Premier League Arsenal, 22 yıllık şampiyonluk hasretini sona erdirerek yeni sezona Premier League şampiyonu olarak giriyor

Arsenal, 22 yıllık şampiyonluk özlemine son verip Şampiyonlar Ligi finaline yükseldiği, burada da PSG'ye penaltılarla kaybettiği sezonun ardından 2026/27'ye Premier League şampiyonu olarak giriyor. GOAL , Saka, Ødegaard ve Gyökeres'i sahada izleme yolları da dahil olmak üzere, şampiyonluk savunması için bilet alırken ihtiyaç duyacağınız her şeyi derledi.

Arsenal'in 2026/27 sezonundaki yaklaşan maçları ve biletleri

Tarih ve Saat Maç Stadyum Organizasyon Biletler 9 Ağustos 2026 Pazar, 14.00 BST Arsenal - Borussia Dortmund Emirates Stadium (İç saha) Hazırlık maçı Biletler 12 Ağustos 2026 Çarşamba, 19.30 BST Arsenal - Como Emirates Stadium (İç saha) Hazırlık maçı Biletler 16 Ağustos 2026 Pazar, 15.00 BST Arsenal - Manchester City Principality Stadium, Cardiff Community Shield Biletler 21 Ağustos 2026 Cuma, 20.00 BST Arsenal - Coventry City Emirates Stadium (İç saha) Premier League Biletler 29 Ağustos 2026 Cumartesi, 15.00 BST Aston Villa - Arsenal Villa Park (Deplasman) Premier League Biletler 5 Eylül 2026 Cumartesi, 15.00 BST Arsenal - Chelsea Emirates Stadium (İç saha) Premier League Biletler 12 Eylül 2026 Cumartesi, 15.00 BST Sunderland - Arsenal Stadium of Light (Deplasman) Premier League Biletler 19 Eylül 2026 Cumartesi, 15.00 BST Brighton and Hove Albion - Arsenal American Express Stadium (Deplasman) Premier League Biletler 10 Ekim 2026 Cumartesi, 15.00 BST Arsenal - Leeds United Emirates Stadium (İç saha) Premier League Biletler 17 Ekim 2026 Cumartesi, 15.00 BST Nottingham Forest - Arsenal The City Ground (Deplasman) Premier League Biletler 24 Ekim 2026 Cumartesi, 15.00 BST Arsenal - Everton Emirates Stadium (İç saha) Premier League Biletler 31 Ekim 2026 Cumartesi, 15.00 GMT Liverpool - Arsenal Anfield (Deplasman) Premier League Biletler 7 Kasım 2026 Cumartesi, 15.00 GMT Arsenal - Hull City Emirates Stadium (İç saha) Premier League Biletler 21 Kasım 2026 Cumartesi, 15.00 GMT Newcastle United - Arsenal St. James' Park (Deplasman) Premier League Biletler 28 Kasım 2026 Cumartesi, 15.00 GMT Arsenal - Manchester City Emirates Stadium (İç saha) Premier League Biletler 2 Aralık 2026 Çarşamba, 20.00 GMT Brentford - Arsenal Gtech Community Stadium (Deplasman) Premier League Biletler 5 Aralık 2026 Cumartesi, 15.00 GMT Tottenham Hotspur - Arsenal Tottenham Hotspur Stadium (Deplasman) Premier League Biletler 12 Aralık 2026 Cumartesi, 15.00 GMT Arsenal - Bournemouth Emirates Stadium (İç saha) Premier League Biletler 19 Aralık 2026 Cumartesi, 15.00 GMT Arsenal - Manchester United Emirates Stadium (İç saha) Premier League Biletler 26 Aralık 2026 Cumartesi, 15.00 GMT Crystal Palace - Arsenal Selhurst Park (Deplasman) Premier League Biletler 30 Aralık 2026 Çarşamba, 20.00 GMT Fulham - Arsenal Craven Cottage (Deplasman) Premier League Biletler 2 Ocak 2027 Cumartesi, 15.00 GMT Arsenal - Ipswich Town Emirates Stadium (İç saha) Premier League Biletler 6 Ocak 2027 Çarşamba, 20.00 GMT Arsenal - Brentford Emirates Stadium (İç saha) Premier League Biletler 16 Ocak 2027 Cumartesi, 15.00 GMT Hull City - Arsenal MKM Stadium (Deplasman) Premier League Biletler 23 Ocak 2027 Cumartesi, 15.00 GMT Arsenal - Newcastle United Emirates Stadium (İç saha) Premier League Biletler 30 Ocak 2027 Cumartesi, 15.00 GMT Manchester City - Arsenal Etihad Stadium (Deplasman) Premier League Biletler 6 Şubat 2027 Cumartesi, 15.00 GMT Arsenal - Liverpool Emirates Stadium (İç saha) Premier League Biletler 10 Şubat 2027 Çarşamba, 20.00 GMT Ipswich Town - Arsenal Portman Road (Deplasman) Premier League Biletler 20 Şubat 2027 Cumartesi, 15.00 GMT Arsenal - Fulham Emirates Stadium (İç saha) Premier League Biletler 27 Şubat 2027 Cumartesi, 15.00 GMT Manchester United - Arsenal Old Trafford (Deplasman) Premier League Biletler 3 Mart 2027 Çarşamba, 20.00 GMT Arsenal - Crystal Palace Emirates Stadium (İç saha) Premier League Biletler 13 Mart 2027 Cumartesi, 15.00 GMT Chelsea - Arsenal Stamford Bridge (Deplasman) Premier League Biletler 20 Mart 2027 Cumartesi, 15.00 GMT Arsenal - Sunderland Emirates Stadium (İç saha) Premier League Biletler 10 Nisan 2027 Cumartesi, 15.00 BST Coventry City - Arsenal Coventry Building Society Arena (Deplasman) Premier League Biletler 17 Nisan 2027 Cumartesi, 15.00 BST Arsenal - Aston Villa Emirates Stadium (İç saha) Premier League Biletler 24 Nisan 2027 Cumartesi, 15.00 BST Bournemouth - Arsenal Vitality Stadium (Deplasman) Premier League Biletler 1 Mayıs 2027 Cumartesi, 15.00 BST Arsenal - Tottenham Hotspur Emirates Stadium (İç saha) Premier League Biletler 8 Mayıs 2027 Cumartesi, 15.00 BST Leeds United - Arsenal Elland Road (Deplasman) Premier League Biletler 15 Mayıs 2027 Cumartesi, 15.00 BST Arsenal - Nottingham Forest Emirates Stadium (İç saha) Premier League Biletler 23 Mayıs 2027 Pazar, 15.00 BST Everton - Arsenal Hill Dickinson Stadium (Deplasman) Premier League Biletler 30 Mayıs 2027 Pazar, 16.00 BST Arsenal - Brighton and Hove Albion Emirates Stadium (İç saha) Premier League Biletler

Arsenal Premier League biletleri nasıl alınır?

2025-26 sezonunun geri kalanı için bilet seçenekleri, Arsenal'in ligdeki konumu nedeniyle son derece sınırlı.

Tek maçlık biletler resmi portal üzerinden satışa sunuluyor, ancak talep nedeniyle neredeyse tüm karşılaşmalar Red Member kura sistemi açıldıktan birkaç dakika sonra tükeniyor.

Şu anda bilet almanın başlıca yolları şunlar:

Resmi Ticket Exchange: Bu, üyelerin sezonluk kombine sahipleri tarafından iade edilen nominal değerli biletleri bulması için en güvenilir yol. Şampiyonluk yarışı kızışırken taraftarlara bunu her gün kontrol etmeleri tavsiye ediliyor.

Red Member kuraları: Arsenal, Bournemouth, Newcastle ve Fulham'a karşı oynanacak kalan iç saha maçları için kura sistemini uygulamayı sürdürüyor. Başarılı başvuru sahipleri bileti nominal değerden satın alabiliyor.

İkincil satıcılar: Resmi kanallar tükenmişken, StubHub gibi platformlar bu tarihi kapanış maçlarına katılmanın bir yolunu sunuyor.

Arsenal Premier League biletleri ne kadar?

Son şampiyon olarak Arsenal'in iç saha maçları için bilet seçenekleri son derece yüksek talep görmeye devam ediyor. Emirates Stadium'da Premier League maçında Arsenal'i izlemek isteyen taraftarlar için bilet fiyatı, satın alma yöntemine, rakibe ve koltuğun konumuna göre önemli ölçüde değişebiliyor.

Premier League bileti satın almanın en kolay yolu, Arsenal kulübünün resmi bilet portalını kullanmak. Ancak bunlar neredeyse yalnızca resmi Arsenal üyelerine sunuluyor ve oldukça nadir bulunuyor. Kulüp, rakibe göre A, B ve C olarak kategorilendirilen kademeli bir fiyatlandırma sistemi uyguluyor ve Kategori A maçları en pahalı olanlar.

Üye kuraları veya kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden satın alınan resmi yetişkin biletlerinin ortalama fiyatları genel olarak şu aralıklarda yer alıyor:

Kategori C maçları (daha düşük talep gören rakipler): £35 - £55

Kategori B maçları (orta seviye rakipler): £45 - £75

Kategori A maçları (üst düzey rakipler, örneğin Manchester United, Liverpool, Tottenham Hotspur): £65 - £120+

Kulübün üyeler için resmi yeniden satış platformu olan Arsenal Ticket Exchange üzerinden satılan biletlerin her zaman nominal değerden satıldığını belirtmek önemli. Bu da maça artık gidemeyecek bir kombine sahibi ya da üyenin, biletini ödediği orijinal fiyat üzerinden başka bir üyeye satabileceği anlamına geliyor.

Arsenal bileti bulmak için ikincil pazar yaygın bir alternatif. StubHub gibi platformlardaki fiyatlar, talep tarafından belirleniyor ve maç yaklaşırken ciddi şekilde dalgalanabiliyor.

Arsenal sezonluk biletleri nasıl alınır?

Bir Arsenal sezonluk bileti, Premier League sezonu boyunca Emirates Stadium'daki her iç saha maçında yer alabilmenizi garanti altına almanın tek kesin yoludur. Size ayrılmış bir koltuk ve tüm aksiyon için tribünde bir yer sağlar.

Ancak şunu da belirtmek gerekir ki sezonluk biletler şu anda yeni alıcı adayları için satışta değil. Böyle bir bilet almak isteyenlerin kulübün bekleme listesine kaydolması gerekiyor; satın alım için uygunluk doğduğunda kendilerine bilgi verilecek. En güncel sezonluk bilet fiyatlarına Arsenal'in internet sitesinden de bakabilirsiniz.

Emirates Stadium hakkında bilmeniz gereken her şey

Arsenal, 22 Temmuz 2006'da kulüp efsanesi Dennis Bergkamp için düzenlenen jübile maçıyla açılan Emirates Stadium'u o tarihten bu yana evi olarak kullanıyor. Bu taşınma, Arsenal'in 1913'ten beri evi olan Highbury'de geçen 90 yılı aşkın dönemi sona erdirdi. Highbury, tescilli Art Deco tribünleri ve çevresindeki yerleşim sokakları nedeniyle kapasite olarak 39.000'in biraz altında kalmış ve genişleme için gerçekçi bir alan bırakmamıştı.

Emirates, Kuzey Londra'daki Holloway bölgesinde, Ashburton Grove'da yeniden geliştirilen bir endüstriyel alanda yaklaşık 390 milyon sterlin maliyetle inşa edildi ve bugün Populous olarak bilinen HOK Sport tarafından tasarlandı. Güncel kapasitesi 60.704 olan stat, Old Trafford ve Tottenham Hotspur Stadium'un ardından İngiltere'deki üçüncü büyük kulüp stadı, Wembley dışarıda bırakıldığında ise Londra'daki en büyük Premier League sahası konumunda. Rekor seyirci sayısı, Kasım 2019'da Wolverhampton Wanderers'a karşı oynanan maçta kaydedilen 60.383. Arsenal'in kadın takımı da 2024/25 sezonundan itibaren Emirates'i kalıcı evi yaptı.

Genişleme, stadın açılmasından bu yana tekrar eden bir konu oldu ve bu tartışma Arsenal'in 2025/26'da şampiyonluğu kazanıp Şampiyonlar Ligi finaline çıkmasının ardından daha da yüksek sesle yapılmaya başlandı. Kulübün, kapasiteyi 70.000'in üzerine çıkarma ihtimali hakkında orijinal mimarlar Populous ile görüşmeler yaptığı bildirildi. Ancak net planlar, imar izni veya bir zaman çizelgesi henüz doğrulanmış değil. Bazı haberler ise daha gerçekçi sonucun, ek ağırlama alanını hedefleyen yaklaşık 5.000 koltukluk daha mütevazı bir artış olabileceğini öne sürüyor. Taraftarlar 2026/27 sezonu için maç günü kapasitesinde herhangi bir değişiklik beklememeli.

Stat toplu taşıma açısından iyi bir konumda; Piccadilly hattındaki Arsenal metro istasyonu kısa bir yürüyüş mesafesinde bulunuyor ve Finsbury Park ile Drayton Park istasyonları da yakınlarda yer alıyor. Maç gününde seyahat eden taraftar sayısının fazlalığı göz önüne alındığında, erken gelinmesi tavsiye ediliyor.