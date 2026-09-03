24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Arsenal Stadium ariel view Getty Images
Renuka Odedra

Çeviri:

Arsenal 2026/27 biletleri nasıl alınır: Şampiyonlar Ligi fikstürü, biletler nereden alınır ve kombine bilet bilgileri

SHOPPING
Tickets
Arsenal
Premier Lig

2026/27 sezonu için Arsenal bileti satın almak istiyorsanız, biletleri ve paketleri güvence altına almak için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.

Arsenal biletleri satın alın:

🎟️ Arsenal Biletleri: BİLET SATIN AL

🎟️ Arsenal Premier League Biletleri: BİLET SATIN AL

🎟️ Arsenal Şampiyonlar Ligi Biletleri: BİLET SATIN AL

🎟️ 100 € Altı Biletler: BİLET SATIN AL

🎟️ Ağırlama Paketleri ve Biletler: BİLET SATIN AL

🎟️ Aile Tribünleri ve Biletler: BİLET SATIN AL

🎟️ Emirates Stadyumu Biletleri: BİLET SATIN AL

🎟️ Kuzey Londra Derbisi - Arsenal - Tottenham (5 Aralık): BİLET SATIN AL

🎟️ Tüm Arsenal Takım Maçlarını Gör: BİLET SATIN AL

Yaklaşan Arsenal 2026/27 fikstürü ve biletler

Tarih ve Saat

Karşılaşma

Stadyum

Organizasyon

Biletler

Cmt 5 Eyl 2026, 15:00 BST

Arsenal - Chelsea

Emirates Stadyumu (İç saha)

Premier League

Biletler

Cmt 12 Eyl 2026, 15:00 BST

Sunderland - Arsenal

Stadium of Light (Deplasman)

Premier League

Biletler

Cmt 19 Eyl 2026, 15:00 BST

Brighton and Hove Albion - Arsenal

American Express Stadium (Deplasman)

Premier League

Biletler

Cmt 10 Eki 2026, 15:00 BST

Arsenal - Leeds United

Emirates Stadyumu (İç saha)

Premier League

Biletler

Cmt 17 Eki 2026, 15:00 BST

Nottingham Forest - Arsenal

The City Ground (Deplasman)

Premier League

Biletler

Cmt 24 Eki 2026, 15:00 BST

Arsenal - Everton

Emirates Stadyumu (İç saha)

Premier League

Biletler

Cmt 31 Eki 2026, 15:00 GMT

Liverpool - Arsenal

Anfield (Deplasman)

Premier League

Biletler

Cmt 7 Kas 2026, 15:00 GMT

Arsenal - Hull City

Emirates Stadyumu (İç saha)

Premier League

Biletler

Cmt 21 Kas 2026, 15:00 GMT

Newcastle United - Arsenal

St. James' Park (Deplasman)

Premier League

Biletler

Cmt 28 Kas 2026, 15:00 GMT

Arsenal - Manchester City

Emirates Stadyumu (İç saha)

Premier League

Biletler

Çar 2 Ara 2026, 20:00 GMT

Brentford - Arsenal

Gtech Community Stadium (Deplasman)

Premier League

Biletler

Cmt 5 Ara 2026, 15:00 GMT

Tottenham Hotspur - Arsenal

Tottenham Hotspur Stadium (Deplasman)

Premier League

Biletler

Cmt 12 Ara 2026, 15:00 GMT

Arsenal - Bournemouth

Emirates Stadyumu (İç saha)

Premier League

Biletler

Cmt 19 Ara 2026, 15:00 GMT

Arsenal - Manchester United

Emirates Stadyumu (İç saha)

Premier League

Biletler

Cmt 26 Ara 2026, 15:00 GMT

Crystal Palace - Arsenal

Selhurst Park (Deplasman)

Premier League

Biletler

Çar 30 Ara 2026, 20:00 GMT

Fulham - Arsenal

Craven Cottage (Deplasman)

Premier League

Biletler

Cmt 2 Oca 2027, 15:00 GMT

Arsenal - Ipswich Town

Emirates Stadyumu (İç saha)

Premier League

Biletler

Çar 6 Oca 2027, 20:00 GMT

Arsenal - Brentford

Emirates Stadyumu (İç saha)

Premier League

Biletler

Cmt 16 Oca 2027, 15:00 GMT

Hull City - Arsenal

MKM Stadium (Deplasman)

Premier League

Biletler

Cmt 23 Oca 2027, 15:00 GMT

Arsenal - Newcastle United

Emirates Stadyumu (İç saha)

Premier League

Biletler

Cmt 30 Oca 2027, 15:00 GMT

Manchester City - Arsenal

Etihad Stadium (Deplasman)

Premier League

Biletler

Cmt 6 Şub 2027, 15:00 GMT

Arsenal - Liverpool

Emirates Stadyumu (İç saha)

Premier League

Biletler

Çar 10 Şub 2027, 20:00 GMT

Ipswich Town - Arsenal

Portman Road (Deplasman)

Premier League

Biletler

Cmt 20 Şub 2027, 15:00 GMT

Arsenal - Fulham

Emirates Stadyumu (İç saha)

Premier League

Biletler

Cmt 27 Şub 2027, 15:00 GMT

Manchester United - Arsenal

Old Trafford (Deplasman)

Premier League

Biletler

Çar 3 Mar 2027, 20:00 GMT

Arsenal - Crystal Palace

Emirates Stadyumu (İç saha)

Premier League

Biletler

Cmt 13 Mar 2027, 15:00 GMT

Chelsea - Arsenal

Stamford Bridge (Deplasman)

Premier League

Biletler

Cmt 20 Mar 2027, 15:00 GMT

Arsenal - Sunderland

Emirates Stadyumu (İç saha)

Premier League

Biletler

Cmt 10 Nis 2027, 15:00 BST

Coventry City - Arsenal

Coventry Building Society Arena (Deplasman)

Premier League

Biletler

Cmt 17 Nis 2027, 15:00 BST

Arsenal - Aston Villa

Emirates Stadyumu (İç saha)

Premier League

Biletler

Cmt 24 Nis 2027, 15:00 BST

Bournemouth - Arsenal

Vitality Stadium (Deplasman)

Premier League

Biletler

Cmt 1 May 2027, 15:00 BST

Arsenal - Tottenham Hotspur

Emirates Stadyumu (İç saha)

Premier League

Biletler

Cmt 8 May 2027, 15:00 BST

Leeds United - Arsenal

Elland Road (Deplasman)

Premier League

Biletler

Cmt 15 May 2027, 15:00 BST

Arsenal - Nottingham Forest

Emirates Stadyumu (İç saha)

Premier League

Biletler

Paz 23 May 2027, 15:00 BST

Everton - Arsenal

Hill Dickinson Stadium (Deplasman)

Premier League

Biletler

Paz 30 May 2027, 16:00 BST

Arsenal - Brighton and Hove Albion

Emirates Stadyumu (İç saha)

Premier League

Biletler

Arsenal Premier League biletleri nasıl alınır?

Arsenal'ın ligdeki konumu nedeniyle 2025-26 sezonunun geri kalanı için bilet seçenekleri son derece sınırlı.

Tek maçlık biletler resmi portal üzerinden satılıyor, ancak talep nedeniyle Red Member kurasının açılmasının ardından neredeyse her maç dakikalar içinde tükeniyor.

Şu anda bilet almanın başlıca yolları şunlar:

  • Resmi Ticket Exchange: Bu, üyelerin kombine sahipleri tarafından iade edilen, nominal değerden satılan biletleri bulması için en güvenilir yoldur. Şampiyonluk yarışı kızışırken taraftarlara bunu her gün kontrol etmeleri tavsiye ediliyor.
  • Red Member kuraları: Arsenal, Bournemouth, Newcastle ve Fulham'a karşı kalan iç saha maçları için kura sistemini uygulamayı sürdürüyor. Başarılı başvuru sahipleri nominal fiyat üzerinden satın alabiliyor.
  • İkincil satıcılar: Resmi kanallar tükenmişken StubHub gibi platformlar, sezonun bu tarihi kapanış maçlarına katılmanın bir yolunu sunuyor.

Arsenal Premier League biletleri ne kadar?

Son şampiyon olarak Arsenal'ın iç saha maçları için bilet seçenekleri son derece yüksek talep görmeye devam ediyor. Emirates Stadyumu'nda Arsenal'ı Premier League maçında izlemek isteyen taraftarlar için bir biletin fiyatı, satın alma yöntemine, rakibe ve koltuk konumuna bağlı olarak önemli ölçüde değişebiliyor.

Bir Premier League bileti satın almanın en kolay yolu, Arsenal kulübünün resmi bilet portalını kullanmaktır. Ancak bunlar neredeyse yalnızca resmi Arsenal üyelerine açıktır ve çok nadir bulunur. Kulüp, rakibe göre A, B ve C olarak sınıflandırılan kademeli bir fiyatlandırma sistemi uyguluyor ve Kategori A maçları en pahalı olanlar.

Üye kurası veya kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden satın alındığında, resmi yetişkin biletlerinin ortalama fiyatları genel olarak şu aralıklardadır:

  • Kategori C maçları (Daha düşük talep gören rakipler): £35 - £55
  • Kategori B maçları (Orta seviye rakipler): £45 - £75
  • Kategori A maçları (Üst düzey rakipler, örneğin Manchester United, Liverpool, Tottenham Hotspur): £65 - £120+

Kulübün üyeler için resmi yeniden satış platformu olan Arsenal Ticket Exchange üzerinden satılan biletlerin her zaman nominal fiyat üzerinden satıldığını belirtmek önemlidir. Bu, maça artık gidemeyecek bir kombine sahibinin ya da üyenin biletini, ödediği orijinal fiyat üzerinden başka bir üyeye satabileceği anlamına gelir.

İkincil piyasa, Arsenal bileti bulmak için yaygın bir alternatiftir. StubHub gibi bu platformlardaki fiyatlar talep tarafından belirlenir ve maç yaklaştıkça önemli ölçüde dalgalanabilir.

Arsenal sezonluk biletleri nasıl alınır?

Bir Arsenal sezonluk bileti, bir Premier League sezonu boyunca Emirates Stadyumu'ndaki her iç saha maçında yer alabileceğinizi garanti etmenin tek kesin yoludur. Size rezerve bir koltuk ve tüm aksiyon boyunca tribünde yer alma imkânı sağlar.

Ancak sezonluk biletlerin şu anda yeni alıcı adayları için satışta olmadığını belirtmek gerekir. Bir tane edinmek isteyenlerin, satın alma için uygunluk doğduğunda bilgilendirilecekleri kulübün bekleme listesine kaydolmaları gerekir. Ayrıca Arsenal internet sitesinden en güncel sezonluk bilet fiyatlarına da göz atabilirsiniz.

Emirates Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

Arsenal, 22 Temmuz 2006'da açıldığından bu yana Emirates Stadyumu'nu evi olarak kullanıyor; açılış, kulüp efsanesi Dennis Bergkamp için düzenlenen jübile maçıyla yapıldı. Bu taşınma, Arsenal'ın 1913'ten beri evi olan Highbury'de geçen 90 yılı aşkın dönemi sona erdirdi. Highbury, tescilli Art Deco tribünleri ve çevresindeki konut sokakları nedeniyle kapasitesini 39.000'in biraz altında tutmak zorunda kalmış, genişlemek için de gerçekçi bir alan bulamamıştı.

Emirates, kuzey Londra'daki Holloway bölgesinde Ashburton Grove'daki yenilenmiş bir sanayi sahasında yaklaşık 390 milyon £ maliyetle inşa edildi ve bugün Populous adıyla bilinen HOK Sport tarafından tasarlandı. Mevcut 60.704 kapasitesiyle Old Trafford ve Tottenham Hotspur Stadium'un ardından İngiltere'deki üçüncü büyük kulüp stadyumu, Wembley dışında ise Londra'daki en büyük Premier League stadıdır. Rekor seyirci sayısı, Kasım 2019'da Wolverhampton Wanderers'a karşı oynanan maçta kaydedilen 60.383'tür. Arsenal kadın takımı da 2024/25 sezonundan itibaren Emirates'i kalıcı evi yaptı.

Stadyum açıldığından bu yana kapasite artırımı tekrar eden bir gündem maddesi oldu ve bu tartışma, Arsenal'ın 2025/26'da kazandığı şampiyonluk ile Şampiyonlar Ligi final yolculuğunun ardından daha da yükseldi. Kulübün, kapasiteyi 70.000'in üzerine çıkarma ihtimali konusunda ilk mimarlar olan Populous ile görüşmeler yaptığı bildirildi. Ancak kesin planlar, planlama izni veya zaman çizelgesi doğrulanmış değil ve bazı haberler, ek ağırlama alanını hedefleyen yaklaşık 5.000 koltukluk daha mütevazı bir artışın daha gerçekçi sonuç olduğunu öne sürüyor. Taraftarlar 2026/27 sezonu için maç günü kapasitesinde herhangi bir değişiklik beklememeli.

Stadyuma toplu taşımayla kolayca ulaşılabiliyor; Piccadilly hattındaki Arsenal metro istasyonu kısa bir yürüme mesafesinde yer alıyor, ayrıca yakındaki Finsbury Park ve Drayton Park istasyonları da bulunuyor. Maç günü seyahat eden taraftar yoğunluğu göz önüne alındığında, erken gelinmesi tavsiye ediliyor.


BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin