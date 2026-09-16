Irak Milli Takımı'nın teknik direktörü Graham Arnold, bugün çarşamba günü, Arap Körfezi Kupası "Körfez 27" turnuvasına katılacak olan "Mezopotamya Aslanları"nın kadrosunu açıkladı.

Arnold, düzenlediği basın toplantısında, takımının Cidde'ye yalnızca şampiyonluk için gittiğini ve turnuvanın, önümüzdeki Asya müsabakalarına hazırlık programının en önemli durağını temsil ettiğini vurguladı.

Arnold, sözlerinin başında Körfez turnuvasının önemini vurgulayarak şöyle dedi: "Benim sözlüğümde hazırlık maçı, resmi turnuva diye bir ayrım yoktur. Körfez turnuvası bizim için önemlidir ve bunu Asya müsabakalarına bir hazırlık olacak şekilde planladık. Oynadığımız her maçta ve her turnuvada hedefimiz güçlü bir şekilde rekabet etmektir."

Avustralyalı teknik direktör, kadro seçiminin bizzat kendisi tarafından yapıldığını açıkladı ve seçtiği oyuncuların ellerinden gelenin en iyisini ortaya koymalarının ve Irak'ı en yüksek bağlılık düzeyinde temsil etmelerinin isteneceğini vurguladı. 35 kişilik oyuncu listesinin bir ay önce Uluslararası Futbol Federasyonu'nun onayıyla kaydedildiğini de belirtti.

Muntazar Macid'e doğrudan mesaj

Yurt dışında oynayan oyuncu Muntazar Macid'in durumuyla ilgili süregelen tartışmalara değinen Arnold, kendisiyle doğrudan iletişim halinde olduğunu ortaya koyarak şunları söyledi: "Herkesin bilmesini isterim ki Muntazar Macid ile iyi bir iletişim içindeyim, ancak kendisi şu an için kulübünde kalmayı ve geleceğine ve kulübüyle olan kariyerine odaklanmayı tercih etti."

Kararlı bir şekilde şöyle ekledi: "Ben, Irak Milli Takımı'nda yer alma konusunda yüzde 100 bağlı bir oyuncu istiyorum ve Muntazar Macid'in uluslararası kariyeri konusunu bir an önce netleştirmesini diliyorum. Biz turnuvayı kazanmaya gidiyoruz, ben hiçbir takımı sadece boy göstermek için çalıştırmadım."

Sakatlıklar ve zorunlu değişiklikler

Arnold, Körfez Kupası turnuvasına özgü kuralların yanı sıra turnuvanın başlamasından iki hafta önce takımı vuran sakatlıkların, kendisini kadroda değişiklikler yapmaya zorladığını belirtti ve Hüseyin Ali'nin kulüp yönetiminin, oyuncunun bir ameliyat geçirmesi gerektiğini kendilerine bildirdiğini açıkladı.

Kaleci mevkisine ilişkin olarak, kimin oynayacağını kaleci antrenörünün belirlediğini vurguladı ve "Ahmed Basıl, seçilen milli takım kalecisidir ve kaleci antrenörünün beğenisini kazanan iki kaleci daha kalıyor" dedi.

Oyunculara mesajını şöyle tamamladı: "Oyuncu seçimi, hazır olma durumuna ve bu sezon yerel maçlarda gördüklerime dayanılarak yapıldı. Açıkçası, oyuncular zorlu hava koşullarında oynamalarına rağmen seviyelerinin yükseldiğini düşünüyorum. Oyunculardan Körfez Kupası'na kazanacaklarına inanarak gitmelerini istiyorum, çünkü bu Körfez bölgesi için önemli bir müsabaka ve ülkeni ve aileni seninle gurur duyurmak için büyük bir fırsat."

Mezopotamya Aslanları'nın Körfez 27 kadrosu:

Kaleciler: Ahmed Basıl, Muhammed Salih, Hüseyin Hasan.

Savunma: Ahmed Yahya, Mustafa Sadun, Meysem Cebbar, Zeyd Tahsin, Akam Haşim, Yusuf el-İmam, Mirhas Duski, Muhammed Delaver, İbrahim Bayiş.

Orta saha: Zeydan İkbal, Bessam Şakir, Zeyd İsmail, Emir el-Ammari, Haydar Abdülkerim, Abdürrezzak Kasım, Kerrar Nebil, Muhammed Kasım.

Hücum: Ahmed Kasım, Ali Casim, Seyf Reşid, Eymen Hüseyin, Ali el-Hammadi, Yusuf en-Nasravi.

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Irak Milli Takımı, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Umman milli takımlarının yer aldığı A Grubu'nda bulunuyor. Turnuva müsabakaları, önümüzdeki 23 Eylül ile 6 Ekim tarihleri arasında Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde düzenlenecek.