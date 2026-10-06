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England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Arnold'un durumu ne? Kane ve Bellingham, İngiltere'nin Çekya karşısındaki kadrosuna damga vuruyor

İngiltere - Çek Cumhuriyeti
İngiltere
Çek Cumhuriyeti
UEFA Nations League A
H. Kane
J. Bellingham
T. Alexander-Arnold
T. Tuchel
İngiltere
Çekya
Almanya

Harry Kane ve Jude Bellingham ikilisi, bu akşam Wembley Stadı'nda konuk ettiği Çek Cumhuriyeti ile karşılaşacak İngiltere Milli Takımı'nın kadrosuna liderlik ediyor; mücadele, UEFA Uluslar Ligi'nin dördüncü haftası kapsamında salı akşamı oynanacak.

Alman teknik direktör Thomas Tuchel, Hırvatistan'ı ezip geçtiği (7-0) ve son maçta dinlendirdiği Trent Alexander-Arnold'ı ilk 11'de sahaya sürmeyi tercih etti.

İkinci haftada Çek Cumhuriyeti sahasında oynanan ilk maç, İngilizlerin 2-0'lık galibiyetiyle sona ermişti.

İngiltere'nin ilk 11'i şöyle oluştu:

Kaleci: Pickford.

Savunma hattı: Alexander-Arnold, Quansah, Guéhi, Hall.

Orta saha: Anderson, Lewis-Skelly, Bellingham.

Hücum hattı: Eze, Rogers, Harry Kane.

İngiltere Milli Takımı bu maça, topladığı 6 puanla ve tam puana sahip lider İspanya'nın (9 puan) arkasında ikinci sırada yer alarak çıkıyor; Çek Cumhuriyeti ise hiç puan alamayarak sıralamanın sonuncusu konumunda bulunuyor.


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