Arsenal 0-1 Manchester City | Çırak, ustaya direnemedi

Premier Lig'de Pep Guardiola'nın Manchester City'si, Mikel Arteta'nın Arsenal'ını deplasmanda tek golle yıktı. City üst üste 13. galibiyetini aldı.

Premier Lig 'in 25. haftasında Arsenal , Manchester City 'yi konuk etti. Mikel Arteta, Manchester City'de yardımcılığını yaptığı Pep Guardiola'yı Emirates'te konuk etti. Ancak çırak, ustaya direnemedi.

Karşılaşma erken bir golle başladı. Henüz 2. dakikada Raheem Sterling, Manchester City'yi 1-0 öne geçirdi. Erken gelen skor gollü maçın habercisiydi fakat öyle olmadı. Maçın kalanında gol çıkmadı ve Manchester City erken bulduğu golle Arsenal'ı 1-0 mağlup etti.

Manchester City ile Arsenal'ın kaçar puanı var?

Zorlu Arsenal deplasmanından tek golle galip ayrılan Manchester City, Premier Lig'de 59 puana ulaştı. Arsenal ise 34 puanda kaldı.

Manchester City aldığı galibiyetle en yakın rakibi Manchester United ile arasındaki puan farkını 10'a çıkardı. City'nin son şampiyon Liverpool ile arasındaki puan farkı ise 19.

Manchester City kaç maçtır kazanıyor, kaç maçtır kaybetmiyor?

Ligde 17 maçtır kaybetmeyen Manchester City üst üste 13. zaferini elde etti. City ligde en son galip gelemediğinde tarih 15 Aralık 2020'ydi. West Bromwich 1-1'lik beraberlikle City'den puan koparan son takım.

Manchester City ile Arsenal'ı gelecek maçta ne bekliyor?

27 Şubat'ta West Ham United'ı ağırlayacak Manchester City üst üste dört maçı evinde oynayacak. City bu süreçte West Ham'ın yanı sıra Wolverhampton, Manchester United ve Southampton ile karşılaşacak.

Arsenal ise 28 Şubat'ta Leicester City deplasmanında gidecek.