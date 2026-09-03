24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
Goal.com
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Arsenal Stadium ariel view Getty Images
Renuka Odedra

Çeviri:

Arsenal 2026/27 biletleri nasıl alınır: Şampiyonlar Ligi fikstürü, biletlerin nereden alınacağı ve sezonluk bilet bilgileri

SHOPPING
Tickets
Arsenal
Premier Lig

2026/27 sezonu için Arsenal bileti almak istiyorsanız, bilet ve paketlerinizi güvence altına almak için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.

Yaklaşan Arsenal 2026/27 fikstürü ve biletler

Tarih ve Saat

Karşılaşma

Stadyum

Turnuva

Biletler

5 Eyl 2026 Cmt, 15:00 BST

Arsenal - Chelsea

Emirates Stadyumu (İç saha)

Premier Lig

Biletler

12 Eyl 2026 Cmt, 15:00 BST

Sunderland - Arsenal

Stadium of Light (Deplasman)

Premier Lig

Biletler

19 Eyl 2026 Cmt, 15:00 BST

Brighton and Hove Albion - Arsenal

American Express Stadium (Deplasman)

Premier Lig

Biletler

10 Eki 2026 Cmt, 15:00 BST

Arsenal - Leeds United

Emirates Stadyumu (İç saha)

Premier Lig

Biletler

17 Eki 2026 Cmt, 15:00 BST

Nottingham Forest - Arsenal

The City Ground (Deplasman)

Premier Lig

Biletler

24 Eki 2026 Cmt, 15:00 BST

Arsenal - Everton

Emirates Stadyumu (İç saha)

Premier Lig

Biletler

31 Eki 2026 Cmt, 15:00 GMT

Liverpool - Arsenal

Anfield (Deplasman)

Premier Lig

Biletler

7 Kas 2026 Cmt, 15:00 GMT

Arsenal - Hull City

Emirates Stadyumu (İç saha)

Premier Lig

Biletler

21 Kas 2026 Cmt, 15:00 GMT

Newcastle United - Arsenal

St. James' Park (Deplasman)

Premier Lig

Biletler

28 Kas 2026 Cmt, 15:00 GMT

Arsenal - Manchester City

Emirates Stadyumu (İç saha)

Premier Lig

Biletler

2 Ara 2026 Çar, 20:00 GMT

Brentford - Arsenal

Gtech Community Stadium (Deplasman)

Premier Lig

Biletler

5 Ara 2026 Cmt, 15:00 GMT

Tottenham Hotspur - Arsenal

Tottenham Hotspur Stadium (Deplasman)

Premier Lig

Biletler

12 Ara 2026 Cmt, 15:00 GMT

Arsenal - Bournemouth

Emirates Stadyumu (İç saha)

Premier Lig

Biletler

19 Ara 2026 Cmt, 15:00 GMT

Arsenal - Manchester United

Emirates Stadyumu (İç saha)

Premier Lig

Biletler

26 Ara 2026 Cmt, 15:00 GMT

Crystal Palace - Arsenal

Selhurst Park (Deplasman)

Premier Lig

Biletler

30 Ara 2026 Çar, 20:00 GMT

Fulham - Arsenal

Craven Cottage (Deplasman)

Premier Lig

Biletler

2 Oca 2027 Cmt, 15:00 GMT

Arsenal - Ipswich Town

Emirates Stadyumu (İç saha)

Premier Lig

Biletler

6 Oca 2027 Çar, 20:00 GMT

Arsenal - Brentford

Emirates Stadyumu (İç saha)

Premier Lig

Biletler

16 Oca 2027 Cmt, 15:00 GMT

Hull City - Arsenal

MKM Stadium (Deplasman)

Premier Lig

Biletler

23 Oca 2027 Cmt, 15:00 GMT

Arsenal - Newcastle United

Emirates Stadyumu (İç saha)

Premier Lig

Biletler

30 Oca 2027 Cmt, 15:00 GMT

Manchester City - Arsenal

Etihad Stadium (Deplasman)

Premier Lig

Biletler

6 Şub 2027 Cmt, 15:00 GMT

Arsenal - Liverpool

Emirates Stadyumu (İç saha)

Premier Lig

Biletler

10 Şub 2027 Çar, 20:00 GMT

Ipswich Town - Arsenal

Portman Road (Deplasman)

Premier Lig

Biletler

20 Şub 2027 Cmt, 15:00 GMT

Arsenal - Fulham

Emirates Stadyumu (İç saha)

Premier Lig

Biletler

27 Şub 2027 Cmt, 15:00 GMT

Manchester United - Arsenal

Old Trafford (Deplasman)

Premier Lig

Biletler

3 Mar 2027 Çar, 20:00 GMT

Arsenal - Crystal Palace

Emirates Stadyumu (İç saha)

Premier Lig

Biletler

13 Mar 2027 Cmt, 15:00 GMT

Chelsea - Arsenal

Stamford Bridge (Deplasman)

Premier Lig

Biletler

20 Mar 2027 Cmt, 15:00 GMT

Arsenal - Sunderland

Emirates Stadyumu (İç saha)

Premier Lig

Biletler

10 Nis 2027 Cmt, 15:00 BST

Coventry City - Arsenal

Coventry Building Society Arena (Deplasman)

Premier Lig

Biletler

17 Nis 2027 Cmt, 15:00 BST

Arsenal - Aston Villa

Emirates Stadyumu (İç saha)

Premier Lig

Biletler

24 Nis 2027 Cmt, 15:00 BST

Bournemouth - Arsenal

Vitality Stadium (Deplasman)

Premier Lig

Biletler

1 May 2027 Cmt, 15:00 BST

Arsenal - Tottenham Hotspur

Emirates Stadyumu (İç saha)

Premier Lig

Biletler

8 May 2027 Cmt, 15:00 BST

Leeds United - Arsenal

Elland Road (Deplasman)

Premier Lig

Biletler

15 May 2027 Cmt, 15:00 BST

Arsenal - Nottingham Forest

Emirates Stadyumu (İç saha)

Premier Lig

Biletler

23 May 2027 Paz, 15:00 BST

Everton - Arsenal

Hill Dickinson Stadium (Deplasman)

Premier Lig

Biletler

30 May 2027 Paz, 16:00 BST

Arsenal - Brighton and Hove Albion

Emirates Stadyumu (İç saha)

Premier Lig

Biletler

Arsenal Premier Lig biletleri nasıl alınır?

Arsenal'in ligdeki konumu nedeniyle 2025-26 sezonunun geri kalanı için bilet seçenekleri son derece sınırlı.

Tek maçlık biletler resmi portal üzerinden satışa sunuluyor, ancak talep nedeniyle Kırmızı Üye kurası açıldıktan sonra neredeyse her maç dakikalar içinde tükeniyor.

Şu anda bilet bulmanın başlıca yolları şunlar:

  • Resmi Bilet Takası: Bu, üyelerin kombine sahipleri tarafından iade edilen nominal fiyatlı biletleri bulması için en güvenilir yoldur. Şampiyonluk yarışı kızışırken taraftarlara bunu her gün kontrol etmeleri tavsiye ediliyor.
  • Kırmızı Üye kuraları: Arsenal, Bournemouth, Newcastle ve Fulham'a karşı kalan iç saha maçları için kura sistemini uygulamayı sürdürüyor. Başvurusu kabul edilenler bileti nominal fiyat üzerinden satın alabiliyor.
  • İkincil satıcılar: Resmi kanallar tükendiği için StubHub gibi platformlar, sezonun bu tarihi kapanış maçlarına katılmanın bir yolunu sunuyor.

Arsenal Premier Lig biletleri ne kadar?

Son şampiyon olarak Arsenal'in iç saha maçları için bilet seçeneklerine talep son derece yüksek olmaya devam ediyor. Emirates Stadyumu'nda Arsenal'i Premier Lig maçında izlemek isteyen taraftarlar için bilet fiyatı, satın alma yöntemine, rakibe ve koltuğun konumuna göre önemli ölçüde değişebiliyor.

Premier Lig bileti satın almanın en kolay yolu, Arsenal kulübünün resmi bilet portalını kullanmaktır. Ancak bunlar neredeyse yalnızca resmi Arsenal üyelerine sunulur ve çok nadirdir. Kulüp, rakibe göre A, B ve C olarak kategorize edilen kademeli bir fiyatlandırma sistemi uyguluyor ve Kategori A maçlar en pahalı olanlar.

Üye kurası veya kulübün resmi Bilet Takası üzerinden satın alındığında resmi yetişkin biletlerinin ortalama fiyatları genel olarak şu aralıklarda yer alıyor:

  • Kategori C maçları (Talebin daha düşük olduğu rakipler): £35 - £55
  • Kategori B maçları (Orta seviye rakipler): £45 - £75
  • Kategori A maçları (Üst düzey rakipler, ör. Manchester United, Liverpool, Tottenham Hotspur): £65 - £120+

Kulübün üyeler için resmi yeniden satış platformu olan Arsenal Bilet Takası üzerinde satılan biletlerin her zaman nominal fiyat üzerinden satıldığını belirtmek önemlidir. Bu, maça artık gidemeyecek bir kombine sahibinin veya üyenin, biletini ödediği orijinal fiyat üzerinden başka bir üyeye satabileceği anlamına gelir.

İkincil pazar, Arsenal bileti bulmak için yaygın bir alternatiftir. StubHub, gibi platformlardaki fiyatlar talebe göre belirlenir ve maç yaklaşırken önemli ölçüde dalgalanabilir.

Arsenal sezonluk biletleri nasıl alınır?

Bir Arsenal kombinesi, Premier Lig sezonu boyunca Emirates Stadyumu'ndaki her iç saha maçında yer alabilmenizi garanti eden tek yoldur. Size ayrılmış bir koltuk ve tüm heyecan için tribünde bir yer garanti eder.

Ancak şunu da belirtmek gerekir ki, kombine biletler şu anda potansiyel yeni alıcılara sunulmuyor. Buna sahip olmak isteyenlerin kulübün bekleme listesine kaydolması gerekiyor; satın alım için uygunluk oluştuğunda kendilerine bilgi verilecek. Arsenal internet sitesinden en güncel kombine fiyatlarına da göz atabilirsiniz.

Emirates Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

Arsenal, 22 Temmuz 2006'da kulüp efsanesi Dennis Bergkamp için düzenlenen jübile maçıyla açıldığından bu yana Emirates Stadyumu'nu evi olarak kullanıyor. Bu taşınma, Arsenal'in 1913'ten beri evi olan Highbury'deki 90 yılı aşkın dönemi sona erdirdi. Highbury, tescilli Art Deco tribünleri ve çevresindeki konut sokakları nedeniyle kapasitesi 39.000'in biraz altına sıkışmış, genişleme için de gerçekçi bir alan kalmamıştı.

Emirates, kuzey Londra'daki Holloway'de, Ashburton Grove'daki yeniden geliştirilen bir sanayi sahasında yaklaşık 390 milyon £ maliyetle inşa edildi ve bugün Populous olarak bilinen HOK Sport tarafından tasarlandı. Mevcut 60.704 kapasitesiyle Old Trafford ve Tottenham Hotspur Stadium'un ardından İngiltere'nin kulüplere ait üçüncü en büyük stadyumu, Wembley dışında ise Londra'daki en büyük Premier Lig sahasıdır. Rekor seyirci sayısı, Kasım 2019'da Wolverhampton Wanderers'a karşı oynanan maçta kırılan 60.383'tür. Arsenal'in kadın takımı da 2024/25 sezonundan itibaren Emirates'i kalıcı evi haline getirdi.

Stadyum açıldığından bu yana kapasite artırımı tekrar tekrar gündeme geldi ve bu tartışma, Arsenal'in 2025/26'da kazandığı şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi finaline yükselmesinin ardından daha da alevlendi. Haberlere göre kulüp, kapasiteyi 70.000'in üzerine çıkarma ihtimalini görüşmek üzere orijinal mimarlar Populous ile temaslarda bulundu. Ancak kesinleşmiş bir plan, imar izni ya da takvim doğrulanmış değil ve bazı haberler, ek ağırlama alanını hedefleyen yaklaşık 5.000 koltukluk daha mütevazı bir artışın daha gerçekçi sonuç olduğunu öne sürüyor. Taraftarlar 2026/27 sezonu için maç günü kapasitesinde herhangi bir değişiklik beklememeli.

Stadyuma toplu taşıma ile rahatça ulaşılabiliyor; Piccadilly hattındaki Arsenal metro istasyonu kısa bir yürüyüş mesafesinde yer alırken, yakındaki Finsbury Park ve Drayton Park istasyonları da alternatif sunuyor. Maç gününde seyahat eden taraftar yoğunluğu göz önüne alındığında, erken gelinmesi tavsiye ediliyor.


BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin