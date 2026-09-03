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Yaklaşan Arsenal 2026/27 fikstürü ve biletler

Tarih ve Saat Karşılaşma Stadyum Turnuva Biletler 5 Eyl 2026 Cmt, 15:00 BST Arsenal - Chelsea Emirates Stadyumu (İç saha) Premier League Biletler 12 Eyl 2026 Cmt, 15:00 BST Sunderland - Arsenal Stadium of Light (Deplasman) Premier League Biletler 19 Eyl 2026 Cmt, 15:00 BST Brighton and Hove Albion - Arsenal American Express Stadium (Deplasman) Premier League Biletler 10 Eki 2026 Cmt, 15:00 BST Arsenal - Leeds United Emirates Stadyumu (İç saha) Premier League Biletler 17 Eki 2026 Cmt, 15:00 BST Nottingham Forest - Arsenal The City Ground (Deplasman) Premier League Biletler 24 Eki 2026 Cmt, 15:00 BST Arsenal - Everton Emirates Stadyumu (İç saha) Premier League Biletler 31 Eki 2026 Cmt, 15:00 GMT Liverpool - Arsenal Anfield (Deplasman) Premier League Biletler 7 Kas 2026 Cmt, 15:00 GMT Arsenal - Hull City Emirates Stadyumu (İç saha) Premier League Biletler 21 Kas 2026 Cmt, 15:00 GMT Newcastle United - Arsenal St. James' Park (Deplasman) Premier League Biletler 28 Kas 2026 Cmt, 15:00 GMT Arsenal - Manchester City Emirates Stadyumu (İç saha) Premier League Biletler 2 Ara 2026 Çar, 20:00 GMT Brentford - Arsenal Gtech Community Stadium (Deplasman) Premier League Biletler 5 Ara 2026 Cmt, 15:00 GMT Tottenham Hotspur - Arsenal Tottenham Hotspur Stadium (Deplasman) Premier League Biletler 12 Ara 2026 Cmt, 15:00 GMT Arsenal - Bournemouth Emirates Stadyumu (İç saha) Premier League Biletler 19 Ara 2026 Cmt, 15:00 GMT Arsenal - Manchester United Emirates Stadyumu (İç saha) Premier League Biletler 26 Ara 2026 Cmt, 15:00 GMT Crystal Palace - Arsenal Selhurst Park (Deplasman) Premier League Biletler 30 Ara 2026 Çar, 20:00 GMT Fulham - Arsenal Craven Cottage (Deplasman) Premier League Biletler 2 Oca 2027 Cmt, 15:00 GMT Arsenal - Ipswich Town Emirates Stadyumu (İç saha) Premier League Biletler 6 Oca 2027 Çar, 20:00 GMT Arsenal - Brentford Emirates Stadyumu (İç saha) Premier League Biletler 16 Oca 2027 Cmt, 15:00 GMT Hull City - Arsenal MKM Stadium (Deplasman) Premier League Biletler 23 Oca 2027 Cmt, 15:00 GMT Arsenal - Newcastle United Emirates Stadyumu (İç saha) Premier League Biletler 30 Oca 2027 Cmt, 15:00 GMT Manchester City - Arsenal Etihad Stadium (Deplasman) Premier League Biletler 6 Şub 2027 Cmt, 15:00 GMT Arsenal - Liverpool Emirates Stadyumu (İç saha) Premier League Biletler 10 Şub 2027 Çar, 20:00 GMT Ipswich Town - Arsenal Portman Road (Deplasman) Premier League Biletler 20 Şub 2027 Cmt, 15:00 GMT Arsenal - Fulham Emirates Stadyumu (İç saha) Premier League Biletler 27 Şub 2027 Cmt, 15:00 GMT Manchester United - Arsenal Old Trafford (Deplasman) Premier League Biletler 3 Mar 2027 Çar, 20:00 GMT Arsenal - Crystal Palace Emirates Stadyumu (İç saha) Premier League Biletler 13 Mar 2027 Cmt, 15:00 GMT Chelsea - Arsenal Stamford Bridge (Deplasman) Premier League Biletler 20 Mar 2027 Cmt, 15:00 GMT Arsenal - Sunderland Emirates Stadyumu (İç saha) Premier League Biletler 10 Nis 2027 Cmt, 15:00 BST Coventry City - Arsenal Coventry Building Society Arena (Deplasman) Premier League Biletler 17 Nis 2027 Cmt, 15:00 BST Arsenal - Aston Villa Emirates Stadyumu (İç saha) Premier League Biletler 24 Nis 2027 Cmt, 15:00 BST Bournemouth - Arsenal Vitality Stadium (Deplasman) Premier League Biletler 1 May 2027 Cmt, 15:00 BST Arsenal - Tottenham Hotspur Emirates Stadyumu (İç saha) Premier League Biletler 8 May 2027 Cmt, 15:00 BST Leeds United - Arsenal Elland Road (Deplasman) Premier League Biletler 15 May 2027 Cmt, 15:00 BST Arsenal - Nottingham Forest Emirates Stadyumu (İç saha) Premier League Biletler 23 May 2027 Paz, 15:00 BST Everton - Arsenal Hill Dickinson Stadium (Deplasman) Premier League Biletler 30 May 2027 Paz, 16:00 BST Arsenal - Brighton and Hove Albion Emirates Stadyumu (İç saha) Premier League Biletler

Arsenal Premier League biletleri nasıl alınır?

Arsenal'ın ligdeki konumu nedeniyle 2025-26 sezonunun geri kalanı için bilet seçenekleri son derece sınırlı.

Tek maçlık biletler resmî portal üzerinden satılıyor, ancak talep nedeniyle Red Member kurasının açılmasının ardından neredeyse her maç birkaç dakika içinde tükeniyor.

Şu anda bilet almanın başlıca yolları şunlar:

Resmî Ticket Exchange: Bu, üyelerin sezonluk kombine sahipleri tarafından iade edilen, nominal fiyatlı biletleri bulması için en güvenilir yol. Şampiyonluk yarışı kızışırken taraftarlara bunu her gün kontrol etmeleri tavsiye ediliyor.

Red Member kuraları: Arsenal, Bournemouth, Newcastle ve Fulham'a karşı kalan iç saha maçları için kura sistemi uygulamaya devam ediyor. Başarılı olan başvuru sahipleri biletleri nominal fiyat üzerinden satın alabiliyor.

İkincil satıcılar: Resmî kanallar tükenmişken, StubHub gibi platformlar bu tarihi kapanış maçlarına katılmanın bir yolunu sunuyor.

Arsenal Premier League biletleri ne kadar?

Son şampiyon olarak Arsenal'ın iç saha maçları için bilet seçeneklerine talep son derece yüksek olmaya devam ediyor. Emirates Stadyumu'nda Arsenal'ı Premier League'de izlemek isteyen taraftarlar için bilet fiyatı, satın alma yöntemine, rakibe ve koltuk konumuna göre önemli ölçüde değişebiliyor.

Bir Premier League bileti satın almanın en kolay yolu, Arsenal kulübünün resmî bilet portalını kullanmak. Ancak bunlar neredeyse sadece resmî Arsenal üyelerine açık ve oldukça nadir bulunuyor. Kulüp, rakibe göre A, B ve C olarak kategorize edilen kademeli bir fiyatlandırma sistemi uyguluyor; A Kategorisi maçlar en pahalı olanlar.

Üye kurası veya kulübün resmî Ticket Exchange'i üzerinden satın alındığında, yetişkinler için resmî biletlerin ortalama fiyatları genellikle şu aralıklarda oluyor:

C Kategorisi maçlar (Daha az talep gören rakipler): £35 - £55

B Kategorisi maçlar (Orta seviye rakipler): £45 - £75

A Kategorisi maçlar (Üst seviye rakipler, ör. Manchester United, Liverpool, Tottenham Hotspur): £65 - £120+

Kulübün üyeler için resmî yeniden satış platformu olan Arsenal Ticket Exchange üzerinden satılan biletlerin her zaman nominal fiyat üzerinden satıldığını belirtmek önemlidir. Bu da, maça artık gidemeyecek bir kombine sahibi ya da bir üyenin, biletini ödediği orijinal fiyat üzerinden başka bir üyeye satabileceği anlamına geliyor.

İkincil piyasa, Arsenal bileti bulmak için yaygın bir alternatif. StubHub gibi bu platformlardaki fiyatlar talebe göre belirleniyor ve maç yaklaştıkça önemli ölçüde dalgalanabiliyor.

Arsenal sezonluk biletleri nasıl alınır?

Bir Arsenal sezonluk bileti, bir Premier League sezonu boyunca Emirates Stadyumu'ndaki her iç saha maçında yer alabilmenin tek garantili yoludur. Size ayrılmış bir koltuk ve tüm aksiyon için tribünde bir yer garanti eder.

Ancak sezonluk biletlerin şu anda potansiyel yeni alıcılar için mevcut olmadığını da belirtmek gerekir. Bir tane almak isteyenlerin kulübün bekleme listesine kaydolması gerekiyor; satın alma için uygunluk doğduğunda bilgilendirilecekler. Arsenal internet sitesinden en güncel sezonluk bilet fiyatlarına da göz atabilirsiniz.

Emirates Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

Arsenal, kulüp efsanesi Dennis Bergkamp için düzenlenen jübile maçıyla 22 Temmuz 2006'da açıldığından bu yana Emirates Stadyumu'nu evi olarak kullanıyor. Bu taşınma, Arsenal'ın 1913'ten beri evi olan Highbury'de geçen 90 yılı aşkın dönemi sona erdirdi. Highbury, tescilli Art Deco tribünleri ve çevresindeki yerleşim sokakları nedeniyle kapasitesi 39.000'in biraz altıyla sınırlı kalmıştı ve genişlemek için gerçekçi bir alan yoktu.

Emirates, kuzey Londra'daki Holloway bölgesinde, Ashburton Grove'daki yeniden geliştirilen bir sanayi sahasında yaklaşık 390 milyon £ maliyetle inşa edildi ve bugün Populous olarak bilinen HOK Sport tarafından tasarlandı. Mevcut 60.704 kapasitesiyle Old Trafford ve Tottenham Hotspur Stadyumu'nun ardından İngiltere'deki en büyük üçüncü kulüp stadyumu ve Wembley dışında Londra'daki en büyük Premier League sahasıdır. Rekor seyirci sayısı, Kasım 2019'da Wolverhampton Wanderers'a karşı oynanan maçta kaydedilen 60.383'tür. Arsenal'ın kadın takımı da 2024/25 sezonundan itibaren Emirates'i kalıcı evi haline getirdi.

Genişleme, stadyum açıldığından bu yana tekrar eden bir konu oldu ve bu konuşmalar Arsenal'ın 2025/26'daki şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi finaline yükselmesinin ardından daha da arttı. Kulübün, kapasiteyi 70.000'in üzerine çıkarma ihtimali hakkında orijinal mimarlar Populous ile görüşmeler yaptığı bildiriliyor. Ancak kesin planlar, imar izni veya bir takvim henüz doğrulanmadı ve bazı haberler, ek ağırlama alanını hedefleyen yaklaşık 5.000 koltukluk daha mütevazı bir artışın daha gerçekçi sonuç olduğunu öne sürüyor. Taraftarlar 2026/27 sezonu için maç günü kapasitesinde herhangi bir değişiklik beklememeli.

Stadyum toplu taşımayla iyi şekilde bağlantılıdır; Piccadilly hattındaki Arsenal metro istasyonu kısa bir yürüme mesafesindedir ve yakındaki Finsbury Park ile Drayton Park istasyonları da alternatif sunar. Maç gününde seyahat eden taraftar sayısı göz önüne alındığında, erkenden gelinmesi tavsiye edilir.



