026 Çar, 20:00 GMT Fulham - Arsenal Craven Cottage (Deplasman) Premier Lig Biletler 2 Oca 2027 Cmt, 15:00 GMT Arsenal - Ipswich Town Emirates Stadyumu (İç saha) Premier Lig Biletler 6 Oca 2027 Çar, 20:00 GMT Arsenal - Brentford Emirates Stadyumu (İç saha) Premier Lig Biletler 16 Oca 2027 Cmt, 15:00 GMT Hull City - Arsenal MKM Stadium (Deplasman) Premier Lig Biletler 23 Oca 2027 Cmt, 15:00 GMT Arsenal - Newcastle United Emirates Stadyumu (İç saha) Premier Lig Biletler 30 Oca 2027 Cmt, 15:00 GMT Manchester City - Arsenal Etihad Stadium (Deplasman) Premier Lig Biletler 6 Şub 2027 Cmt, 15:00 GMT Arsenal - Liverpool Emirates Stadyumu (İç saha) Premier Lig Biletler 10 Şub 2027 Çar, 20:00 GMT Ipswich Town - Arsenal Portman Road (Deplasman) Premier Lig Biletler 20 Şub 2027 Cmt, 15:00 GMT Arsenal - Fulham Emirates Stadyumu (İç saha) Premier Lig Biletler 27 Şub 2027 Cmt, 15:00 GMT Manchester United - Arsenal Old Trafford (Deplasman) Premier Lig Biletler 3 Mar 2027 Çar, 20:00 GMT Arsenal - Crystal Palace Emirates Stadyumu (İç saha) Premier Lig Biletler 13 Mar 2027 Cmt, 15:00 GMT Chelsea - Arsenal Stamford Bridge (Deplasman) Premier Lig Biletler 20 Mar 2027 Cmt, 15:00 GMT Arsenal - Sunderland Emirates Stadyumu (İç saha) Premier Lig Biletler 10 Nis 2027 Cmt, 15:00 BST Coventry City - Arsenal Coventry Building Society Arena (Deplasman) Premier Lig Biletler 17 Nis 2027 Cmt, 15:00 BST Arsenal - Aston Villa Emirates Stadyumu (İç saha) Premier Lig Biletler 24 Nis 2027 Cmt, 15:00 BST Bournemouth - Arsenal Vitality Stadium (Deplasman) Premier Lig Biletler 1 May 2027 Cmt, 15:00 BST Arsenal - Tottenham Hotspur Emirates Stadyumu (İç saha) Premier Lig Biletler 8 May 2027 Cmt, 15:00 BST Leeds United - Arsenal Elland Road (Deplasman) Premier Lig Biletler 15 May 2027 Cmt, 15:00 BST Arsenal - Nottingham Forest Emirates Stadyumu (İç saha) Premier Lig Biletler 23 May 2027 Paz, 15:00 BST Everton - Arsenal Hill Dickinson Stadium (Deplasman) Premier Lig Biletler 30 May 2027 Paz, 16:00 BST Arsenal - Brighton and Hove Albion Emirates Stadyumu (İç saha) Premier Lig Biletler

Arsenal Premier Lig biletleri nasıl alınır?

Arsenal'in ligdeki konumu nedeniyle 2025-26 sezonunun geri kalanı için bilet seçenekleri son derece sınırlı.

Tek maçlık biletler resmi portal üzerinden satışa sunuluyor, ancak talep nedeniyle Kırmızı Üye kurası açıldıktan sonra neredeyse her maç dakikalar içinde tükeniyor.

Şu anda bilet bulmanın başlıca yolları şunlar:

Resmi Bilet Takası: Bu, üyelerin kombine sahipleri tarafından iade edilen nominal fiyatlı biletleri bulması için en güvenilir yoldur. Şampiyonluk yarışı kızışırken taraftarlara bunu her gün kontrol etmeleri tavsiye ediliyor.

Kırmızı Üye kuraları: Arsenal, Bournemouth, Newcastle ve Fulham'a karşı kalan iç saha maçları için kura sistemini uygulamayı sürdürüyor. Başvurusu kabul edilenler bileti nominal fiyat üzerinden satın alabiliyor.

İkincil satıcılar: Resmi kanallar tükendiği için StubHub gibi platformlar, sezonun bu tarihi kapanış maçlarına katılmanın bir yolunu sunuyor.

Arsenal Premier Lig biletleri ne kadar?

Son şampiyon olarak Arsenal'in iç saha maçları için bilet seçeneklerine talep son derece yüksek olmaya devam ediyor. Emirates Stadyumu'nda Arsenal'i Premier Lig maçında izlemek isteyen taraftarlar için bilet fiyatı, satın alma yöntemine, rakibe ve koltuğun konumuna göre önemli ölçüde değişebiliyor.

Premier Lig bileti satın almanın en kolay yolu, Arsenal kulübünün resmi bilet portalını kullanmaktır. Ancak bunlar neredeyse yalnızca resmi Arsenal üyelerine sunulur ve çok nadirdir. Kulüp, rakibe göre A, B ve C olarak kategorize edilen kademeli bir fiyatlandırma sistemi uyguluyor ve Kategori A maçlar en pahalı olanlar.

Üye kurası veya kulübün resmi Bilet Takası üzerinden satın alındığında resmi yetişkin biletlerinin ortalama fiyatları genel olarak şu aralıklarda yer alıyor:

Kategori C maçları (Talebin daha düşük olduğu rakipler): £35 - £55

Kategori B maçları (Orta seviye rakipler): £45 - £75

Kategori A maçları (Üst düzey rakipler, ör. Manchester United, Liverpool, Tottenham Hotspur): £65 - £120+

Kulübün üyeler için resmi yeniden satış platformu olan Arsenal Bilet Takası üzerinde satılan biletlerin her zaman nominal fiyat üzerinden satıldığını belirtmek önemlidir. Bu, maça artık gidemeyecek bir kombine sahibinin veya üyenin, biletini ödediği orijinal fiyat üzerinden başka bir üyeye satabileceği anlamına gelir.

İkincil pazar, Arsenal bileti bulmak için yaygın bir alternatiftir. StubHub, gibi platformlardaki fiyatlar talebe göre belirlenir ve maç yaklaşırken önemli ölçüde dalgalanabilir.

Arsenal sezonluk biletleri nasıl alınır?

Bir Arsenal kombinesi, Premier Lig sezonu boyunca Emirates Stadyumu'ndaki her iç saha maçında yer alabilmenizi garanti eden tek yoldur. Size ayrılmış bir koltuk ve tüm heyecan için tribünde bir yer garanti eder.

Ancak şunu da belirtmek gerekir ki, kombine biletler şu anda potansiyel yeni alıcılara sunulmuyor. Buna sahip olmak isteyenlerin kulübün bekleme listesine kaydolması gerekiyor; satın alım için uygunluk oluştuğunda kendilerine bilgi verilecek. Arsenal internet sitesinden en güncel kombine fiyatlarına da göz atabilirsiniz.

Emirates Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

Arsenal, 22 Temmuz 2006'da kulüp efsanesi Dennis Bergkamp için düzenlenen jübile maçıyla açıldığından bu yana Emirates Stadyumu'nu evi olarak kullanıyor. Bu taşınma, Arsenal'in 1913'ten beri evi olan Highbury'deki 90 yılı aşkın dönemi sona erdirdi. Highbury, tescilli Art Deco tribünleri ve çevresindeki konut sokakları nedeniyle kapasitesi 39.000'in biraz altına sıkışmış, genişleme için de gerçekçi bir alan kalmamıştı.

Emirates, kuzey Londra'daki Holloway'de, Ashburton Grove'daki yeniden geliştirilen bir sanayi sahasında yaklaşık 390 milyon £ maliyetle inşa edildi ve bugün Populous olarak bilinen HOK Sport tarafından tasarlandı. Mevcut 60.704 kapasitesiyle Old Trafford ve Tottenham Hotspur Stadium'un ardından İngiltere'nin kulüplere ait üçüncü en büyük stadyumu, Wembley dışında ise Londra'daki en büyük Premier Lig sahasıdır. Rekor seyirci sayısı, Kasım 2019'da Wolverhampton Wanderers'a karşı oynanan maçta kırılan 60.383'tür. Arsenal'in kadın takımı da 2024/25 sezonundan itibaren Emirates'i kalıcı evi haline getirdi.

Stadyum açıldığından bu yana kapasite artırımı tekrar tekrar gündeme geldi ve bu tartışma, Arsenal'in 2025/26'da kazandığı şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi finaline yükselmesinin ardından daha da alevlendi. Haberlere göre kulüp, kapasiteyi 70.000'in üzerine çıkarma ihtimalini görüşmek üzere orijinal mimarlar Populous ile temaslarda bulundu. Ancak kesinleşmiş bir plan, imar izni ya da takvim doğrulanmış değil ve bazı haberler, ek ağırlama alanını hedefleyen yaklaşık 5.000 koltukluk daha mütevazı bir artışın daha gerçekçi sonuç olduğunu öne sürüyor. Taraftarlar 2026/27 sezonu için maç günü kapasitesinde herhangi bir değişiklik beklememeli.

Stadyuma toplu taşıma ile rahatça ulaşılabiliyor; Piccadilly hattındaki Arsenal metro istasyonu kısa bir yürüyüş mesafesinde yer alırken, yakındaki Finsbury Park ve Drayton Park istasyonları da alternatif sunuyor. Maç gününde seyahat eden taraftar yoğunluğu göz önüne alındığında, erken gelinmesi tavsiye ediliyor.



