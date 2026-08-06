Premier League Arsenal, 22 yıllık şampiyonluk hasretini sona erdirerek yeni sezona Premier League şampiyonu olarak giriyor
Arsenal, 22 yıllık şampiyonluk özlemine son verip Şampiyonlar Ligi finaline yükseldiği, burada da PSG'ye penaltılarla kaybettiği sezonun ardından 2026/27'ye Premier League şampiyonu olarak giriyor. GOAL , Saka, Ødegaard ve Gyökeres'i sahada izleme yolları da dahil olmak üzere, şampiyonluk savunması için bilet alırken ihtiyaç duyacağınız her şeyi derledi.
Arsenal'in 2026/27 sezonundaki yaklaşan maçları ve biletleri
Tarih ve Saat
Maç
Stadyum
Organizasyon
Biletler
9 Ağustos 2026 Pazar, 14.00 BST
Arsenal - Borussia Dortmund
Emirates Stadium (İç saha)
Hazırlık maçı
12 Ağustos 2026 Çarşamba, 19.30 BST
Arsenal - Como
Emirates Stadium (İç saha)
Hazırlık maçı
16 Ağustos 2026 Pazar, 15.00 BST
Arsenal - Manchester City
Principality Stadium, Cardiff
Community Shield
21 Ağustos 2026 Cuma, 20.00 BST
Arsenal - Coventry City
Emirates Stadium (İç saha)
Premier League
29 Ağustos 2026 Cumartesi, 15.00 BST
Aston Villa - Arsenal
Villa Park (Deplasman)
Premier League
5 Eylül 2026 Cumartesi, 15.00 BST
Arsenal - Chelsea
Emirates Stadium (İç saha)
Premier League
12 Eylül 2026 Cumartesi, 15.00 BST
Sunderland - Arsenal
Stadium of Light (Deplasman)
Premier League
19 Eylül 2026 Cumartesi, 15.00 BST
Brighton and Hove Albion - Arsenal
American Express Stadium (Deplasman)
Premier League
10 Ekim 2026 Cumartesi, 15.00 BST
Arsenal - Leeds United
Emirates Stadium (İç saha)
Premier League
17 Ekim 2026 Cumartesi, 15.00 BST
Nottingham Forest - Arsenal
The City Ground (Deplasman)
Premier League
24 Ekim 2026 Cumartesi, 15.00 BST
Arsenal - Everton
Emirates Stadium (İç saha)
Premier League
31 Ekim 2026 Cumartesi, 15.00 GMT
Liverpool - Arsenal
Anfield (Deplasman)
Premier League
7 Kasım 2026 Cumartesi, 15.00 GMT
Arsenal - Hull City
Emirates Stadium (İç saha)
Premier League
21 Kasım 2026 Cumartesi, 15.00 GMT
Newcastle United - Arsenal
St. James' Park (Deplasman)
Premier League
28 Kasım 2026 Cumartesi, 15.00 GMT
Arsenal - Manchester City
Emirates Stadium (İç saha)
Premier League
2 Aralık 2026 Çarşamba, 20.00 GMT
Brentford - Arsenal
Gtech Community Stadium (Deplasman)
Premier League
5 Aralık 2026 Cumartesi, 15.00 GMT
Tottenham Hotspur - Arsenal
Tottenham Hotspur Stadium (Deplasman)
Premier League
12 Aralık 2026 Cumartesi, 15.00 GMT
Arsenal - Bournemouth
Emirates Stadium (İç saha)
Premier League
19 Aralık 2026 Cumartesi, 15.00 GMT
Arsenal - Manchester United
Emirates Stadium (İç saha)
Premier League
26 Aralık 2026 Cumartesi, 15.00 GMT
Crystal Palace - Arsenal
Selhurst Park (Deplasman)
Premier League
30 Aralık 2026 Çarşamba, 20.00 GMT
Fulham - Arsenal
Craven Cottage (Deplasman)
Premier League
2 Ocak 2027 Cumartesi, 15.00 GMT
Arsenal - Ipswich Town
Emirates Stadium (İç saha)
Premier League
6 Ocak 2027 Çarşamba, 20.00 GMT
Arsenal - Brentford
Emirates Stadium (İç saha)
Premier League
16 Ocak 2027 Cumartesi, 15.00 GMT
Hull City - Arsenal
MKM Stadium (Deplasman)
Premier League
23 Ocak 2027 Cumartesi, 15.00 GMT
Arsenal - Newcastle United
Emirates Stadium (İç saha)
Premier League
30 Ocak 2027 Cumartesi, 15.00 GMT
Manchester City - Arsenal
Etihad Stadium (Deplasman)
Premier League
6 Şubat 2027 Cumartesi, 15.00 GMT
Arsenal - Liverpool
Emirates Stadium (İç saha)
Premier League
10 Şubat 2027 Çarşamba, 20.00 GMT
Ipswich Town - Arsenal
Portman Road (Deplasman)
Premier League
20 Şubat 2027 Cumartesi, 15.00 GMT
Arsenal - Fulham
Emirates Stadium (İç saha)
Premier League
27 Şubat 2027 Cumartesi, 15.00 GMT
Manchester United - Arsenal
Old Trafford (Deplasman)
Premier League
3 Mart 2027 Çarşamba, 20.00 GMT
Arsenal - Crystal Palace
Emirates Stadium (İç saha)
Premier League
13 Mart 2027 Cumartesi, 15.00 GMT
Chelsea - Arsenal
Stamford Bridge (Deplasman)
Premier League
20 Mart 2027 Cumartesi, 15.00 GMT
Arsenal - Sunderland
Emirates Stadium (İç saha)
Premier League
10 Nisan 2027 Cumartesi, 15.00 BST
Coventry City - Arsenal
Coventry Building Society Arena (Deplasman)
Premier League
17 Nisan 2027 Cumartesi, 15.00 BST
Arsenal - Aston Villa
Emirates Stadium (İç saha)
Premier League
24 Nisan 2027 Cumartesi, 15.00 BST
Bournemouth - Arsenal
Vitality Stadium (Deplasman)
Premier League
1 Mayıs 2027 Cumartesi, 15.00 BST
Arsenal - Tottenham Hotspur
Emirates Stadium (İç saha)
Premier League
8 Mayıs 2027 Cumartesi, 15.00 BST
Leeds United - Arsenal
Elland Road (Deplasman)
Premier League
15 Mayıs 2027 Cumartesi, 15.00 BST
Arsenal - Nottingham Forest
Emirates Stadium (İç saha)
Premier League
23 Mayıs 2027 Pazar, 15.00 BST
Everton - Arsenal
Hill Dickinson Stadium (Deplasman)
Premier League
30 Mayıs 2027 Pazar, 16.00 BST
Arsenal - Brighton and Hove Albion
Emirates Stadium (İç saha)
Premier League
Arsenal Premier League biletleri nasıl alınır?
2025-26 sezonunun geri kalanı için bilet seçenekleri, Arsenal'in ligdeki konumu nedeniyle son derece sınırlı.
Tek maçlık biletler resmi portal üzerinden satışa sunuluyor, ancak talep nedeniyle neredeyse tüm karşılaşmalar Red Member kura sistemi açıldıktan birkaç dakika sonra tükeniyor.
Şu anda bilet almanın başlıca yolları şunlar:
- Resmi Ticket Exchange: Bu, üyelerin sezonluk kombine sahipleri tarafından iade edilen nominal değerli biletleri bulması için en güvenilir yol. Şampiyonluk yarışı kızışırken taraftarlara bunu her gün kontrol etmeleri tavsiye ediliyor.
- Red Member kuraları: Arsenal, Bournemouth, Newcastle ve Fulham'a karşı oynanacak kalan iç saha maçları için kura sistemini uygulamayı sürdürüyor. Başarılı başvuru sahipleri bileti nominal değerden satın alabiliyor.
- İkincil satıcılar: Resmi kanallar tükenmişken, StubHub gibi platformlar bu tarihi kapanış maçlarına katılmanın bir yolunu sunuyor.
Arsenal Premier League biletleri ne kadar?
Son şampiyon olarak Arsenal'in iç saha maçları için bilet seçenekleri son derece yüksek talep görmeye devam ediyor. Emirates Stadium'da Premier League maçında Arsenal'i izlemek isteyen taraftarlar için bilet fiyatı, satın alma yöntemine, rakibe ve koltuğun konumuna göre önemli ölçüde değişebiliyor.
Premier League bileti satın almanın en kolay yolu, Arsenal kulübünün resmi bilet portalını kullanmak. Ancak bunlar neredeyse yalnızca resmi Arsenal üyelerine sunuluyor ve oldukça nadir bulunuyor. Kulüp, rakibe göre A, B ve C olarak kategorilendirilen kademeli bir fiyatlandırma sistemi uyguluyor ve Kategori A maçları en pahalı olanlar.
Üye kuraları veya kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden satın alınan resmi yetişkin biletlerinin ortalama fiyatları genel olarak şu aralıklarda yer alıyor:
- Kategori C maçları (daha düşük talep gören rakipler): £35 - £55
- Kategori B maçları (orta seviye rakipler): £45 - £75
- Kategori A maçları (üst düzey rakipler, örneğin Manchester United, Liverpool, Tottenham Hotspur): £65 - £120+
Kulübün üyeler için resmi yeniden satış platformu olan Arsenal Ticket Exchange üzerinden satılan biletlerin her zaman nominal değerden satıldığını belirtmek önemli. Bu da maça artık gidemeyecek bir kombine sahibi ya da üyenin, biletini ödediği orijinal fiyat üzerinden başka bir üyeye satabileceği anlamına geliyor.
Arsenal bileti bulmak için ikincil pazar yaygın bir alternatif. StubHub gibi platformlardaki fiyatlar, talep tarafından belirleniyor ve maç yaklaşırken ciddi şekilde dalgalanabiliyor.
Arsenal sezonluk biletleri nasıl alınır?
Bir Arsenal sezonluk bileti, Premier League sezonu boyunca Emirates Stadium'daki her iç saha maçında yer alabilmenizi garanti altına almanın tek kesin yoludur. Size ayrılmış bir koltuk ve tüm aksiyon için tribünde bir yer sağlar.
Ancak şunu da belirtmek gerekir ki sezonluk biletler şu anda yeni alıcı adayları için satışta değil. Böyle bir bilet almak isteyenlerin kulübün bekleme listesine kaydolması gerekiyor; satın alım için uygunluk doğduğunda kendilerine bilgi verilecek. En güncel sezonluk bilet fiyatlarına Arsenal'in internet sitesinden de bakabilirsiniz.
Emirates Stadium hakkında bilmeniz gereken her şey
Arsenal, 22 Temmuz 2006'da kulüp efsanesi Dennis Bergkamp için düzenlenen jübile maçıyla açılan Emirates Stadium'u o tarihten bu yana evi olarak kullanıyor. Bu taşınma, Arsenal'in 1913'ten beri evi olan Highbury'de geçen 90 yılı aşkın dönemi sona erdirdi. Highbury, tescilli Art Deco tribünleri ve çevresindeki yerleşim sokakları nedeniyle kapasite olarak 39.000'in biraz altında kalmış ve genişleme için gerçekçi bir alan bırakmamıştı.
Emirates, Kuzey Londra'daki Holloway bölgesinde, Ashburton Grove'da yeniden geliştirilen bir endüstriyel alanda yaklaşık 390 milyon sterlin maliyetle inşa edildi ve bugün Populous olarak bilinen HOK Sport tarafından tasarlandı. Güncel kapasitesi 60.704 olan stat, Old Trafford ve Tottenham Hotspur Stadium'un ardından İngiltere'deki üçüncü büyük kulüp stadı, Wembley dışarıda bırakıldığında ise Londra'daki en büyük Premier League sahası konumunda. Rekor seyirci sayısı, Kasım 2019'da Wolverhampton Wanderers'a karşı oynanan maçta kaydedilen 60.383. Arsenal'in kadın takımı da 2024/25 sezonundan itibaren Emirates'i kalıcı evi yaptı.
Genişleme, stadın açılmasından bu yana tekrar eden bir konu oldu ve bu tartışma Arsenal'in 2025/26'da şampiyonluğu kazanıp Şampiyonlar Ligi finaline çıkmasının ardından daha da yüksek sesle yapılmaya başlandı. Kulübün, kapasiteyi 70.000'in üzerine çıkarma ihtimali hakkında orijinal mimarlar Populous ile görüşmeler yaptığı bildirildi. Ancak net planlar, imar izni veya bir zaman çizelgesi henüz doğrulanmış değil. Bazı haberler ise daha gerçekçi sonucun, ek ağırlama alanını hedefleyen yaklaşık 5.000 koltukluk daha mütevazı bir artış olabileceğini öne sürüyor. Taraftarlar 2026/27 sezonu için maç günü kapasitesinde herhangi bir değişiklik beklememeli.
Stat toplu taşıma açısından iyi bir konumda; Piccadilly hattındaki Arsenal metro istasyonu kısa bir yürüyüş mesafesinde bulunuyor ve Finsbury Park ile Drayton Park istasyonları da yakınlarda yer alıyor. Maç gününde seyahat eden taraftar sayısının fazlalığı göz önüne alındığında, erken gelinmesi tavsiye ediliyor.