Arsenal, cumartesi günü Hull City karşısında aldığı zorlu 1-0’lık galibiyetle Premier League’de bir sezona yaptığı en iyi başlangıcı tekrarladı. Bu sonuç, üst üste lig şampiyonluğu hedefleyen Mikel Arteta’nın ekibinin yenilmesi gereken takım konumunu korumasını sağladı.

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Odegaard, Emirates'teki zorlu maçta sahneye çıktı

Arsenal, cumartesi öğleden sonra şampiyonlara yakışır bir direnç göstererek inatçı Hull City karşısında 1-0'lık dar bir galibiyet aldı. Arteta'nın takımının oyununda alışılmış akıcılık ve göz alıcı performans yoktu. Ancak önemli olan üç puandı: Arsenal, Premier League'de maç fazlasıyla liderlikteki puan farkını altıya çıkardı.

Aranan gol, 72. dakikada takım kaptanı Martin Odegaard'dan geldi. Norveçli millî oyuncu, Noni Madueke'nin sert şutunu Hull kalecisi Konstantinos Tzolakis'in ancak kısmen uzaklaştırmasının ardından topa herkesten önce yetişerek fırsatçılığını gösterdi. Odegaard'ın yakın mesafeden soğukkanlı bir şekilde yaptığı vuruş Emirates'i sevince boğdu. Ev sahibi ekip böylece üstünlüğünü skora yansıttı; ancak 1-0'lık sonuç, istatistiklerin işaret ettiğinden çok daha çekişmeli bir maç oynandığı izlenimini verdi.

Arsenal, 2022-23 sezonundaki rekorunu egale etti

Bu galibiyetle Arsenal, bu sezon ilk 10 lig maçında 27 puana ulaşarak Premier League'deki en iyi sezon başlangıcını egale etti.

Arsenal, ilk 10 maçında daha önce yalnızca 2022-23 sezonunda 27 puan toplamıştı. Kuzey Londra ekibi o sezon Pep Guardiola'nın Manchester City'siyle heyecan verici bir şampiyonluk yarışına girmiş, ancak City son bölümde farkı açarak beş puan farkla şampiyon olmuştu.

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VAR tartışması ilk yarıdaki gerilimi artırdı

Özellikle ilk yarının sonlarına doğru yaşanan hareketli bölüm nedeniyle karşılaşma tartışmasız geçmedi. Kai Havertz'in ceza sahasında Hull savunmacısı Nobel Mendy tarafından yere düşürüldüğü izlenimini veren pozisyon, Emirates tribünlerini öfkelendirdi.

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Saha kenarındaki monitörde pozisyonu incelemesi istenen hakem Farai Hallam, teması bir süre değerlendirdi. Ancak penaltı vermek yerine, faul öncesindeki pozisyonda Havertz'in ofsaytta olduğuna karar verdi.

Arsenal'i zorlu bir kış fikstürü bekliyor

Galibiyet, Arsenal'in tüm kulvarlarda evindeki yenilmezlik serisini 11 maça çıkararak Emirates Stadyumu'nun rakipler için ne kadar zor bir deplasman olduğunu bir kez daha gösterdi. Ancak Kuzey Londra'da galibiyet sevinci yaşanırken ufukta zorlu bir fikstür var. Millî maç arasının ardından Arsenal, Newcastle United ile karşılaşmak için St James' Park'a gidecek. Arsenal'in Tyneside'a yaptığı son dört ziyarette yalnızca bir galibiyet almış olması, bu deplasmanın zorluğuna işaret ediyor.

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Yıl sonu tatil dönemi yaklaşırken fikstür de kolaylaşmıyor. Arsenal, Premier League'de City ve Brentford ile kritik maçlara çıkacak, ayrıca merakla beklenen Kuzey Londra derbisinde Tottenham Hotspur ile karşılaşacak. Avrupa'daki gücü ise Şampiyonlar Ligi'nde kıtanın devleri Borussia Dortmund ve Real Madrid'e karşı oynayacağı iç saha maçlarında sınanacak.