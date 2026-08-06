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Arsenal 2026/27 biletleri nasıl alınır: Şampiyonlar Ligi fikstürü, biletlerin nereden alınacağı ve kombine bilet bilgileri

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Arsenal
Premier Lig

Arsenal, geçen sezon şampiyonluk için 22 yıllık bekleyişine son vererek yeni sezona Premier League'in son şampiyonu olarak giriyor.

Premier League Arsenal, 22 yıllık şampiyonluk hasretini sona erdirerek yeni sezona Premier League şampiyonu olarak giriyor

Arsenal, 22 yıllık şampiyonluk özlemine son verip Şampiyonlar Ligi finaline yükseldiği, burada da PSG'ye penaltılarla kaybettiği sezonun ardından 2026/27'ye Premier League şampiyonu olarak giriyor. GOAL , Saka, Ødegaard ve Gyökeres'i sahada izleme yolları da dahil olmak üzere, şampiyonluk savunması için bilet alırken ihtiyaç duyacağınız her şeyi derledi.

Arsenal'in 2026/27 sezonundaki yaklaşan maçları ve biletleri

Tarih ve Saat

Maç

Stadyum

Organizasyon

Biletler

9 Ağustos 2026 Pazar, 14.00 BST

Arsenal - Borussia Dortmund

Emirates Stadium (İç saha)

Hazırlık maçı

Biletler

12 Ağustos 2026 Çarşamba, 19.30 BST

Arsenal - Como

Emirates Stadium (İç saha)

Hazırlık maçı

Biletler

16 Ağustos 2026 Pazar, 15.00 BST

Arsenal - Manchester City

Principality Stadium, Cardiff

Community Shield

Biletler

21 Ağustos 2026 Cuma, 20.00 BST

Arsenal - Coventry City

Emirates Stadium (İç saha)

Premier League

Biletler

29 Ağustos 2026 Cumartesi, 15.00 BST

Aston Villa - Arsenal

Villa Park (Deplasman)

Premier League

Biletler

5 Eylül 2026 Cumartesi, 15.00 BST

Arsenal - Chelsea

Emirates Stadium (İç saha)

Premier League

Biletler

12 Eylül 2026 Cumartesi, 15.00 BST

Sunderland - Arsenal

Stadium of Light (Deplasman)

Premier League

Biletler

19 Eylül 2026 Cumartesi, 15.00 BST

Brighton and Hove Albion - Arsenal

American Express Stadium (Deplasman)

Premier League

Biletler

10 Ekim 2026 Cumartesi, 15.00 BST

Arsenal - Leeds United

Emirates Stadium (İç saha)

Premier League

Biletler

17 Ekim 2026 Cumartesi, 15.00 BST

Nottingham Forest - Arsenal

The City Ground (Deplasman)

Premier League

Biletler

24 Ekim 2026 Cumartesi, 15.00 BST

Arsenal - Everton

Emirates Stadium (İç saha)

Premier League

Biletler

31 Ekim 2026 Cumartesi, 15.00 GMT

Liverpool - Arsenal

Anfield (Deplasman)

Premier League

Biletler

7 Kasım 2026 Cumartesi, 15.00 GMT

Arsenal - Hull City

Emirates Stadium (İç saha)

Premier League

Biletler

21 Kasım 2026 Cumartesi, 15.00 GMT

Newcastle United - Arsenal

St. James' Park (Deplasman)

Premier League

Biletler

28 Kasım 2026 Cumartesi, 15.00 GMT

Arsenal - Manchester City

Emirates Stadium (İç saha)

Premier League

Biletler

2 Aralık 2026 Çarşamba, 20.00 GMT

Brentford - Arsenal

Gtech Community Stadium (Deplasman)

Premier League

Biletler

5 Aralık 2026 Cumartesi, 15.00 GMT

Tottenham Hotspur - Arsenal

Tottenham Hotspur Stadium (Deplasman)

Premier League

Biletler

12 Aralık 2026 Cumartesi, 15.00 GMT

Arsenal - Bournemouth

Emirates Stadium (İç saha)

Premier League

Biletler

19 Aralık 2026 Cumartesi, 15.00 GMT

Arsenal - Manchester United

Emirates Stadium (İç saha)

Premier League

Biletler

26 Aralık 2026 Cumartesi, 15.00 GMT

Crystal Palace - Arsenal

Selhurst Park (Deplasman)

Premier League

Biletler

30 Aralık 2026 Çarşamba, 20.00 GMT

Fulham - Arsenal

Craven Cottage (Deplasman)

Premier League

Biletler

2 Ocak 2027 Cumartesi, 15.00 GMT

Arsenal - Ipswich Town

Emirates Stadium (İç saha)

Premier League

Biletler

6 Ocak 2027 Çarşamba, 20.00 GMT

Arsenal - Brentford

Emirates Stadium (İç saha)

Premier League

Biletler

16 Ocak 2027 Cumartesi, 15.00 GMT

Hull City - Arsenal

MKM Stadium (Deplasman)

Premier League

Biletler

23 Ocak 2027 Cumartesi, 15.00 GMT

Arsenal - Newcastle United

Emirates Stadium (İç saha)

Premier League

Biletler

30 Ocak 2027 Cumartesi, 15.00 GMT

Manchester City - Arsenal

Etihad Stadium (Deplasman)

Premier League

Biletler

6 Şubat 2027 Cumartesi, 15.00 GMT

Arsenal - Liverpool

Emirates Stadium (İç saha)

Premier League

Biletler

10 Şubat 2027 Çarşamba, 20.00 GMT

Ipswich Town - Arsenal

Portman Road (Deplasman)

Premier League

Biletler

20 Şubat 2027 Cumartesi, 15.00 GMT

Arsenal - Fulham

Emirates Stadium (İç saha)

Premier League

Biletler

27 Şubat 2027 Cumartesi, 15.00 GMT

Manchester United - Arsenal

Old Trafford (Deplasman)

Premier League

Biletler

3 Mart 2027 Çarşamba, 20.00 GMT

Arsenal - Crystal Palace

Emirates Stadium (İç saha)

Premier League

Biletler

13 Mart 2027 Cumartesi, 15.00 GMT

Chelsea - Arsenal

Stamford Bridge (Deplasman)

Premier League

Biletler

20 Mart 2027 Cumartesi, 15.00 GMT

Arsenal - Sunderland

Emirates Stadium (İç saha)

Premier League

Biletler

10 Nisan 2027 Cumartesi, 15.00 BST

Coventry City - Arsenal

Coventry Building Society Arena (Deplasman)

Premier League

Biletler

17 Nisan 2027 Cumartesi, 15.00 BST

Arsenal - Aston Villa

Emirates Stadium (İç saha)

Premier League

Biletler

24 Nisan 2027 Cumartesi, 15.00 BST

Bournemouth - Arsenal

Vitality Stadium (Deplasman)

Premier League

Biletler

1 Mayıs 2027 Cumartesi, 15.00 BST

Arsenal - Tottenham Hotspur

Emirates Stadium (İç saha)

Premier League

Biletler

8 Mayıs 2027 Cumartesi, 15.00 BST

Leeds United - Arsenal

Elland Road (Deplasman)

Premier League

Biletler

15 Mayıs 2027 Cumartesi, 15.00 BST

Arsenal - Nottingham Forest

Emirates Stadium (İç saha)

Premier League

Biletler

23 Mayıs 2027 Pazar, 15.00 BST

Everton - Arsenal

Hill Dickinson Stadium (Deplasman)

Premier League

Biletler

30 Mayıs 2027 Pazar, 16.00 BST

Arsenal - Brighton and Hove Albion

Emirates Stadium (İç saha)

Premier League

Biletler

Arsenal Premier League biletleri nasıl alınır?

2025-26 sezonunun geri kalanı için bilet seçenekleri, Arsenal'in ligdeki konumu nedeniyle son derece sınırlı.

Tek maçlık biletler resmi portal üzerinden satışa sunuluyor, ancak talep nedeniyle neredeyse tüm karşılaşmalar Red Member kura sistemi açıldıktan birkaç dakika sonra tükeniyor.

Şu anda bilet almanın başlıca yolları şunlar:

  • Resmi Ticket Exchange: Bu, üyelerin sezonluk kombine sahipleri tarafından iade edilen nominal değerli biletleri bulması için en güvenilir yol. Şampiyonluk yarışı kızışırken taraftarlara bunu her gün kontrol etmeleri tavsiye ediliyor.
  • Red Member kuraları: Arsenal, Bournemouth, Newcastle ve Fulham'a karşı oynanacak kalan iç saha maçları için kura sistemini uygulamayı sürdürüyor. Başarılı başvuru sahipleri bileti nominal değerden satın alabiliyor.
  • İkincil satıcılar: Resmi kanallar tükenmişken, StubHub gibi platformlar bu tarihi kapanış maçlarına katılmanın bir yolunu sunuyor.

Arsenal Premier League biletleri ne kadar?

Son şampiyon olarak Arsenal'in iç saha maçları için bilet seçenekleri son derece yüksek talep görmeye devam ediyor. Emirates Stadium'da Premier League maçında Arsenal'i izlemek isteyen taraftarlar için bilet fiyatı, satın alma yöntemine, rakibe ve koltuğun konumuna göre önemli ölçüde değişebiliyor.

Premier League bileti satın almanın en kolay yolu, Arsenal kulübünün resmi bilet portalını kullanmak. Ancak bunlar neredeyse yalnızca resmi Arsenal üyelerine sunuluyor ve oldukça nadir bulunuyor. Kulüp, rakibe göre A, B ve C olarak kategorilendirilen kademeli bir fiyatlandırma sistemi uyguluyor ve Kategori A maçları en pahalı olanlar.

Üye kuraları veya kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden satın alınan resmi yetişkin biletlerinin ortalama fiyatları genel olarak şu aralıklarda yer alıyor:

  • Kategori C maçları (daha düşük talep gören rakipler): £35 - £55
  • Kategori B maçları (orta seviye rakipler): £45 - £75
  • Kategori A maçları (üst düzey rakipler, örneğin Manchester United, Liverpool, Tottenham Hotspur): £65 - £120+

Kulübün üyeler için resmi yeniden satış platformu olan Arsenal Ticket Exchange üzerinden satılan biletlerin her zaman nominal değerden satıldığını belirtmek önemli. Bu da maça artık gidemeyecek bir kombine sahibi ya da üyenin, biletini ödediği orijinal fiyat üzerinden başka bir üyeye satabileceği anlamına geliyor.

Arsenal bileti bulmak için ikincil pazar yaygın bir alternatif. StubHub gibi platformlardaki fiyatlar, talep tarafından belirleniyor ve maç yaklaşırken ciddi şekilde dalgalanabiliyor.

Arsenal sezonluk biletleri nasıl alınır?

Bir Arsenal sezonluk bileti, Premier League sezonu boyunca Emirates Stadium'daki her iç saha maçında yer alabilmenizi garanti altına almanın tek kesin yoludur. Size ayrılmış bir koltuk ve tüm aksiyon için tribünde bir yer sağlar.

Ancak şunu da belirtmek gerekir ki sezonluk biletler şu anda yeni alıcı adayları için satışta değil. Böyle bir bilet almak isteyenlerin kulübün bekleme listesine kaydolması gerekiyor; satın alım için uygunluk doğduğunda kendilerine bilgi verilecek. En güncel sezonluk bilet fiyatlarına Arsenal'in internet sitesinden de bakabilirsiniz.

Emirates Stadium hakkında bilmeniz gereken her şey

Arsenal, 22 Temmuz 2006'da kulüp efsanesi Dennis Bergkamp için düzenlenen jübile maçıyla açılan Emirates Stadium'u o tarihten bu yana evi olarak kullanıyor. Bu taşınma, Arsenal'in 1913'ten beri evi olan Highbury'de geçen 90 yılı aşkın dönemi sona erdirdi. Highbury, tescilli Art Deco tribünleri ve çevresindeki yerleşim sokakları nedeniyle kapasite olarak 39.000'in biraz altında kalmış ve genişleme için gerçekçi bir alan bırakmamıştı.

Emirates, Kuzey Londra'daki Holloway bölgesinde, Ashburton Grove'da yeniden geliştirilen bir endüstriyel alanda yaklaşık 390 milyon sterlin maliyetle inşa edildi ve bugün Populous olarak bilinen HOK Sport tarafından tasarlandı. Güncel kapasitesi 60.704 olan stat, Old Trafford ve Tottenham Hotspur Stadium'un ardından İngiltere'deki üçüncü büyük kulüp stadı, Wembley dışarıda bırakıldığında ise Londra'daki en büyük Premier League sahası konumunda. Rekor seyirci sayısı, Kasım 2019'da Wolverhampton Wanderers'a karşı oynanan maçta kaydedilen 60.383. Arsenal'in kadın takımı da 2024/25 sezonundan itibaren Emirates'i kalıcı evi yaptı.

Genişleme, stadın açılmasından bu yana tekrar eden bir konu oldu ve bu tartışma Arsenal'in 2025/26'da şampiyonluğu kazanıp Şampiyonlar Ligi finaline çıkmasının ardından daha da yüksek sesle yapılmaya başlandı. Kulübün, kapasiteyi 70.000'in üzerine çıkarma ihtimali hakkında orijinal mimarlar Populous ile görüşmeler yaptığı bildirildi. Ancak net planlar, imar izni veya bir zaman çizelgesi henüz doğrulanmış değil. Bazı haberler ise daha gerçekçi sonucun, ek ağırlama alanını hedefleyen yaklaşık 5.000 koltukluk daha mütevazı bir artış olabileceğini öne sürüyor. Taraftarlar 2026/27 sezonu için maç günü kapasitesinde herhangi bir değişiklik beklememeli.

Stat toplu taşıma açısından iyi bir konumda; Piccadilly hattındaki Arsenal metro istasyonu kısa bir yürüyüş mesafesinde bulunuyor ve Finsbury Park ile Drayton Park istasyonları da yakınlarda yer alıyor. Maç gününde seyahat eden taraftar sayısının fazlalığı göz önüne alındığında, erken gelinmesi tavsiye ediliyor.

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