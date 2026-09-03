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Yaklaşan Arsenal 2026/27 fikstürü ve biletler
Tarih ve Saat
Karşılaşma
Stadyum
Turnuva
Biletler
5 Eyl 2026 Cmt, 15:00 BST
Arsenal - Chelsea
Emirates Stadyumu (İç saha)
Premier Lig
12 Eyl 2026 Cmt, 15:00 BST
Sunderland - Arsenal
Stadium of Light (Deplasman)
Premier Lig
19 Eyl 2026 Cmt, 15:00 BST
Brighton and Hove Albion - Arsenal
American Express Stadium (Deplasman)
Premier Lig
10 Eki 2026 Cmt, 15:00 BST
Arsenal - Leeds United
Emirates Stadyumu (İç saha)
Premier Lig
17 Eki 2026 Cmt, 15:00 BST
Nottingham Forest - Arsenal
The City Ground (Deplasman)
Premier Lig
24 Eki 2026 Cmt, 15:00 BST
Arsenal - Everton
Emirates Stadyumu (İç saha)
Premier Lig
31 Eki 2026 Cmt, 15:00 GMT
Liverpool - Arsenal
Anfield (Deplasman)
Premier Lig
7 Kas 2026 Cmt, 15:00 GMT
Arsenal - Hull City
Emirates Stadyumu (İç saha)
Premier Lig
21 Kas 2026 Cmt, 15:00 GMT
Newcastle United - Arsenal
St. James' Park (Deplasman)
Premier Lig
28 Kas 2026 Cmt, 15:00 GMT
Arsenal - Manchester City
Emirates Stadyumu (İç saha)
Premier Lig
2 Ara 2026 Çar, 20:00 GMT
Brentford - Arsenal
Gtech Community Stadium (Deplasman)
Premier Lig
5 Ara 2026 Cmt, 15:00 GMT
Tottenham Hotspur - Arsenal
Tottenham Hotspur Stadium (Deplasman)
Premier Lig
12 Ara 2026 Cmt, 15:00 GMT
Arsenal - Bournemouth
Emirates Stadyumu (İç saha)
Premier Lig
19 Ara 2026 Cmt, 15:00 GMT
Arsenal - Manchester United
Emirates Stadyumu (İç saha)
Premier Lig
26 Ara 2026 Cmt, 15:00 GMT
Crystal Palace - Arsenal
Selhurst Park (Deplasman)
Premier Lig
30 Ara 2026 Çar, 20:00 GMT
Fulham - Arsenal
Craven Cottage (Deplasman)
Premier Lig
2 Oca 2027 Cmt, 15:00 GMT
Arsenal - Ipswich Town
Emirates Stadyumu (İç saha)
Premier Lig
6 Oca 2027 Çar, 20:00 GMT
Arsenal - Brentford
Emirates Stadyumu (İç saha)
Premier Lig
16 Oca 2027 Cmt, 15:00 GMT
Hull City - Arsenal
MKM Stadium (Deplasman)
Premier Lig
23 Oca 2027 Cmt, 15:00 GMT
Arsenal - Newcastle United
Emirates Stadyumu (İç saha)
Premier Lig
30 Oca 2027 Cmt, 15:00 GMT
Manchester City - Arsenal
Etihad Stadium (Deplasman)
Premier Lig
6 Şub 2027 Cmt, 15:00 GMT
Arsenal - Liverpool
Emirates Stadyumu (İç saha)
Premier Lig
10 Şub 2027 Çar, 20:00 GMT
Ipswich Town - Arsenal
Portman Road (Deplasman)
Premier Lig
20 Şub 2027 Cmt, 15:00 GMT
Arsenal - Fulham
Emirates Stadyumu (İç saha)
Premier Lig
27 Şub 2027 Cmt, 15:00 GMT
Manchester United - Arsenal
Old Trafford (Deplasman)
Premier Lig
3 Mar 2027 Çar, 20:00 GMT
Arsenal - Crystal Palace
Emirates Stadyumu (İç saha)
Premier Lig
13 Mar 2027 Cmt, 15:00 GMT
Chelsea - Arsenal
Stamford Bridge (Deplasman)
Premier Lig
20 Mar 2027 Cmt, 15:00 GMT
Arsenal - Sunderland
Emirates Stadyumu (İç saha)
Premier Lig
10 Nis 2027 Cmt, 15:00 BST
Coventry City - Arsenal
Coventry Building Society Arena (Deplasman)
Premier Lig
17 Nis 2027 Cmt, 15:00 BST
Arsenal - Aston Villa
Emirates Stadyumu (İç saha)
Premier Lig
24 Nis 2027 Cmt, 15:00 BST
Bournemouth - Arsenal
Vitality Stadium (Deplasman)
Premier Lig
1 May 2027 Cmt, 15:00 BST
Arsenal - Tottenham Hotspur
Emirates Stadyumu (İç saha)
Premier Lig
8 May 2027 Cmt, 15:00 BST
Leeds United - Arsenal
Elland Road (Deplasman)
Premier Lig
15 May 2027 Cmt, 15:00 BST
Arsenal - Nottingham Forest
Emirates Stadyumu (İç saha)
Premier Lig
23 May 2027 Paz, 15:00 BST
Everton - Arsenal
Hill Dickinson Stadium (Deplasman)
Premier Lig
30 May 2027 Paz, 16:00 BST
Arsenal - Brighton and Hove Albion
Emirates Stadyumu (İç saha)
Premier Lig
Arsenal Premier Lig biletleri nasıl alınır?
Arsenal'in ligdeki konumu nedeniyle 2025-26 sezonunun geri kalanı için bilet seçenekleri son derece sınırlı.
Tek maçlık biletler resmi portal üzerinden satışa sunuluyor, ancak talep nedeniyle Kırmızı Üye kurası açıldıktan sonra neredeyse her maç dakikalar içinde tükeniyor.
Şu anda bilet bulmanın başlıca yolları şunlar:
- Resmi Bilet Takası: Bu, üyelerin kombine sahipleri tarafından iade edilen nominal fiyatlı biletleri bulması için en güvenilir yoldur. Şampiyonluk yarışı kızışırken taraftarlara bunu her gün kontrol etmeleri tavsiye ediliyor.
- Kırmızı Üye kuraları: Arsenal, Bournemouth, Newcastle ve Fulham'a karşı kalan iç saha maçları için kura sistemini uygulamayı sürdürüyor. Başvurusu kabul edilenler bileti nominal fiyat üzerinden satın alabiliyor.
- İkincil satıcılar: Resmi kanallar tükendiği için StubHub gibi platformlar, sezonun bu tarihi kapanış maçlarına katılmanın bir yolunu sunuyor.
Arsenal Premier Lig biletleri ne kadar?
Son şampiyon olarak Arsenal'in iç saha maçları için bilet seçeneklerine talep son derece yüksek olmaya devam ediyor. Emirates Stadyumu'nda Arsenal'i Premier Lig maçında izlemek isteyen taraftarlar için bilet fiyatı, satın alma yöntemine, rakibe ve koltuğun konumuna göre önemli ölçüde değişebiliyor.
Premier Lig bileti satın almanın en kolay yolu, Arsenal kulübünün resmi bilet portalını kullanmaktır. Ancak bunlar neredeyse yalnızca resmi Arsenal üyelerine sunulur ve çok nadirdir. Kulüp, rakibe göre A, B ve C olarak kategorize edilen kademeli bir fiyatlandırma sistemi uyguluyor ve Kategori A maçlar en pahalı olanlar.
Üye kurası veya kulübün resmi Bilet Takası üzerinden satın alındığında resmi yetişkin biletlerinin ortalama fiyatları genel olarak şu aralıklarda yer alıyor:
- Kategori C maçları (Talebin daha düşük olduğu rakipler): £35 - £55
- Kategori B maçları (Orta seviye rakipler): £45 - £75
- Kategori A maçları (Üst düzey rakipler, ör. Manchester United, Liverpool, Tottenham Hotspur): £65 - £120+
Kulübün üyeler için resmi yeniden satış platformu olan Arsenal Bilet Takası üzerinde satılan biletlerin her zaman nominal fiyat üzerinden satıldığını belirtmek önemlidir. Bu, maça artık gidemeyecek bir kombine sahibinin veya üyenin, biletini ödediği orijinal fiyat üzerinden başka bir üyeye satabileceği anlamına gelir.
İkincil pazar, Arsenal bileti bulmak için yaygın bir alternatiftir. StubHub, gibi platformlardaki fiyatlar talebe göre belirlenir ve maç yaklaşırken önemli ölçüde dalgalanabilir.
Arsenal sezonluk biletleri nasıl alınır?
Bir Arsenal kombinesi, Premier Lig sezonu boyunca Emirates Stadyumu'ndaki her iç saha maçında yer alabilmenizi garanti eden tek yoldur. Size ayrılmış bir koltuk ve tüm heyecan için tribünde bir yer garanti eder.
Ancak şunu da belirtmek gerekir ki, kombine biletler şu anda potansiyel yeni alıcılara sunulmuyor. Buna sahip olmak isteyenlerin kulübün bekleme listesine kaydolması gerekiyor; satın alım için uygunluk oluştuğunda kendilerine bilgi verilecek. Arsenal internet sitesinden en güncel kombine fiyatlarına da göz atabilirsiniz.
Emirates Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey
Arsenal, 22 Temmuz 2006'da kulüp efsanesi Dennis Bergkamp için düzenlenen jübile maçıyla açıldığından bu yana Emirates Stadyumu'nu evi olarak kullanıyor. Bu taşınma, Arsenal'in 1913'ten beri evi olan Highbury'deki 90 yılı aşkın dönemi sona erdirdi. Highbury, tescilli Art Deco tribünleri ve çevresindeki konut sokakları nedeniyle kapasitesi 39.000'in biraz altına sıkışmış, genişleme için de gerçekçi bir alan kalmamıştı.
Emirates, kuzey Londra'daki Holloway'de, Ashburton Grove'daki yeniden geliştirilen bir sanayi sahasında yaklaşık 390 milyon £ maliyetle inşa edildi ve bugün Populous olarak bilinen HOK Sport tarafından tasarlandı. Mevcut 60.704 kapasitesiyle Old Trafford ve Tottenham Hotspur Stadium'un ardından İngiltere'nin kulüplere ait üçüncü en büyük stadyumu, Wembley dışında ise Londra'daki en büyük Premier Lig sahasıdır. Rekor seyirci sayısı, Kasım 2019'da Wolverhampton Wanderers'a karşı oynanan maçta kırılan 60.383'tür. Arsenal'in kadın takımı da 2024/25 sezonundan itibaren Emirates'i kalıcı evi haline getirdi.
Stadyum açıldığından bu yana kapasite artırımı tekrar tekrar gündeme geldi ve bu tartışma, Arsenal'in 2025/26'da kazandığı şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi finaline yükselmesinin ardından daha da alevlendi. Haberlere göre kulüp, kapasiteyi 70.000'in üzerine çıkarma ihtimalini görüşmek üzere orijinal mimarlar Populous ile temaslarda bulundu. Ancak kesinleşmiş bir plan, imar izni ya da takvim doğrulanmış değil ve bazı haberler, ek ağırlama alanını hedefleyen yaklaşık 5.000 koltukluk daha mütevazı bir artışın daha gerçekçi sonuç olduğunu öne sürüyor. Taraftarlar 2026/27 sezonu için maç günü kapasitesinde herhangi bir değişiklik beklememeli.
Stadyuma toplu taşıma ile rahatça ulaşılabiliyor; Piccadilly hattındaki Arsenal metro istasyonu kısa bir yürüyüş mesafesinde yer alırken, yakındaki Finsbury Park ve Drayton Park istasyonları da alternatif sunuyor. Maç gününde seyahat eden taraftar yoğunluğu göz önüne alındığında, erken gelinmesi tavsiye ediliyor.