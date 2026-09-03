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Arsenal Stadium ariel view Getty Images
Renuka Odedra

Çeviri:

Arsenal 2026/27 biletleri nasıl alınır: Şampiyonlar Ligi fikstürü, biletlerin nereden alınacağı ve kombine bilgileri

SHOPPING
Tickets
Arsenal
Premier Lig

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Yaklaşan Arsenal 2026/27 fikstürü ve biletler

Tarih ve Saat

Karşılaşma

Stadyum

Turnuva

Biletler

5 Eyl 2026 Cmt, 15:00 BST

Arsenal - Chelsea

Emirates Stadyumu (İç saha)

Premier League

Biletler

12 Eyl 2026 Cmt, 15:00 BST

Sunderland - Arsenal

Stadium of Light (Deplasman)

Premier League

Biletler

19 Eyl 2026 Cmt, 15:00 BST

Brighton and Hove Albion - Arsenal

American Express Stadium (Deplasman)

Premier League

Biletler

10 Eki 2026 Cmt, 15:00 BST

Arsenal - Leeds United

Emirates Stadyumu (İç saha)

Premier League

Biletler

17 Eki 2026 Cmt, 15:00 BST

Nottingham Forest - Arsenal

The City Ground (Deplasman)

Premier League

Biletler

24 Eki 2026 Cmt, 15:00 BST

Arsenal - Everton

Emirates Stadyumu (İç saha)

Premier League

Biletler

31 Eki 2026 Cmt, 15:00 GMT

Liverpool - Arsenal

Anfield (Deplasman)

Premier League

Biletler

7 Kas 2026 Cmt, 15:00 GMT

Arsenal - Hull City

Emirates Stadyumu (İç saha)

Premier League

Biletler

21 Kas 2026 Cmt, 15:00 GMT

Newcastle United - Arsenal

St. James' Park (Deplasman)

Premier League

Biletler

28 Kas 2026 Cmt, 15:00 GMT

Arsenal - Manchester City

Emirates Stadyumu (İç saha)

Premier League

Biletler

2 Ara 2026 Çar, 20:00 GMT

Brentford - Arsenal

Gtech Community Stadium (Deplasman)

Premier League

Biletler

5 Ara 2026 Cmt, 15:00 GMT

Tottenham Hotspur - Arsenal

Tottenham Hotspur Stadium (Deplasman)

Premier League

Biletler

12 Ara 2026 Cmt, 15:00 GMT

Arsenal - Bournemouth

Emirates Stadyumu (İç saha)

Premier League

Biletler

19 Ara 2026 Cmt, 15:00 GMT

Arsenal - Manchester United

Emirates Stadyumu (İç saha)

Premier League

Biletler

26 Ara 2026 Cmt, 15:00 GMT

Crystal Palace - Arsenal

Selhurst Park (Deplasman)

Premier League

Biletler

30 Ara 2026 Çar, 20:00 GMT

Fulham - Arsenal

Craven Cottage (Deplasman)

Premier League

Biletler

2 Oca 2027 Cmt, 15:00 GMT

Arsenal - Ipswich Town

Emirates Stadyumu (İç saha)

Premier League

Biletler

6 Oca 2027 Çar, 20:00 GMT

Arsenal - Brentford

Emirates Stadyumu (İç saha)

Premier League

Biletler

16 Oca 2027 Cmt, 15:00 GMT

Hull City - Arsenal

MKM Stadium (Deplasman)

Premier League

Biletler

23 Oca 2027 Cmt, 15:00 GMT

Arsenal - Newcastle United

Emirates Stadyumu (İç saha)

Premier League

Biletler

30 Oca 2027 Cmt, 15:00 GMT

Manchester City - Arsenal

Etihad Stadium (Deplasman)

Premier League

Biletler

6 Şub 2027 Cmt, 15:00 GMT

Arsenal - Liverpool

Emirates Stadyumu (İç saha)

Premier League

Biletler

10 Şub 2027 Çar, 20:00 GMT

Ipswich Town - Arsenal

Portman Road (Deplasman)

Premier League

Biletler

20 Şub 2027 Cmt, 15:00 GMT

Arsenal - Fulham

Emirates Stadyumu (İç saha)

Premier League

Biletler

27 Şub 2027 Cmt, 15:00 GMT

Manchester United - Arsenal

Old Trafford (Deplasman)

Premier League

Biletler

3 Mar 2027 Çar, 20:00 GMT

Arsenal - Crystal Palace

Emirates Stadyumu (İç saha)

Premier League

Biletler

13 Mar 2027 Cmt, 15:00 GMT

Chelsea - Arsenal

Stamford Bridge (Deplasman)

Premier League

Biletler

20 Mar 2027 Cmt, 15:00 GMT

Arsenal - Sunderland

Emirates Stadyumu (İç saha)

Premier League

Biletler

10 Nis 2027 Cmt, 15:00 BST

Coventry City - Arsenal

Coventry Building Society Arena (Deplasman)

Premier League

Biletler

17 Nis 2027 Cmt, 15:00 BST

Arsenal - Aston Villa

Emirates Stadyumu (İç saha)

Premier League

Biletler

24 Nis 2027 Cmt, 15:00 BST

Bournemouth - Arsenal

Vitality Stadium (Deplasman)

Premier League

Biletler

1 May 2027 Cmt, 15:00 BST

Arsenal - Tottenham Hotspur

Emirates Stadyumu (İç saha)

Premier League

Biletler

8 May 2027 Cmt, 15:00 BST

Leeds United - Arsenal

Elland Road (Deplasman)

Premier League

Biletler

15 May 2027 Cmt, 15:00 BST

Arsenal - Nottingham Forest

Emirates Stadyumu (İç saha)

Premier League

Biletler

23 May 2027 Paz, 15:00 BST

Everton - Arsenal

Hill Dickinson Stadium (Deplasman)

Premier League

Biletler

30 May 2027 Paz, 16:00 BST

Arsenal - Brighton and Hove Albion

Emirates Stadyumu (İç saha)

Premier League

Biletler

Arsenal Premier League biletleri nasıl alınır?

Arsenal'ın ligdeki konumu nedeniyle 2025-26 sezonunun geri kalanı için bilet seçenekleri son derece sınırlı.

Tek maçlık biletler resmî portal üzerinden satılıyor, ancak talep nedeniyle Red Member kurasının açılmasının ardından neredeyse her maç birkaç dakika içinde tükeniyor.

Şu anda bilet almanın başlıca yolları şunlar:

  • Resmî Ticket Exchange: Bu, üyelerin sezonluk kombine sahipleri tarafından iade edilen, nominal fiyatlı biletleri bulması için en güvenilir yol. Şampiyonluk yarışı kızışırken taraftarlara bunu her gün kontrol etmeleri tavsiye ediliyor.
  • Red Member kuraları: Arsenal, Bournemouth, Newcastle ve Fulham'a karşı kalan iç saha maçları için kura sistemi uygulamaya devam ediyor. Başarılı olan başvuru sahipleri biletleri nominal fiyat üzerinden satın alabiliyor.
  • İkincil satıcılar: Resmî kanallar tükenmişken, StubHub gibi platformlar bu tarihi kapanış maçlarına katılmanın bir yolunu sunuyor.

Arsenal Premier League biletleri ne kadar?

Son şampiyon olarak Arsenal'ın iç saha maçları için bilet seçeneklerine talep son derece yüksek olmaya devam ediyor. Emirates Stadyumu'nda Arsenal'ı Premier League'de izlemek isteyen taraftarlar için bilet fiyatı, satın alma yöntemine, rakibe ve koltuk konumuna göre önemli ölçüde değişebiliyor.

Bir Premier League bileti satın almanın en kolay yolu, Arsenal kulübünün resmî bilet portalını kullanmak. Ancak bunlar neredeyse sadece resmî Arsenal üyelerine açık ve oldukça nadir bulunuyor. Kulüp, rakibe göre A, B ve C olarak kategorize edilen kademeli bir fiyatlandırma sistemi uyguluyor; A Kategorisi maçlar en pahalı olanlar.

Üye kurası veya kulübün resmî Ticket Exchange'i üzerinden satın alındığında, yetişkinler için resmî biletlerin ortalama fiyatları genellikle şu aralıklarda oluyor:

  • C Kategorisi maçlar (Daha az talep gören rakipler): £35 - £55
  • B Kategorisi maçlar (Orta seviye rakipler): £45 - £75
  • A Kategorisi maçlar (Üst seviye rakipler, ör. Manchester United, Liverpool, Tottenham Hotspur): £65 - £120+

Kulübün üyeler için resmî yeniden satış platformu olan Arsenal Ticket Exchange üzerinden satılan biletlerin her zaman nominal fiyat üzerinden satıldığını belirtmek önemlidir. Bu da, maça artık gidemeyecek bir kombine sahibi ya da bir üyenin, biletini ödediği orijinal fiyat üzerinden başka bir üyeye satabileceği anlamına geliyor.

İkincil piyasa, Arsenal bileti bulmak için yaygın bir alternatif. StubHub gibi bu platformlardaki fiyatlar talebe göre belirleniyor ve maç yaklaştıkça önemli ölçüde dalgalanabiliyor.

Arsenal sezonluk biletleri nasıl alınır?

Bir Arsenal sezonluk bileti, bir Premier League sezonu boyunca Emirates Stadyumu'ndaki her iç saha maçında yer alabilmenin tek garantili yoludur. Size ayrılmış bir koltuk ve tüm aksiyon için tribünde bir yer garanti eder.

Ancak sezonluk biletlerin şu anda potansiyel yeni alıcılar için mevcut olmadığını da belirtmek gerekir. Bir tane almak isteyenlerin kulübün bekleme listesine kaydolması gerekiyor; satın alma için uygunluk doğduğunda bilgilendirilecekler. Arsenal internet sitesinden en güncel sezonluk bilet fiyatlarına da göz atabilirsiniz.

Emirates Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

Arsenal, kulüp efsanesi Dennis Bergkamp için düzenlenen jübile maçıyla 22 Temmuz 2006'da açıldığından bu yana Emirates Stadyumu'nu evi olarak kullanıyor. Bu taşınma, Arsenal'ın 1913'ten beri evi olan Highbury'de geçen 90 yılı aşkın dönemi sona erdirdi. Highbury, tescilli Art Deco tribünleri ve çevresindeki yerleşim sokakları nedeniyle kapasitesi 39.000'in biraz altıyla sınırlı kalmıştı ve genişlemek için gerçekçi bir alan yoktu.

Emirates, kuzey Londra'daki Holloway bölgesinde, Ashburton Grove'daki yeniden geliştirilen bir sanayi sahasında yaklaşık 390 milyon £ maliyetle inşa edildi ve bugün Populous olarak bilinen HOK Sport tarafından tasarlandı. Mevcut 60.704 kapasitesiyle Old Trafford ve Tottenham Hotspur Stadyumu'nun ardından İngiltere'deki en büyük üçüncü kulüp stadyumu ve Wembley dışında Londra'daki en büyük Premier League sahasıdır. Rekor seyirci sayısı, Kasım 2019'da Wolverhampton Wanderers'a karşı oynanan maçta kaydedilen 60.383'tür. Arsenal'ın kadın takımı da 2024/25 sezonundan itibaren Emirates'i kalıcı evi haline getirdi.

Genişleme, stadyum açıldığından bu yana tekrar eden bir konu oldu ve bu konuşmalar Arsenal'ın 2025/26'daki şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi finaline yükselmesinin ardından daha da arttı. Kulübün, kapasiteyi 70.000'in üzerine çıkarma ihtimali hakkında orijinal mimarlar Populous ile görüşmeler yaptığı bildiriliyor. Ancak kesin planlar, imar izni veya bir takvim henüz doğrulanmadı ve bazı haberler, ek ağırlama alanını hedefleyen yaklaşık 5.000 koltukluk daha mütevazı bir artışın daha gerçekçi sonuç olduğunu öne sürüyor. Taraftarlar 2026/27 sezonu için maç günü kapasitesinde herhangi bir değişiklik beklememeli.

Stadyum toplu taşımayla iyi şekilde bağlantılıdır; Piccadilly hattındaki Arsenal metro istasyonu kısa bir yürüme mesafesindedir ve yakındaki Finsbury Park ile Drayton Park istasyonları da alternatif sunar. Maç gününde seyahat eden taraftar sayısı göz önüne alındığında, erkenden gelinmesi tavsiye edilir.


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