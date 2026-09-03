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Yaklaşan Arsenal 2026/27 fikstürü ve biletler

Tarih ve Saat Karşılaşma Stadyum Organizasyon Biletler Cmt 5 Eyl 2026, 15:00 BST Arsenal - Chelsea Emirates Stadyumu (İç saha) Premier League Biletler Cmt 12 Eyl 2026, 15:00 BST Sunderland - Arsenal Stadium of Light (Deplasman) Premier League Biletler Cmt 19 Eyl 2026, 15:00 BST Brighton and Hove Albion - Arsenal American Express Stadium (Deplasman) Premier League Biletler Cmt 10 Eki 2026, 15:00 BST Arsenal - Leeds United Emirates Stadyumu (İç saha) Premier League Biletler Cmt 17 Eki 2026, 15:00 BST Nottingham Forest - Arsenal The City Ground (Deplasman) Premier League Biletler Cmt 24 Eki 2026, 15:00 BST Arsenal - Everton Emirates Stadyumu (İç saha) Premier League Biletler Cmt 31 Eki 2026, 15:00 GMT Liverpool - Arsenal Anfield (Deplasman) Premier League Biletler Cmt 7 Kas 2026, 15:00 GMT Arsenal - Hull City Emirates Stadyumu (İç saha) Premier League Biletler Cmt 21 Kas 2026, 15:00 GMT Newcastle United - Arsenal St. James' Park (Deplasman) Premier League Biletler Cmt 28 Kas 2026, 15:00 GMT Arsenal - Manchester City Emirates Stadyumu (İç saha) Premier League Biletler Çar 2 Ara 2026, 20:00 GMT Brentford - Arsenal Gtech Community Stadium (Deplasman) Premier League Biletler Cmt 5 Ara 2026, 15:00 GMT Tottenham Hotspur - Arsenal Tottenham Hotspur Stadium (Deplasman) Premier League Biletler Cmt 12 Ara 2026, 15:00 GMT Arsenal - Bournemouth Emirates Stadyumu (İç saha) Premier League Biletler Cmt 19 Ara 2026, 15:00 GMT Arsenal - Manchester United Emirates Stadyumu (İç saha) Premier League Biletler Cmt 26 Ara 2026, 15:00 GMT Crystal Palace - Arsenal Selhurst Park (Deplasman) Premier League Biletler Çar 30 Ara 2026, 20:00 GMT Fulham - Arsenal Craven Cottage (Deplasman) Premier League Biletler Cmt 2 Oca 2027, 15:00 GMT Arsenal - Ipswich Town Emirates Stadyumu (İç saha) Premier League Biletler Çar 6 Oca 2027, 20:00 GMT Arsenal - Brentford Emirates Stadyumu (İç saha) Premier League Biletler Cmt 16 Oca 2027, 15:00 GMT Hull City - Arsenal MKM Stadium (Deplasman) Premier League Biletler Cmt 23 Oca 2027, 15:00 GMT Arsenal - Newcastle United Emirates Stadyumu (İç saha) Premier League Biletler Cmt 30 Oca 2027, 15:00 GMT Manchester City - Arsenal Etihad Stadium (Deplasman) Premier League Biletler Cmt 6 Şub 2027, 15:00 GMT Arsenal - Liverpool Emirates Stadyumu (İç saha) Premier League Biletler Çar 10 Şub 2027, 20:00 GMT Ipswich Town - Arsenal Portman Road (Deplasman) Premier League Biletler Cmt 20 Şub 2027, 15:00 GMT Arsenal - Fulham Emirates Stadyumu (İç saha) Premier League Biletler Cmt 27 Şub 2027, 15:00 GMT Manchester United - Arsenal Old Trafford (Deplasman) Premier League Biletler Çar 3 Mar 2027, 20:00 GMT Arsenal - Crystal Palace Emirates Stadyumu (İç saha) Premier League Biletler Cmt 13 Mar 2027, 15:00 GMT Chelsea - Arsenal Stamford Bridge (Deplasman) Premier League Biletler Cmt 20 Mar 2027, 15:00 GMT Arsenal - Sunderland Emirates Stadyumu (İç saha) Premier League Biletler Cmt 10 Nis 2027, 15:00 BST Coventry City - Arsenal Coventry Building Society Arena (Deplasman) Premier League Biletler Cmt 17 Nis 2027, 15:00 BST Arsenal - Aston Villa Emirates Stadyumu (İç saha) Premier League Biletler Cmt 24 Nis 2027, 15:00 BST Bournemouth - Arsenal Vitality Stadium (Deplasman) Premier League Biletler Cmt 1 May 2027, 15:00 BST Arsenal - Tottenham Hotspur Emirates Stadyumu (İç saha) Premier League Biletler Cmt 8 May 2027, 15:00 BST Leeds United - Arsenal Elland Road (Deplasman) Premier League Biletler Cmt 15 May 2027, 15:00 BST Arsenal - Nottingham Forest Emirates Stadyumu (İç saha) Premier League Biletler Paz 23 May 2027, 15:00 BST Everton - Arsenal Hill Dickinson Stadium (Deplasman) Premier League Biletler Paz 30 May 2027, 16:00 BST Arsenal - Brighton and Hove Albion Emirates Stadyumu (İç saha) Premier League Biletler

Arsenal Premier League biletleri nasıl alınır?

Arsenal'ın ligdeki konumu nedeniyle 2025-26 sezonunun geri kalanı için bilet seçenekleri son derece sınırlı.

Tek maçlık biletler resmi portal üzerinden satılıyor, ancak talep nedeniyle Red Member kurasının açılmasının ardından neredeyse her maç dakikalar içinde tükeniyor.

Şu anda bilet almanın başlıca yolları şunlar:

Resmi Ticket Exchange: Bu, üyelerin kombine sahipleri tarafından iade edilen, nominal değerden satılan biletleri bulması için en güvenilir yoldur. Şampiyonluk yarışı kızışırken taraftarlara bunu her gün kontrol etmeleri tavsiye ediliyor.

Red Member kuraları: Arsenal, Bournemouth, Newcastle ve Fulham'a karşı kalan iç saha maçları için kura sistemini uygulamayı sürdürüyor. Başarılı başvuru sahipleri nominal fiyat üzerinden satın alabiliyor.

İkincil satıcılar: Resmi kanallar tükenmişken StubHub gibi platformlar, sezonun bu tarihi kapanış maçlarına katılmanın bir yolunu sunuyor.

Arsenal Premier League biletleri ne kadar?

Son şampiyon olarak Arsenal'ın iç saha maçları için bilet seçenekleri son derece yüksek talep görmeye devam ediyor. Emirates Stadyumu'nda Arsenal'ı Premier League maçında izlemek isteyen taraftarlar için bir biletin fiyatı, satın alma yöntemine, rakibe ve koltuk konumuna bağlı olarak önemli ölçüde değişebiliyor.

Bir Premier League bileti satın almanın en kolay yolu, Arsenal kulübünün resmi bilet portalını kullanmaktır. Ancak bunlar neredeyse yalnızca resmi Arsenal üyelerine açıktır ve çok nadir bulunur. Kulüp, rakibe göre A, B ve C olarak sınıflandırılan kademeli bir fiyatlandırma sistemi uyguluyor ve Kategori A maçları en pahalı olanlar.

Üye kurası veya kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden satın alındığında, resmi yetişkin biletlerinin ortalama fiyatları genel olarak şu aralıklardadır:

Kategori C maçları (Daha düşük talep gören rakipler): £35 - £55

Kategori B maçları (Orta seviye rakipler): £45 - £75

Kategori A maçları (Üst düzey rakipler, örneğin Manchester United, Liverpool, Tottenham Hotspur): £65 - £120+

Kulübün üyeler için resmi yeniden satış platformu olan Arsenal Ticket Exchange üzerinden satılan biletlerin her zaman nominal fiyat üzerinden satıldığını belirtmek önemlidir. Bu, maça artık gidemeyecek bir kombine sahibinin ya da üyenin biletini, ödediği orijinal fiyat üzerinden başka bir üyeye satabileceği anlamına gelir.

İkincil piyasa, Arsenal bileti bulmak için yaygın bir alternatiftir. StubHub gibi bu platformlardaki fiyatlar talep tarafından belirlenir ve maç yaklaştıkça önemli ölçüde dalgalanabilir.

Arsenal sezonluk biletleri nasıl alınır?

Bir Arsenal sezonluk bileti, bir Premier League sezonu boyunca Emirates Stadyumu'ndaki her iç saha maçında yer alabileceğinizi garanti etmenin tek kesin yoludur. Size rezerve bir koltuk ve tüm aksiyon boyunca tribünde yer alma imkânı sağlar.

Ancak sezonluk biletlerin şu anda yeni alıcı adayları için satışta olmadığını belirtmek gerekir. Bir tane edinmek isteyenlerin, satın alma için uygunluk doğduğunda bilgilendirilecekleri kulübün bekleme listesine kaydolmaları gerekir. Ayrıca Arsenal internet sitesinden en güncel sezonluk bilet fiyatlarına da göz atabilirsiniz.

Emirates Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

Arsenal, 22 Temmuz 2006'da açıldığından bu yana Emirates Stadyumu'nu evi olarak kullanıyor; açılış, kulüp efsanesi Dennis Bergkamp için düzenlenen jübile maçıyla yapıldı. Bu taşınma, Arsenal'ın 1913'ten beri evi olan Highbury'de geçen 90 yılı aşkın dönemi sona erdirdi. Highbury, tescilli Art Deco tribünleri ve çevresindeki konut sokakları nedeniyle kapasitesini 39.000'in biraz altında tutmak zorunda kalmış, genişlemek için de gerçekçi bir alan bulamamıştı.

Emirates, kuzey Londra'daki Holloway bölgesinde Ashburton Grove'daki yenilenmiş bir sanayi sahasında yaklaşık 390 milyon £ maliyetle inşa edildi ve bugün Populous adıyla bilinen HOK Sport tarafından tasarlandı. Mevcut 60.704 kapasitesiyle Old Trafford ve Tottenham Hotspur Stadium'un ardından İngiltere'deki üçüncü büyük kulüp stadyumu, Wembley dışında ise Londra'daki en büyük Premier League stadıdır. Rekor seyirci sayısı, Kasım 2019'da Wolverhampton Wanderers'a karşı oynanan maçta kaydedilen 60.383'tür. Arsenal kadın takımı da 2024/25 sezonundan itibaren Emirates'i kalıcı evi yaptı.

Stadyum açıldığından bu yana kapasite artırımı tekrar eden bir gündem maddesi oldu ve bu tartışma, Arsenal'ın 2025/26'da kazandığı şampiyonluk ile Şampiyonlar Ligi final yolculuğunun ardından daha da yükseldi. Kulübün, kapasiteyi 70.000'in üzerine çıkarma ihtimali konusunda ilk mimarlar olan Populous ile görüşmeler yaptığı bildirildi. Ancak kesin planlar, planlama izni veya zaman çizelgesi doğrulanmış değil ve bazı haberler, ek ağırlama alanını hedefleyen yaklaşık 5.000 koltukluk daha mütevazı bir artışın daha gerçekçi sonuç olduğunu öne sürüyor. Taraftarlar 2026/27 sezonu için maç günü kapasitesinde herhangi bir değişiklik beklememeli.

Stadyuma toplu taşımayla kolayca ulaşılabiliyor; Piccadilly hattındaki Arsenal metro istasyonu kısa bir yürüme mesafesinde yer alıyor, ayrıca yakındaki Finsbury Park ve Drayton Park istasyonları da bulunuyor. Maç günü seyahat eden taraftar yoğunluğu göz önüne alındığında, erken gelinmesi tavsiye ediliyor.



