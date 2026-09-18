İngiltere Milli Takımı'nın teknik direktörü Thomas Tuchel, önümüzdeki milli ara döneminde takımın kadrosunu açıkladı. Kadroda Liverpool forveti Rio Ngumoha'ya çağrı yapılırken, Leeds United'ın yıldızı Dominic Calvert-Lewin de sürpriz bir şekilde geri döndü.

Kadroda ayrıca, bu yaz Dünya Kupası öncesinde Tuchel'in hazırlık kampında yer alan ancak 26 kişilik nihai kadroya giremeyen Bournemouth orta saha oyuncusu Alex Scott da bulunuyor.

18 yaşındaki Ngumoha, 6 Haziran'da Yeni Zelanda karşısında 1-0 kazanılan hazırlık maçının ikinci yarısında oyuna sonradan girerek A Milli Takım'la ilk uluslararası maçına çıkmıştı.

Oyuncu, geçen sezon Liverpool'un A takımına girmeyi başardı ve 35 maçta forma giyerek 2 gol kaydetti.

Tuchel'in geçtiğimiz mart ayındaki milli ara dönemine ait kadrosunda Calvert-Lewin de yer almış, Uruguay karşısında 1-1 biten hazırlık maçında 34 dakika sahada kalmıştı. Bu maç, 2021'den bu yana İngiltere Milli Takımı'yla ilk kez sahaya çıkışı olmuştu, ancak İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosunda yer almamıştı.

29 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz yaz Everton'dan bonservissiz olarak Leeds United'a transfer olmasının ardından formunu yeniden yakaladı ve 45 maçta 19 gol kaydetti; bu gollerin 4'ünü içinde bulunulan sezonda attı.

23 yaşındaki Scott ise Tuchel yönetiminde iki kez kadroya çağrıldı, ancak şu ana kadar A Milli Takım'la herhangi bir uluslararası maçta forma giymedi.

Oyuncu, 2026-2027 sezonuna bir gol ve iki asistle güçlü bir başlangıç yaptı.

İngiltere'nin tam kadrosu şu şekilde:

Pickford - Steele - Trafford - Trent Alexander-Arnold - Branthwaite - Chalobah - Guehi - Hall - Konsa - Livramento - O'Reilly - Quansah - Anderson - Bellingham - Lewis-Skelly - Mainoo - Palmer - Rice - Scott - Calvert-Lewin - Eze - Gordon - Kane - Ngumoha - Rashford - Rogers - Saka.





Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), 2026-2030 dönemi için erkek milli takımlar maç takvimine bir değişiklik getirerek eylül ve ekim aylarındaki iki milli ara dönemini tek bir dönemde birleştirdi.

İngiltere, ilk kez, 3 haftaya yayılan milli ara döneminde tamamı UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında olmak üzere 4 maç oynayacak.

Tuchel'in ekibi, milli ara dönemine 26 Eylül'de Wembley Stadyumu'nda dünya şampiyonu İspanya karşısında başlayacak; ardından 29 Eylül'de Fortuna Arena'da Çekya, daha sonra 3 Ekim'de Stadion HNK Rijeka'da Hırvatistan ile karşılaşacak.

İngiltere, milli ara dönemini 6 Ekim'de Wembley Stadyumu'nda yeniden Çekya ile oynayacağı maçla tamamlayacak.

UEFA Uluslar Ligi'nin şampiyonu, haziran 2025'te turnuvanın finalinde İspanya'yı penaltı atışları sonucunda mağlup eden Portekiz.

İngiltere Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki en iyi derecesi, turnuvanın 2018-2019 sezonundaki ilk edisyonunda, İsviçre'yi penaltı atışları sonucunda yenerek elde ettiği üçüncülük oldu.



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